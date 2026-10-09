Veneto – Incendio sul tetto del centro commerciale: evacuato l’intero edificio, negozi chiusi

Un incendio scoppiato sul tetto del centro commerciale Piazzagrande di Piove di Sacco, in provincia di Padova, ha provocato questa mattina, venerdì 9 ottobre, l’evacuazione dell’intera struttura. L’allarme è scattato intorno alle 10, quando del fumo ha iniziato a fuoriuscire da un locale tecnico situato sulla copertura dell’edificio.

A prendere fuoco è stato un quadro elettrico installato in un ambiente destinato agli impianti di trasformazione dell’energia. La direzione del centro commerciale, accortasi della situazione, ha immediatamente disposto l’evacuazione dello stabile, facendo uscire clienti e personale.

Incendio spento in pochi minuti

Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco, che hanno rapidamente circoscritto e spento le fiamme utilizzando degli estintori. Le operazioni di spegnimento si sono concluse nel giro di pochi minuti, evitando che il rogo si propagasse ad altre parti dell’edificio.

Presenti anche i Carabinieri di Piove di Sacco e, a scopo precauzionale, il personale sanitario del 118.

Centro commerciale chiuso per tutta la giornata

Nonostante il rapido intervento dei soccorritori, il centro commerciale Piazzagrande rimarrà chiuso al pubblico per l’intera giornata di oggi.

La riapertura sarà possibile soltanto dopo il ripristino dell’impianto elettrico da parte dei tecnici incaricati, che dovranno intervenire sulle apparecchiature interessate dall’incendio.

Al momento non sono state comunicate le cause del guasto elettrico né l’entità dei danni. Non risultano segnalazioni di persone ferite o intossicate.