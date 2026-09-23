23 Settembre 2026 - 12.57
Cogollo del Cengio, tentato furto in un locale: denunciato un uomo
I Carabinieri della Stazione di Piovene Rocchette hanno deferito in stato di libertà alla Procura di Vicenza un cittadino italiano, ritenuto responsabile di un tentato furto ai danni di un esercizio pubblico in località Barchi, nel comune di Cogollo del Cengio.
L’indagine, condotta grazie all’analisi dei filmati delle telecamere di videosorveglianza della zona, ha permesso ai militari di risalire in tempi rapidi al presunto responsabile.