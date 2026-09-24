Lonigo, arrestato 45enne condannato per maltrattamenti, lesioni e violenza sessuale: deve scontare 4 anni e 8 mesi

LONIGO – I Carabinieri della Stazione di Lonigo hanno arrestato un uomo di 45 anni, cittadino di origine bengalese e già noto alle forze dell’ordine, in esecuzione di un ordine di carcerazione per reati contro la persona e commessi in ambito familiare.

L’uomo, formalmente residente a Fiumicino, in provincia di Roma, ma di fatto domiciliato a Lonigo, è stato rintracciato dai militari nell’ambito dei quotidiani servizi di controllo del territorio e di monitoraggio delle presenze sul territorio comunale.

Il provvedimento è stato emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Civitavecchia dopo che è divenuta esecutiva una condanna per maltrattamenti in famiglia, lesioni personali e violenza sessuale.

Secondo quanto riportato nel provvedimento, i fatti sono stati commessi nel comune di Fiumicino in un arco temporale compreso tra il 2020 e il 2023.

Ricevuto l’ordine di carcerazione, i Carabinieri si sono recati presso l’abitazione dell’uomo, dove lo hanno rintracciato e identificato.

Il 45enne deve espiare una pena residua di 4 anni e 8 mesi di reclusione.

Dopo essere stato accompagnato in caserma per il completamento degli atti di rito, il condannato è stato successivamente scortato presso la Casa Circondariale di Vicenza, dove rimarrà a disposizione della competente Autorità Giudiziaria.