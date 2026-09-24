Denuncia choc dopo una notte in spiaggia: tre veronesi indagati per violenza sessuale di gruppo

RIMINI – Una serata trascorsa nella movida della Riviera romagnola, terminata sulla spiaggia, è al centro di un’indagine per violenza sessuale di gruppo. I fatti risalgono al luglio del 2025 e coinvolgono tre persone residenti nel Veronese, una donna di 52 anni e due uomini di 43, denunciati da una 43enne residente nel Torinese.

Secondo quanto ricostruito nell’ambito delle indagini, la donna si trovava a Rimini per una vacanza quando, durante una serata in un locale di Marina Centro, avrebbe conosciuto la 52enne. Quest’ultima l’avrebbe successivamente invitata a unirsi alla compagnia dei due uomini.

La serata sarebbe proseguita tra brindisi e momenti trascorsi insieme. In seguito il gruppo avrebbe pensato di spostarsi in albergo, ma le difficoltà legate all’ingresso di una persona estranea nella struttura avrebbero portato i quattro a dirigersi verso uno stabilimento balneare. Tra i lettini della spiaggia si sarebbero quindi verificati alcuni rapporti sessuali.

È proprio sulla natura di quei rapporti che si concentra ora l’inchiesta. Terminata la serata, i tre veronesi avrebbero accompagnato la 43enne al suo hotel. Il giorno successivo, però, la donna si sarebbe recata al Pronto soccorso accusando un malessere e, dopo essere stata dimessa, avrebbe raggiunto la Questura per denunciare di aver subito una violenza sessuale.

Le indagini della Squadra Mobile avrebbero consentito di identificare le tre persone coinvolte, ora indagate con l’ipotesi di violenza sessuale di gruppo aggravata dalla condizione di minorata difesa della donna, che secondo l’accusa sarebbe stata sotto l’effetto dell’alcol.

La 43enne è stata ascoltata davanti al gip del Tribunale di Rimini nell’ambito di un incidente probatorio. Il procedimento si trova ancora nella fase delle indagini e spetterà ora alla Procura valutare se chiedere il rinvio a giudizio degli indagati oppure l’archiviazione del caso.