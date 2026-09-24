Tragedia in cantiere a Padova: 51enne del Vicentino trovato morto nel vano ascensore

PADOVA – Tragico ritrovamento nella notte tra mercoledì 23 e giovedì 24 settembre in un cantiere edile di via Goito, a Padova. Un uomo di 51 anni, di origini albanesi e residente nel Vicentino, è stato trovato senza vita all’interno del vano ascensore di un edificio interessato da lavori di ristrutturazione.

L’allarme è scattato dopo che i familiari, preoccupati perché da diverse ore non riuscivano più a mettersi in contatto con lui, hanno chiesto l’intervento delle forze dell’ordine. L’uomo non dava infatti notizie di sé dal primo pomeriggio del 23 settembre.

Gli agenti delle Volanti della Questura di Padova hanno raggiunto via Goito, dove il telefono cellulare del 51enne era stato localizzato dai familiari attraverso un’applicazione. Poco distante dall’edificio in ristrutturazione è stato individuato anche il suo Fiat Daily, parcheggiato con il cassone ancora aperto.

I poliziotti sono quindi entrati nel cantiere e hanno fatto squillare il cellulare dell’uomo per individuarne la posizione. Seguendo il suono sono arrivati fino al vano dell’ascensore, dove hanno scoperto il corpo senza vita del 51enne, che sarebbe precipitato all’interno.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e i Vigili del Fuoco, oltre alla Squadra Mobile e alla Polizia Scientifica per i rilievi e gli accertamenti.

La vittima era titolare di una ditta del Vicentino specializzata in lavori di muratura. Sono ora in corso le indagini per ricostruire con precisione quanto accaduto e chiarire le cause della caduta.