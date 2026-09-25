Veneto – Semina il panico in un bar con un’ascia e poi fugge in auto: denunciato un 38enne

Un uomo di 38 anni, residente in provincia di Ferrara, è stato denunciato dai carabinieri dopo un episodio avvenuto nella tarda serata del 23 settembre al bar “La Sosta” di via Bassa, a Correzzola. Secondo quanto ricostruito, l’uomo sarebbe entrato nel locale armato di un’ascia, avrebbe minacciato personale e clienti e, all’arrivo dei militari, sarebbe fuggito in automobile.

L’episodio è iniziato poco prima delle 23. Il 38enne, descritto in evidente stato di alterazione psicofisica, avrebbe chiesto da bere al bancone. Il barista, ritenendolo già alterato, ha deciso di non servirgli altre bevande alcoliche.

A quel punto l’uomo avrebbe iniziato ad agitare un’ascia e a rivolgere frasi minacciose sia al personale sia agli avventori. Uno dei presenti ha quindi chiamato il 112. Non si sarebbero comunque verificati contatti fisici e nessuno è rimasto ferito.

All’arrivo dei carabinieri del Radiomobile di Piove di Sacco, intervenuti sotto il coordinamento del comandante della Compagnia, capitano Giacomo Chimienti, il 38enne ha lasciato il locale e si è allontanato a bordo di una Lancia Y.

La pattuglia si è messa all’inseguimento dell’auto che, secondo la ricostruzione dei militari, avrebbe effettuato alcune manovre azzardate raggiungendo velocità superiori ai 100 chilometri orari. Poco dopo l’uomo ha accostato ed è stato fermato. Durante il controllo del veicolo i carabinieri hanno trovato e sequestrato l’ascia.

Dopo l’identificazione, i militari gli hanno chiesto di sottoporsi all’alcoltest, ma il 38enne si è rifiutato. È stato quindi accompagnato in caserma e, al termine degli accertamenti, denunciato per minaccia aggravata, resistenza a pubblico ufficiale e rifiuto di sottoporsi alla prova dell’etilometro. È scattato anche il ritiro della patente.

Una seconda pattuglia è intervenuta nel frattempo al bar “La Sosta” per raccogliere le testimonianze dei presenti e verificare che nessuno avesse riportato conseguenze. Nessuno ha avuto necessità di ricorrere alle cure del pronto soccorso.