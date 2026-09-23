CRONACA
23 Settembre 2026 - 12.00

Schio, muore ciclista coinvolto nello scontro con un’auto

Nicoletta Ugolini
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SCHIO, 23 SETTEMBRE 2026 – Non ce l’ha fatta Massimo S., il ciclista di 63 anni coinvolto nel grave incidente stradale dello scorso 28 agosto in via Cementi a Schio.

L’uomo, ricoverato in terapia intensiva all’ospedale San Bortolo di Vicenza a causa dei gravi traumi riportati nello scontro con un’automobile, è deceduto nelle scorse ore in seguito al peggioramento delle sue condizioni cliniche.

La Procura di Vicenza ha aperto un fascicolo per omicidio stradale a carico del conducente dell’auto coinvolta. Le indagini sono affidate alla Polizia Locale Alto Vicentino, intervenuta sul posto per i rilievi del sinistro.

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