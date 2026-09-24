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24 Settembre 2026 - 15.18

Tragedia a Padova, bimbo di tre mesi muore in ospedale: sospetta meningite fulminante

Giuseppe Balsamo
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PADOVA – Un bambino di appena tre mesi è morto martedì 22 settembre all’ospedale di Padova, dove era stato ricoverato in condizioni gravissime. La notizia è riportata dal Gazzettino. Tra le ipotesi al vaglio dei sanitari c’è quella di una meningite fulminante, ma saranno gli accertamenti in corso a chiarire con precisione le cause del decesso.

Il piccolo era arrivato all’ospedale di via Giustiniani in un quadro clinico particolarmente critico ed era stato immediatamente trasferito in Terapia intensiva pediatrica. Nonostante i tentativi dei medici, le sue condizioni sono precipitate nel giro di poche ore fino al decesso.

Nella stessa giornata la famiglia ha dato il consenso alla donazione degli organi, compiendo una scelta di grande generosità in un momento di dolore profondissimo.

Resta ora da stabilire cosa abbia provocato il rapido peggioramento delle condizioni del bambino. L’ipotesi di una meningite fulminante è al momento quella presa in considerazione, ma non può ancora essere indicata come causa certa.

Per questo motivo sono stati disposti ulteriori accertamenti, compreso l’esame autoptico, che dovrà fornire elementi utili a ricostruire il quadro clinico e a determinare con esattezza l’origine della tragedia.

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Testata Street Tg Autorizzazione: Tribunale Di Vicenza N. 1286 Del 24 Aprile 2013

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