Patenti truccate con auricolari e microcamere: 41 persone rinviate a giudizio

Un sistema organizzato per consentire ai candidati di superare illegalmente l’esame teorico della patente grazie a suggerimenti forniti dall’esterno. È quanto avrebbe scoperto la Polizia Locale di Verona, in collaborazione con la Polizia Stradale, al termine di un’indagine durata oltre quattro anni e coordinata dalla Procura della Repubblica. L’inchiesta ha portato al rinvio a giudizio di 41 persone.

Le indagini erano iniziate nel 2022, dopo un intervento della Polizia Stradale alla Motorizzazione Civile di Verona. Durante una sessione d’esame un candidato era stato sorpreso con dispositivi nascosti attraverso i quali poteva ricevere da remoto le risposte corrette ai quiz.

Da quell’episodio erano partiti gli approfondimenti su schede telefoniche e apparecchiature sequestrate, che avevano progressivamente ampliato il quadro investigativo. Nuovi elementi erano poi emersi nel dicembre dello stesso anno, quando ulteriori controlli della Polizia Locale avevano portato al sequestro di materiale elettronico trovato su un veicolo parcheggiato all’esterno della sede d’esame.

L’analisi di telefoni, messaggi e Sim avrebbe permesso agli investigatori di collegare tra loro numerosi episodi e diversi candidati provenienti da varie regioni del Nord Italia. Nel corso dell’inchiesta sono state quindi eseguite 12 perquisizioni tra uffici, punti vendita di schede Sim e abitazioni nei comuni di Bologna, Vicenza, San Bonifacio, in provincia di Verona, e Reggio Emilia.

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, dietro gli episodi ci sarebbe stata un’organizzazione strutturata, con ruoli distinti: alcuni soggetti si sarebbero occupati di trovare i candidati, altri della preparazione e della consegna delle apparecchiature, altri ancora dell’accompagnamento alle sedi d’esame e della gestione del denaro.

Per ottenere il servizio illecito, sempre secondo gli accertamenti, ai candidati venivano chieste somme comprese tra 2.000 e 3.000 euro.

Nel corso dell’operazione sono stati sequestrati circa 40 mila euro in contanti, decine di schede telefoniche intestate a persone inesistenti, microauricolari, microcamere, telefoni cellulari e altro materiale elettronico. Gli investigatori hanno trovato anche capi di abbigliamento già predisposti per nascondere le apparecchiature utilizzate durante gli esami.

Sono state inoltre contestate sanzioni amministrative per oltre 10 mila euro.

Al termine degli accertamenti, 41 persone sono state rinviate a giudizio con l’accusa di falsa attribuzione di lavori altrui durante esami o concorsi pubblici. Su delega del Pubblico Ministero sono state inoltre ritirate e sequestrate 27 patenti appartenenti a candidati che, secondo l’indagine, avevano superato illecitamente la prova teorica.