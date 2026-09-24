Veneto – Vasto incendio in un’autodemolizione: a fuoco molte auto

Un vasto incendio è scoppiato nella serata di mercoledì 23 settembre all’interno di un’autodemolizione di via 4 Novembre, a Solesino, nel Padovano. Le fiamme hanno coinvolto numerose autovetture custodite all’interno di un capannone, rendendo necessario un massiccio intervento dei Vigili del fuoco.

L’allarme è scattato nel tardo pomeriggio. Intorno alle 18.30, alle squadre del Comando di Padova e del distaccamento di Este si sono aggiunti anche i Vigili del fuoco di Rovigo, inviati sul posto in rinforzo per fronteggiare un rogo che aveva ormai interessato un’area particolarmente estesa.

Per contenere le fiamme ed evitare un’ulteriore propagazione dell’incendio, i soccorritori hanno fatto ricorso anche all’impiego di schiume estinguenti, particolarmente efficaci in presenza di autoveicoli e materiali combustibili.

Sul posto sono intervenuti anche i sanitari del 118, insieme ai Carabinieri e agli agenti della Polizia Locale, ciascuno impegnato nelle attività di propria competenza.

Le operazioni dei Vigili del fuoco sono proseguite a lungo con lo spegnimento degli ultimi focolai, la bonifica del capannone e la messa in sicurezza dell’intera area interessata dal rogo.