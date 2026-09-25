Vicenza, M.I.S. torna in strada a San Felice con le “Passeggiate per la sicurezza”

Nella serata di giovedì 24 settembre i militanti del Movimento Italia Sociale Vicenza sono tornati in strada per una nuova “Passeggiata per la sicurezza” nella zona di San Felice, quartiere nel quale si trova anche la sede della formazione politica vicentina.

A illustrare le ragioni dell’iniziativa è Gian Luca Deghenghi, storico esponente e portavoce del M.I.S. Vicenza, che richiama l’attenzione sul tema della sicurezza urbana e sostiene la necessità di una maggiore partecipazione diretta dei cittadini.

Secondo Deghenghi, le cronache e i social network riporterebbero ormai quotidianamente episodi di reazione popolare di fronte a comportamenti violenti e criminali attribuiti a cittadini stranieri. Il portavoce del movimento accusa inoltre le istituzioni di non riuscire più a garantire un adeguato controllo del territorio.

Nella sua analisi, Deghenghi afferma che sarebbero sempre più numerosi i casi nei quali cittadini italiani, esasperati dalla situazione e sentendosi abbandonati dallo Stato, reagiscono individualmente o collettivamente arrivando anche all’uso diretto della forza.

Il rappresentante del M.I.S. richiama in particolare i recenti episodi avvenuti a Rozzano, nel Milanese. Nei giorni scorsi, dopo l’aggressione a una donna, nella cittadina si sono svolte ronde spontanee e non autorizzate, durante le quali si sono verificate aggressioni ai danni di cittadini nordafricani. Sulla vicenda è stata trasmessa un’informativa dei carabinieri alla Procura di Milano, con accertamenti anche sull’ipotesi dell’aggravante dell’odio razziale.

Per il M.I.S. Vicenza, proprio episodi di questo tipo dimostrerebbero il rischio di una crescita di forme spontanee di “giustizia fai da te”. Il movimento contrappone a questa possibilità il modello delle cosiddette “Passeggiate per la sicurezza”, iniziative che, secondo Deghenghi, sono ormai diffuse in diverse città italiane e possono essere replicate attraverso la partecipazione organizzata dei cittadini nelle aree percepite come maggiormente problematiche sotto il profilo della sicurezza.

“Gli italiani e i vicentini, nel pieno diritto di vedere ristabiliti sicurezza, legalità e decoro urbano, non continueranno per sempre a chinare la testa o a voltarsi dall’altra parte”, sostiene Deghenghi.

Secondo il portavoce del Movimento Italia Sociale, attività strutturate e organizzate come le “Passeggiate per la sicurezza”, definite anche “ronde popolari”, avrebbero dunque una duplice funzione: favorire la partecipazione dei cittadini al controllo del territorio e, allo stesso tempo, evitare che il malcontento degeneri in iniziative spontanee e violente.

Nella parte conclusiva del comunicato, Deghenghi rilancia inoltre la proposta politica della “remigrazione”, indicata dal M.I.S. come soluzione al problema della sicurezza legato all’immigrazione.

Il principio sostenuto dal movimento prevede che gli immigrati irregolari o gli stranieri responsabili di determinati reati siano automaticamente espulsi o rimpatriati nei Paesi di origine.

La presa di posizione è firmata da Gian Luca Deghenghi per il direttivo del Movimento Italia Sociale Vicenza – Rete dei Patrioti.