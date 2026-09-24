Noventa Vicentina, questa sera “Oltre il campo”: Marco Falaschi racconta volley e leadership

NOVENTA VICENTINA – Una serata dedicata allo sport, alla squadra e alla capacità di guidare un gruppo, partendo dall’esperienza vissuta ai massimi livelli della pallavolo. Questa sera, giovedì 24 settembre, alle 20.45, la Sala Paradiso di Villa Barbarigo ospiterà “Oltre il campo – Storie di volley e leadership”, incontro con Marco Falaschi.

Già atleta di volley ai massimi livelli nazionali e oggi Team Manager di Rana Verona, Falaschi ripercorrerà le diverse tappe della propria esperienza sportiva, raccontando cosa significa vivere la pallavolo prima da protagonista sul terreno di gioco e poi da una prospettiva differente, con responsabilità organizzative e di gestione del gruppo.

Al centro della serata ci saranno lo sport, il valore della squadra, le dinamiche dello spogliatoio e il tema della leadership, con uno sguardo rivolto anche a ciò che l’attività agonistica può insegnare fuori dal campo.

A dialogare con Marco Falaschi sarà Massimo Salmaso, giornalista sportivo, che accompagnerà il pubblico nel racconto della carriera e dell’esperienza dell’ospite.

L’iniziativa è organizzata dalla Pro Loco di Noventa Vicentina con il patrocinio del Comune di Noventa Vicentina e la collaborazione dell’A.S.D. Volley Noventa.

L’appuntamento rientra nel calendario delle iniziative che accompagnano la 18ª edizione di “Tutti in Piazza”, manifestazione in programma domenica 27 settembre.

L’ingresso alla serata è aperto alla cittadinanza.