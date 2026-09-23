Breganze, cade e si ustiona con acqua bollente: 96enne trasferita a Padova

BREGANZE, 23 SETTEMBRE 2026 – Grave incidente domestico ieri sera a Breganze. Intorno alle 19, una donna di 96 anni è stata soccorsa dal 118 per un’ustione accidentale di secondo e terzo grado alla natica, alla regione sacrale e a quella pudenda. La donna sarebbe scivolata dal water nel bidet, aprendo accidentalmente l’acqua bollente. Vista la gravità dell’ustione, è stata trasferita a Padova, presso il reparto di chirurgia plastica.