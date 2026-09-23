Incidente in A4, tre mezzi coinvolti nelle gallerie dei Berici: traffico in tilt

Tre veicoli sono rimasti coinvolti in un incidente avvenuto questa mattina, mercoledì 23 settembre, lungo l’autostrada A4 tra i caselli di Vicenza Est e Vicenza Ovest, in direzione Milano. Il sinistro, che ha visto lo scontro tra due auto e un mezzo pesante, si è verificato poco dopo le 10:30 all’interno della prima delle gallerie dei Berici.

Le conseguenze sulla viabilità non si sono fatte attendere: già intorno alle 11 la fila di veicoli in coda aveva raggiunto e superato gli 8 chilometri di lunghezza.