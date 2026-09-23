Un caso di Dengue a Cartigliano

L’ULSS 7 Pedemontana comunica che è stato diagnosticato un caso di Dengue nel Comune di Cartigliano.

Come i precedenti riscontrati nel territorio pedemontano, verosimilmente si tratta di un caso di “importazione”, in quanto il paziente si è ammalato a seguito di un soggiorno all’estero in una zona considerata a rischio. Rientrato in Italia, ha manifestato dei sintomi a seguito dei quali si è rivolto al Pronto Soccorso di Bassano, dove correttamente è stato avanzato il sospetto di diagnosi, poi confermato con gli esami di laboratorio. Il paziente è in buone condizioni generali, in isolamento fiduciario a domicilio.

Come previsto dalle linee guida nazionali e regionali relative al controllo delle arbovirosi, il Servizio Igiene e Sanità Pubblica dell’ULSS 7 Pedemontana, d’intesa con l’Autorità comunale (che ha emesso una specifica ordinanza), ha disposto l’esecuzione di appositi trattamenti – sia adulticidi che larvicidi – nel raggio di 200 metri dall’abitazione del paziente, in via Don Luigi Sturzo. L’attività di disinfestazione straordinaria inizierà questa sera nelle aree pubbliche e nella giornata di domani interesserà anche le aree private all’interno del perimetro.

Come noto la Febbre Dengue è una arbovirosi (malattia trasmessa da puntura di zanzara) causata da uno dei virus Dengue, virus endemici nella maggior parte dei paesi tropicali. Il virus viene trasmesso all’uomo dalla puntura di zanzare infette del genere Aedes, soprattutto Aedes aegypti; queste zanzare pungono prevalentemente di giorno. Nel nostro territorio risulta di interesse, per il genere Aedes, la zanzara Aedes albopictus (zanzara tigre).



La malattia si presenta generalmente con febbre, cefalea intensa, dolori muscolari e articolari, disturbi gastrointestinali ed esantema generalizzato (simile a quello del morbillo). Molto raramente la Dengue si presenta in forma emorragica.

Il controllo della Dengue nel nostro Paese, interessato quasi esclusivamente da casi di importazione, consiste soprattutto nell’evitare casi secondari mediante il trattamento anti zanzare delle aree circostanti l’abitazione del caso primario.