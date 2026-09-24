Pedaliamo per la cura, da Vicenza a Dueville in bici per sostenere l’innovazione nella radioterapia

VICENZA – Una pedalata aperta a tutti per unire sport, territorio e solidarietà, con un obiettivo concreto: contribuire a rendere ancora più innovative le cure offerte ai pazienti dell’Ospedale San Bortolo. Sabato 26 settembre torna l’appuntamento con “Pedaliamo per la cura”, iniziativa benefica promossa dalla Fondazione San Bortolo che avrà come protagonista anche la campionessa del mondo di ciclismo Alessandra Cappellotto.

Il ritrovo è fissato alle 8.30 all’Ospedale San Bortolo di Vicenza, mentre la partenza è prevista alle 9. Da qui i partecipanti raggiungeranno il Museo delle Risorgive del Bacchiglione, a Dueville, dove è prevista anche una visita guidata all’oasi naturalistica. La mattinata si concluderà con un ristoro finale.

La manifestazione è aperta a tutti e a ogni tipo di bicicletta, con una quota di partecipazione di 10 euro. Al centro dell’iniziativa c’è soprattutto la raccolta fondi per l’innovazione tecnologica in campo sanitario.

Le risorse raccolte saranno infatti destinate all’acquisto di un software basato sull’intelligenza artificiale e di un sistema di monitoraggio tridimensionale del paziente, strumenti destinati a supportare l’Unità Operativa di Radioterapia dell’Ospedale San Bortolo di Vicenza.

Un progetto che prova così a trasformare una giornata di sport e socialità in un aiuto concreto alla sanità vicentina, mettendo insieme ciclismo, prevenzione, ricerca e nuove tecnologie.

L’iniziativa può contare sul supporto di diverse realtà del territorio e del mondo associativo, tra cui Viacqua, Ruscio, Road to Equality, FIAB, Belluscio Assicurazioni e Latterie Vicentine.

Per informazioni è possibile contattare Ivana Gechelin al numero 347 5319123 oppure scrivere all’indirizzo sport@meneghineassociati.it. Le informazioni sull’iniziativa sono disponibili anche sul sito della Fondazione San Bortolo.