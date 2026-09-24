Vicenza – Spari al Villaggio del Sole, 30enne denunciato dalla Polizia

Momenti di apprensione nel quartiere Villaggio del Sole, a Vicenza, dove nei giorni scorsi alcuni residenti hanno segnalato di aver udito distintamente diversi colpi simili a spari provenire dalla zona vicina alle loro abitazioni.

Le segnalazioni raccolte dalle forze dell’ordine hanno fatto scattare gli accertamenti della Squadra Mobile della Questura di Vicenza. Secondo quanto riferito dai cittadini, a esplodere i colpi sarebbe stato un uomo di origine nordafricana visto all’esterno di un appartamento del quartiere.

Le verifiche investigative hanno consentito agli agenti di individuare l’abitazione ritenuta collegata all’episodio. Nella mattinata del 22 settembre, con il supporto del personale dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico e delle Volanti, i poliziotti hanno quindi effettuato una perquisizione all’interno dell’appartamento.

Durante il controllo è stata rinvenuta e sequestrata una pistola scacciacani, che secondo gli accertamenti sarebbe stata utilizzata per esplodere i colpi segnalati dai residenti.

Al termine dell’attività un cittadino egiziano di 30 anni è stato denunciato in stato di libertà all’autorità giudiziaria per l’ipotesi di accensioni ed esplosioni pericolose.

L’episodio non avrebbe provocato feriti, ma le detonazioni avevano destato preoccupazione tra gli abitanti del quartiere, facendo partire le segnalazioni che hanno poi portato all’intervento della Polizia di Stato.