23 Settembre 2026 - 12.00
Schio, muore ciclista coinvolto nello scontro con un’auto
SCHIO, 23 SETTEMBRE 2026 – Non ce l’ha fatta Massimo S., il ciclista di 63 anni coinvolto nel grave incidente stradale dello scorso 28 agosto in via Cementi a Schio.
L’uomo, ricoverato in terapia intensiva all’ospedale San Bortolo di Vicenza a causa dei gravi traumi riportati nello scontro con un’automobile, è deceduto nelle scorse ore in seguito al peggioramento delle sue condizioni cliniche.
La Procura di Vicenza ha aperto un fascicolo per omicidio stradale a carico del conducente dell’auto coinvolta. Le indagini sono affidate alla Polizia Locale Alto Vicentino, intervenuta sul posto per i rilievi del sinistro.