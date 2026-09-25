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25 Settembre 2026 - 12.58

Monticello Conte Otto, cade da tre metri in un’azienda: grave un uomo

REDAZIONE
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Grave infortunio nella tarda mattinata di oggi, venerdì 25 settembre, a Monticello Conte Otto. L’allarme è scattato intorno alle 11.30 in via Treviso 27/D, nella sede della ditta LTC Caoduro.

Secondo le prime informazioni, un uomo nato nel 1960 sarebbe caduto da un’altezza di circa tre metri, riportando un importante trauma cranico.

Immediata la richiesta di soccorso. Il ferito è stato preso in carico dal personale sanitario e trasferito in codice rosso a Vicenza, con indicazione per l’area di terapia intensiva.

Sul posto sono stati allertati anche lo Spisal, che dovrà effettuare gli accertamenti sulla dinamica e sulle condizioni di sicurezza, e il 112.

Restano da chiarire le circostanze esatte che hanno portato alla caduta.

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Testata Street Tg Autorizzazione: Tribunale Di Vicenza N. 1286 Del 24 Aprile 2013

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