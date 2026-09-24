Banca delle Terre Venete porta l’innovazione sul territorio: al via le candidature per il BCC Innovation Festival

Creare le condizioni per far nascere, sostenere e trattenere i talenti sul territorio, trasformando le idee in realtà imprenditoriali solide e orientate alla sostenibilità. È l’obiettivo con cui Banca delle Terre Venete promuove la quinta edizione del BCC Innovation Festival, l’iniziativa nazionale del Gruppo BCC Iccrea realizzata in collaborazione con Knowledge Institute e Accenture e rivolta a startup, studenti e giovani aspiranti imprenditori.

Le candidature sono aperte fino al 30 ottobre 2026. Il Festival mette a disposizione dei migliori progetti d’impresa percorsi gratuiti di formazione, mentorship e incubazione, oltre all’accesso diretto a una rete di investitori.

Per presentare le opportunità offerte dal bando e accompagnare il tessuto economico locale, Banca delle Terre Venete organizzerà una tappa territoriale del Roadshow il 14 ottobre 2026, a partire dalle 18, negli spazi del Conservatorio Agostino Steffani di Castelfranco Veneto.

L’appuntamento prevede il benvenuto e la presentazione del Festival da parte dell’istituto di credito, una testimonianza aziendale del territorio e un panel di confronto durante il quale i partecipanti potranno porre domande e approfondire le caratteristiche dell’iniziativa. Al termine è previsto un momento informale di networking per favorire il dialogo e lo scambio di idee tra startup, imprese consolidate, giovani soci, studenti universitari e centri di ricerca.

Le iscrizioni al BCC Innovation Festival sono gratuite e resteranno aperte fino al 30 ottobre sul sito festival.bccinnovation.it. Il bando accoglie progetti provenienti da tutti i settori economici, dall’agritech al foodtech, dalla manifattura ai servizi fino al fintech, purché siano coerenti con gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile dell’Agenda ONU 2030.

La partecipazione non è riservata ai soci e ai clienti della Banca: può candidarsi chiunque abbia un’idea imprenditoriale da proporre o sviluppare. Banca delle Terre Venete si propone di affiancare i candidati e di svolgere il ruolo di tramite territoriale durante il percorso.

Il programma è strutturato in base al grado di maturità dei diversi progetti. Il cluster “Incubazione” è destinato alle idee ancora embrionali e ai nuovi progetti d’impresa, che accederanno a un percorso completo di formazione e tutoraggio. Il cluster “Accelerazione” è invece rivolto alle startup già costituite e presenti sul mercato, che potranno accedere direttamente alle fasi più avanzate dedicate allo sviluppo commerciale e all’internazionalizzazione. Possono inoltre ricandidarsi progetti che hanno già partecipato alle precedenti edizioni, purché nel frattempo abbiano registrato un’evoluzione.

«L’innovazione vera nasce dalle comunità e dai bisogni reali delle persone», dichiara Gianfranco Sasso, presidente di Banca delle Terre Venete. «Con il BCC Innovation Festival vogliamo riaffermare il nostro ruolo di alleati dello sviluppo locale. Troppo spesso i giovani talenti e le nuove idee sono costretti ad abbandonare i nostri territori per mancanza di servizi o di reti di sostegno. La nostra Banca vuole essere il ponte che connette l’ingegno locale con le risorse necessarie per crescere, offrendo alle startup un’opportunità di sviluppo e alle nostre PMI la possibilità di intercettare nuove soluzioni per competere sul mercato».

Dalla selezione all’Investor Day

Dopo la chiusura delle candidature, i progetti ritenuti idonei affronteranno una prima preselezione attraverso un Elevator Pitch online. Quelli che supereranno la fase accederanno al “Road to Festival”, un percorso caratterizzato da moduli intensivi di formazione e mentorship pensati per perfezionare il modello di business in vista del “Big Match”, la selezione finale che precede il “Festival Day”.

Durante la giornata conclusiva, i migliori progetti riceveranno i premi di incubazione e accederanno a programmi di crescita personalizzati. Nei mesi successivi, le startup vincitrici lavoreranno sul proprio posizionamento di mercato con il supporto di acceleratori di livello nazionale.

Il percorso terminerà con l’“Investor Day & International Networking”, durante il quale le realtà selezionate potranno presentare i risultati raggiunti e confrontarsi direttamente con fondi di venture capital, business angel e partner internazionali.

Banca delle Terre Venete metterà inoltre a disposizione i propri referenti territoriali per assistere gli aspiranti partecipanti nella compilazione dell’Application Form e nella preparazione dei materiali necessari alla presentazione del progetto.

Per candidare la propria idea o registrarsi al Roadshow di Castelfranco Veneto del 14 ottobre è possibile consultare il sito festival.bccinnovation.it oppure rivolgersi alle filiali di Banca delle Terre Venete.

Banca delle Terre Venete è una Banca di Credito Cooperativo appartenente al Gruppo BCC Iccrea, con sede legale a Vedelago, in provincia di Treviso, e sede amministrativa a Vicenza. Conta oltre 15 mila soci, dei quali 2.361 hanno meno di 36 anni. Al 31 dicembre 2025 disponeva di 56 filiali distribuite nelle province di Vicenza, Treviso, Padova, Verona e Belluno, oltre 107 mila clienti e 7 miliardi di euro di masse gestite. Alla stessa data il patrimonio netto ammontava a 448 milioni di euro, con un indice di capitalizzazione CET1 ratio pari al 34,88%.

Il Gruppo BCC Iccrea è il maggiore gruppo bancario cooperativo italiano, l’unico gruppo bancario nazionale a capitale interamente italiano e il quarto gruppo bancario in Italia per attivi. Al 31 dicembre 2025 il totale dell’attivo consolidato era pari a 167,6 miliardi di euro. Il Gruppo è costituito da 112 Banche di Credito Cooperativo, presenti in oltre 1.700 comuni italiani con quasi 2.400 sportelli, oltre ad altre società bancarie, finanziarie e strumentali controllate da BCC Banca Iccrea.

Sempre al 31 dicembre 2025, le BCC del Gruppo avevano realizzato sul territorio italiano circa 97,9 miliardi di euro di impieghi netti, in crescita del 4,7% rispetto alla fine del 2024, e una raccolta diretta pari a circa 143,2 miliardi di euro, in aumento del 4,4%. Il Gruppo conta complessivamente oltre 5 milioni di clienti e circa 880 mila soci.