Escursionista precipita dalla Croda del Becco e perde la vita

BELLUNO, 23 SETTEMBRE 2026 – Attorno alle 13.50 la Centrale del 118 ha ricevuto diverse chiamate da escursionisti di passaggio sotto la Croda del Becco, che avvertivano di una persona precipitata dal sentiero della via normale, al confine tra Belluno e Bolzano. Accaduto confermato anche dalla gestrice del Rifugio Biella. Non sapendo in principio il luogo preciso in cui si trovava la persona, è subito decollato l’elicottero del Suem di Pieve di Cadore, mentre veniva attivato il Soccorso alpino di Cortina e della Guardia di finanza. Da una successiva telefonata, che riferiva di persone ferme sopra Forcella Sora Forno, si capiva che l’uomo, un escursionista tedesco, doveva essere caduto per una cinquantina di metri in un avvallamento sul versante del lago di Braies, nel territorio di Braies. Individuato il corpo in un ghiaione, con un verricello di 10 metri sono stati sbarcati tecnico di elisoccorso e personale medico, che ha solamente potuto constatare il decesso dell’uomo. Ottenuto il nulla osta dalla magistratura per la rimozione, la salma è stata recuperata, trasportata a Dobbiaco e affidata alla Guardia di finanza.

