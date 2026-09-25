Chiampo, “S-Punti di rottura” torna con Quirico, Martin e il tema del carcere: tre serate gratuite per capire il presente

Tre appuntamenti per approfondire temi complessi del presente, dalla jihad alla fisica quantistica fino alla realtà del carcere, affidandosi alla voce di chi quelle materie le studia, le vive e le racconta direttamente. Torna a Chiampo “S-Punti di rottura”, la rassegna culturale promossa da Le Idee in Circolo APS, giunta alla quinta edizione e organizzata con la collaborazione dei Comuni di Chiampo e Arzignano.

La nuova stagione, presentata a Chiampo il 24 settembre, porterà da novembre a maggio tre serate all’Auditorium Comunale di via A. Volta 2. Tutti gli incontri avranno inizio alle 20.30 e saranno a ingresso libero e gratuito.

Si comincerà il 13 novembre 2026 con Domenico Quirico, storico inviato di guerra de “La Stampa”, protagonista dell’incontro “Le quattro jihad: da Napoleone in Egitto a Hamas a Gaza”. Un viaggio storico e geopolitico attraverso un tema che continua a segnare profondamente gli equilibri internazionali.

Il secondo appuntamento è fissato per il 22 gennaio 2027 e vedrà protagonista Piero Martin, fisico dell’Università di Padova, con “Questo è quanto: la fisica quantistica in 5 idee”. Un incontro pensato per avvicinare il pubblico a una materia complessa attraverso alcuni dei concetti fondamentali della fisica contemporanea.

La rassegna si concluderà il 7 maggio 2027 con “Oltre le sbarre: dove non si vuol guardare”. Interverranno Paola Cameran, ex magistrato e garante dei diritti dei detenuti, e Attilio Favaro dell’Associazione O.C.V. aps di Padova, per affrontare da vicino una realtà spesso poco conosciuta come quella carceraria.

“S-Punti di rottura” nasce con un principio sintetizzato dagli organizzatori nell’espressione “per capire, non per sentir dire”. «Ogni giorno ci facciamo un’idea su tutto in pochi secondi: un titolo, uno slogan, un post – spiega Antonio Silvagni, presidente di Le Idee in Circolo –. Capire davvero chiede di più: rompere con le idee di pochi secondi e di seconda mano».

La quinta edizione coincide anche con il debutto della nuova identità visiva dell’associazione, accompagnata dal pay-off “Il tempo per capire, insieme”. Una nuova veste costruita attorno ai quattro valori che guidano l’attività dell’associazione: competenza, qualità e profondità; innovazione; incontro, confronto e pluralità; gratuità, accoglienza e gentilezza.

«Cambiamo veste per essere più chiari ed efficaci, ma l’anima del progetto resta la stessa», sottolinea Silvagni. Anche la comunicazione della rassegna viene realizzata con il coinvolgimento diretto di un gruppo di giovani nella produzione dei contenuti. «Vogliamo continuare a essere uno spazio plurale e accogliente, capace di accendere curiosità sia in chi ci segue da anni sia nelle nuove generazioni che si avvicinano a noi per la prima volta».

Il progetto può contare sulla collaborazione delle Città di Chiampo e Arzignano. L’obiettivo dichiarato è contribuire a trasformare sempre più la Valle del Chiampo in un territorio capace di produrre e ospitare cultura, guardando anche all’esperienza di realtà di maggiori dimensioni. La rassegna è inoltre sostenuta da SICIT e vede come partner la Libreria Mondadori.

Le Idee in Circolo APS è un’associazione culturale costituita nel marzo 2025 come naturale prosecuzione dell’esperienza di Madonnetta Eventi, nata nel 2021 da un gruppo di amici. L’associazione, interamente animata da volontari e con sede ad Arzignano, promuove gratuitamente rassegne, conferenze e incontri con ospiti autorevoli, con l’obiettivo di riscoprire il piacere di ritrovarsi fuori casa e “mettere in circolo le idee”.

Tutti e tre gli appuntamenti sono dunque in programma alle 20.30 all’Auditorium Comunale di Chiampo, in via A. Volta 2. L’ingresso è libero e gratuito, ma la prenotazione è vivamente consigliata attraverso il sito www.leideeincircolo.org. Eventuali variazioni al programma saranno comunicate attraverso i canali social dell’associazione.

Per informazioni è possibile fare riferimento a Le Idee in Circolo APS e al presidente Antonio Silvagni, all’indirizzo leideeincircolo@gmail.com.