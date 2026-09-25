Venezia vola su Boston: Delta lancia il nuovo collegamento diretto dal Marco Polo

VENEZIA – Un nuovo ponte diretto tra il Veneto e gli Stati Uniti. Dall’8 maggio 2027 Delta Air Lines inaugurerà il collegamento tra l’aeroporto Marco Polo di Venezia e il Boston Logan International Airport, con quattro voli alla settimana operati con Airbus A330-300.

Boston diventerà così la terza destinazione statunitense raggiunta direttamente da Delta partendo da Venezia, affiancandosi a New York-JFK e Atlanta. La nuova rotta sarà operata nell’ambito della joint venture con Air France-KLM e Virgin Atlantic e consentirà ai viaggiatori di proseguire da Boston, attraverso il network Delta, verso numerose altre destinazioni negli Stati Uniti.

Il collegamento intercetta un mercato già particolarmente significativo. Secondo i dati forniti dal Gruppo SAVE, il traffico tra Venezia e Boston supera infatti i 50 mila passeggeri all’anno e rappresenta il più grande mercato europeo non ancora collegato direttamente con la capitale del Massachusetts.

«Il volo diretto di Delta Air Lines, il maggiore vettore all’aeroporto di Boston, garantirà anche coincidenze in prosecuzione sull’intera costa orientale degli Stati Uniti e sul resto del Paese», sottolinea Camillo Bozzolo, direttore Sviluppo Aviation del Gruppo SAVE.

Il nuovo servizio punta anche a rafforzare i rapporti storici tra il Veneto e il Massachusetts, dove vive una delle comunità di origine italiana più numerose degli Stati Uniti. Un collegamento che potrà quindi favorire i viaggi per incontrare parenti e amici, i cosiddetti flussi VFR, ma anche sostenere gli scambi tra università, centri di ricerca e imprese, con particolare attenzione ai settori medico, farmaceutico e delle biotecnologie.

Delta evidenzia come l’ampliamento del network risponda alla crescente domanda di collegamenti tra gli Stati Uniti e l’Europa. «I nostri passeggeri sono costantemente alla ricerca di nuovi modi per esplorare l’Europa», spiega Jeff Arinder, Vice President International Network Planning di Delta, ricordando come la compagnia stia sviluppando ulteriormente i collegamenti internazionali dai propri hub americani.

Soddisfazione anche a Boston. Sharon Williams, Executive Director of Aviation di Massport, ha sottolineato la forte popolarità dell’Italia tra i viaggiatori del New England e il valore della nuova destinazione veneziana, destinata ad ampliare ulteriormente l’offerta internazionale dello scalo.

Il Venezia-Boston sarà effettuato con Airbus A330-300, configurato nelle classi Delta One, Delta Premium Select, Delta Comfort e Delta Main.

Per i passeggeri di Delta One sono previste poltrone completamente reclinabili, menù stagionali di quattro portate e una selezione di vini e champagne, tra cui Taittinger. La collaborazione con Missoni caratterizza inoltre amenity kit, biancheria da letto e altri elementi dell’esperienza di bordo.

Delta Premium Select offre invece sedili più ampi, maggiore reclinabilità e più spazio a disposizione. In tutte le cabine saranno disponibili il servizio di ristorazione e oltre mille ore di contenuti attraverso Delta Studio.

Sui collegamenti tra Italia e Stati Uniti la compagnia mette inoltre a disposizione in tutte le classi il Wi-Fi Delta Sync gratuito e ad alta velocità, fornito da T-Mobile.

L’investimento riguarda anche i servizi a terra. A Boston è presente una nuova Delta One Lounge ispirata alla tradizione marittima della città, con ristorazione, ambienti di design e vista sullo skyline.

Il nuovo Venezia-Boston rientra nel rafforzamento complessivo del network transatlantico previsto da Delta per l’estate 2027. La compagnia ha confermato anche per il prossimo anno tutti i voli previsti nell’orario estivo 2026, definito il network transatlantico più esteso mai operato dal vettore.

Alle rotte già esistenti si aggiungeranno, oltre a Venezia-Boston, un nuovo collegamento diretto tra Atene e Detroit e il già annunciato Parigi-Austin. Saranno potenziati anche i voli tra Milano e Boston, che passeranno dalle attuali quattro frequenze settimanali a un collegamento giornaliero durante l’estate 2027.

Alcune rotte saranno inoltre prolungate stagionalmente, permettendo ai viaggiatori di raggiungere diverse destinazioni anche nei periodi primaverili e invernali, generalmente meno affollati rispetto ai mesi di punta.

Informazioni e prenotazioni sono disponibili sul sito ufficiale di Delta Air Lines.