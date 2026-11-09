Sagre, feste, fiere, marce e mostre in Veneto: 80 appuntamenti per il weekend del 13, 14 e 15 novembre 2026

Sagre, fiere, feste e marce in Veneto: scopri cosa fare questo weekend con la guida di TViWeb, aggiornata ogni settimana con gli appuntamenti da non perdere nelle province di Vicenza, Verona, Padova, Treviso, Venezia, Belluno e Rovigo. Tra eventi enogastronomici, mercatini, feste di paese e passeggiate, tutte le informazioni per organizzare il fine settimana.

Sagre, fiere, feste e marce in Veneto: scopri cosa fare questo weekend con la guida di TViWeb, aggiornata ogni settimana con gli appuntamenti da non perdere nelle province di Vicenza, Verona, Padova, Treviso, Venezia, Belluno e Rovigo. Tra eventi enogastronomici, mercatini, feste di paese e passeggiate, tutte le informazioni per organizzare il fine settimana.

VICENZA

Vicenza – In Basilica Palladiana apre la grande mostra «Italia Germania. Da Canova a Kiefer»

Da sabato 14 novembre la Basilica Palladiana ospita «Italia Germania. Pittura e scultura tra Ottocento e Novecento. Da Canova a Kiefer», una delle principali esposizioni della stagione. Oltre 150 opere raccontano due secoli di rapporti artistici tra i due Paesi, attraverso grandi protagonisti come Canova, Boccioni, Kandinskij, Fontana, Burri, Richter e Kiefer. La mostra, parte del progetto Ispirazione Europa, proseguirà fino al 2 maggio 2027. L’ingresso è a pagamento.

Informazioni: Mostre in Basilica

Vicenza – Novembräu, birra e specialità tedesche in piazza San Lorenzo

Sabato 14 e domenica 15 novembre piazza San Lorenzo diventa il punto d’incontro tra Vicenza e la città tedesca di Pforzheim. Novembräu celebra i 35 anni del gemellaggio con due giornate dedicate alla gastronomia, alla birra e alla musica, dalle 11 a mezzanotte. Gli stand proporranno specialità italiane e tedesche, mentre sul palco si alterneranno concerti e intrattenimenti. Per l’occasione viene presentata anche «Gemelle», birra realizzata in collaborazione tra due birrifici delle città gemellate.

Informazioni: Novembräu

Vicenza – Comics & Games, due giorni tra fumetti, cosplay e videogiochi

La Fiera di Vicenza ospita sabato 14 e domenica 15 novembre Vicenza Comics & Games, manifestazione dedicata a manga, fumetti, videogiochi e cultura pop. Dalle 10 alle 19 i visitatori troveranno una mostra mercato, incontri con disegnatori, aree gaming, giochi da tavolo, costruzioni LEGO e attività per tutte le età. Domenica è prevista anche la gara cosplay, oltre agli incontri con ospiti del mondo del doppiaggio e dell’intrattenimento. Ingresso a pagamento, con biglietti acquistabili online.

Informazioni: Vicenza Comics & Games

Bassano del Grappa – Le grandi fotografie di Sebastião Salgado al Museo Civico

Il Museo Civico di Bassano del Grappa ospita una grande mostra dedicata a Sebastião Salgado, con oltre 160 fotografie provenienti dalla Maison Européenne de la Photographie di Parigi. Il percorso attraversa cinquant’anni di lavoro del fotografo brasiliano, dalle condizioni dei lavoratori alle migrazioni, fino ai paesaggi naturali del progetto Genesis. Nel fine settimana del 14 e 15 novembre sono previste anche visite guidate, con disponibilità da verificare. L’esposizione rimarrà aperta fino al 4 aprile 2027.

Informazioni: Musei Civici di Bassano del Grappa

Grisignano di Zocco – A Poiana torna la Festa del baccalà d’autunno

La frazione di Poiana rinnova l’appuntamento con la Festa del baccalà d’autunno, in programma venerdì 13, sabato 14 e domenica 15 novembre. Al centro della manifestazione ci sono i piatti della tradizione veneta, preparati per valorizzare uno degli ingredienti più rappresentativi della cucina locale. Venerdì e sabato il servizio è previsto a cena, mentre domenica si aggiunge il pranzo. I posti sono limitati e la prenotazione è obbligatoria. Previsto anche il servizio da asporto.

Informazioni: Festa del baccalà d’autunno

Chiampo – Cincionela cò la Ravà, protagonisti i sapori della tradizione

Sabato 14 e domenica 15 novembre Chiampo ospita la sedicesima edizione della Festa della Cincionela cò la Ravà, appuntamento organizzato dalla Pro Loco per valorizzare le specialità della cucina popolare. La manifestazione interessa l’area di piazza Giacomo Zanella e gli spazi cittadini dedicati alla festa. L’iniziativa richiama ogni anno il pubblico interessato ai piatti della tradizione, alle preparazioni locali e alla convivialità autunnale, offrendo anche un’occasione per trascorrere qualche ora nel centro del paese.

Informazioni: Festa della Cincionela cò la Ravà

Roana – A Canove la festa delle Pro Loco dell’Altopiano

Sabato 14 novembre il palazzetto di Canove ospita la Festa delle Pro Loco del Comune di Roana, un pomeriggio dedicato soprattutto alle famiglie. Dalle 15.30 alle 18.30 le associazioni del territorio propongono giochi, attività e intrattenimenti per i bambini. Nel programma figurano laboratori creativi, giochi in legno, truccabimbi e zucchero filato, in un ambiente pensato per far conoscere le realtà che animano le frazioni dell’Altopiano. Un’occasione per trascorrere qualche ora insieme e scoprire il lavoro dei volontari.

Informazioni: Festa delle Pro Loco di Roana

Nanto – «El mas-cio in tola», cena veneta e spettacolo

Sabato 14 novembre, negli impianti sportivi di via Madonnetta a Nanto, torna «El mas-cio in tola», una serata dedicata alla cucina contadina e alle tradizioni del territorio. L’iniziativa abbina la degustazione di piatti a base di maiale a uno spettacolo teatrale legato alla rassegna Veneto Spettacoli di Mistero. Sono previsti due turni, alle 19 e alle 20.30, con una quota di partecipazione di 15 euro. L’evento è su prenotazione e occorre verificare eventuali posti ancora disponibili.

Informazioni: El mas-cio in tola

Schio – Sagra di San Martino ai Martarei, castagne e giochi per famiglie

Ultimo fine settimana per la Sagra di San Martino organizzata dal COSMA in località Martarei, a Schio. Sabato 14 e domenica 15 novembre la festa propone marroni arrostiti, vin brulé, cioccolata calda, frittelle, zucchero filato e altre golosità. Il programma comprende laboratori per bambini, pentolacce e iniziative ricreative, con particolare attenzione alla partecipazione delle famiglie. Il ricavato della manifestazione sarà destinato a finalità benefiche. Un appuntamento che unisce sapori autunnali e solidarietà.

Informazioni: Sagra di San Martino ai Martarei

Vicenza – ARTis, il festival che porta l’arte in città

Prosegue fino a domenica 15 novembre ARTis, il Festival dell’Arte che propone una settimana di iniziative dedicate alla creatività e alle differenti forme espressive. Il calendario comprende incontri, attività, laboratori e appuntamenti culturali che coinvolgono il pubblico in un percorso di scoperta dell’arte. La manifestazione valorizza il rapporto tra artisti, cittadini e spazi urbani, offrendo occasioni di partecipazione anche a chi non frequenta abitualmente musei e gallerie. Programma e sedi sono consultabili online.

Informazioni: Comune di Vicenza – ARTis

Asiago – Aprono i Giardini di Natale, tra casette di legno e atmosfera alpina

Sabato 14 e domenica 15 novembre tornano ad Asiago i Giardini di Natale, uno dei mercatini natalizi più caratteristici dell’Altopiano. Le casette in legno propongono articoli da regalo, decorazioni, prodotti artigianali e specialità gastronomiche in un’atmosfera che anticipa le festività. L’appuntamento è previsto dalle 10 alle 19, con nuove aperture nei successivi fine settimana di novembre. Dal 5 dicembre il mercatino diventerà quotidiano fino all’Epifania. Una proposta adatta anche alle famiglie.

Informazioni: Giardini di Natale di Asiago

Val Liona – Festa dei Gargati, la pasta tradizionale protagonista a Spiazzo

Venerdì 13, sabato 14 e domenica 15 novembre la località Spiazzo di Val Liona ospita la Festa dei Gargati, dedicata a una pasta tradizionale del territorio riconosciuta come prodotto comunale. La manifestazione valorizza le ricette della cucina locale e le preparazioni che accompagnano questo formato, legato alla cultura gastronomica della Val Liona. La festa proseguirà anche nel successivo fine settimana. Un’occasione per conoscere un piatto identitario della zona e incontrare le associazioni impegnate nella sua promozione.

Informazioni: Festa dei Gargati

Vicenza – Giandomenico Tiepolo e «Un mondo nuovo» alle Gallerie d’Italia

Le Gallerie d’Italia di Palazzo Leoni Montanari ospitano fino al 17 gennaio 2027 la mostra «Giandomenico Tiepolo (1727-1804). Un mondo nuovo», con opere provenienti da importanti musei internazionali. L’esposizione racconta il percorso originale dell’artista, tra scene di vita quotidiana, immagini religiose e sperimentazioni grafiche. Venerdì 13 novembre, alle 18, è previsto uno speciale incontro con i curatori Valter Curzi e Carolina Brook. Sabato 14, alle 16, anche una visita guidata su prenotazione.

Informazioni: Gallerie d’Italia – Giandomenico Tiepolo

Vicenza – «Ospiti al Chiericati», il museo accoglie nuovi capolavori

Nel fine settimana è possibile visitare al Museo Civico di Palazzo Chiericati il progetto espositivo «Ospiti al Chiericati», dedicato al dialogo tra opere del patrimonio cittadino e importanti prestiti artistici. Fra i protagonisti figurano Hans Memling e Giambattista Zelotti, con un percorso che invita a osservare da vicino tecniche, soggetti e linguaggi della pittura europea. La visita può essere abbinata alla scoperta delle collezioni permanenti del museo palladiano. Informazioni su orari e biglietti attraverso il circuito museale cittadino.

Informazioni: Ospiti al Chiericati

Vicenza – Fuori Mostra Diffuso, l’arte entra nelle vetrine dei negozi

Dal 14 novembre il centro storico di Vicenza si trasforma in una galleria d’arte diffusa grazie al progetto Fuori Mostra Diffuso. Le vetrine delle attività commerciali aderenti ospitano reinterpretazioni contemporanee dei capolavori esposti nella grande mostra «Italia Germania» in Basilica Palladiana. Venti illustratrici coinvolte dall’associazione Illustri hanno realizzato opere appositamente dedicate all’iniziativa. I visitatori possono seguire un percorso tra i negozi, consultando la mappa e i codici QR esposti nelle vetrine.

Informazioni: Fuori Mostra Diffuso

Vicenza – «+ Umani + Animali», l’arte contemporanea al Relais Santa Corona

Il Relais Santa Corona, in contrà Santa Corona 19, ospita dall’11 novembre al 19 dicembre la mostra «+ UMANI + ANIMALI», terzo capitolo del progetto espositivo «Più o meno», curato da Arte News Vicenza. Diversi artisti contemporanei indagano il rapporto fra l’essere umano e il mondo animale, mettendo in discussione confini e gerarchie tradizionali. L’esposizione è visitabile anche venerdì 13, sabato 14 e domenica 15 novembre, dalle 8.30 alle 19.30. Un’occasione per scoprire una proposta artistica in un luogo insolito.

Informazioni: Relais Santa Corona – Relais in Art

Vicenza – Sulle tracce di Goethe, visita guidata tra storia e legami europei

Sabato 14 novembre, alle 11, è in programma la visita guidata «Goethe a Vicenza: sulle tracce del Grand Tour», organizzata nell’ambito dei 35 anni del gemellaggio tra Vicenza e Pforzheim. L’itinerario racconta il rapporto tra la città palladiana e la cultura tedesca attraverso luoghi, personaggi e testimonianze storiche. Il ritrovo è previsto all’ufficio IAT di corso Palladio 212. La partecipazione è gratuita, con prenotazione obbligatoria. Domenica 15, alle 15, è prevista un’altra visita dedicata ai legami con l’Impero germanico.

Informazioni: Visite guidate per il gemellaggio Vicenza-Pforzheim

VERONA

Veronella – La Festa della Verza Moretta tra cucina e musica

Da giovedì 12 a domenica 15 novembre, in via Corte Grande a Veronella, torna la Festa della Verza Moretta, giunta alla tredicesima edizione. La manifestazione, che proseguirà anche nei successivi fine settimana, mette al centro una varietà di verza strettamente legata alla tradizione agricola locale. Gli stand gastronomici proporranno piatti della cucina del territorio, accompagnati da musica e serate di intrattenimento. Un appuntamento particolarmente indicato per chi ama scoprire ricette e ingredienti tipici della stagione autunnale.

Informazioni: Visit Verona

Montecchia di Crosara – Oroverde, tre giorni dedicati all’olio nuovo

Piazza Umberto I a Montecchia di Crosara ospita dal 13 al 15 novembre la settima edizione di Oroverde, la Festa dell’Olio dedicata alla produzione delle colline della Val d’Alpone. Si comincia venerdì alle 17.30, con un programma che prosegue nel fine settimana tra degustazioni, specialità gastronomiche, musica e momenti d’incontro. L’olio appena prodotto è il protagonista della manifestazione, che valorizza il lavoro degli olivicoltori e permette di conoscere da vicino una delle eccellenze agricole della zona.

Informazioni: Oroverde – Festa dell’Olio

Castelnuovo del Garda – Antica Fiera di Cavalcaselle e corsa della Straca

Nel fine settimana torna l’Antica Fiera di Cavalcaselle, manifestazione dalle origini millenarie che anima la località di Castelnuovo del Garda. Dal 14 al 16 novembre, nella zona di via San Lorenzo, trovano spazio stand gastronomici, prodotti tipici, macchine agricole, giochi tradizionali e iniziative dedicate alle famiglie. Domenica 15 novembre è prevista anche la 54ª Straca de la Fiera, appuntamento podistico affiancato dalla Stracadina. La festa proseguirà lunedì 16 novembre con gli ultimi appuntamenti.

Informazioni: Antica Fiera di Cavalcaselle

Verona – Verona Run Marathon, domenica la città corre

Domenica 15 novembre le strade di Verona accolgono la Verona Run Marathon, appuntamento sportivo che porta nel capoluogo atleti, appassionati e accompagnatori. Il programma comprende la maratona sulla distanza classica di 42,195 chilometri, la mezza maratona e iniziative pensate per favorire la partecipazione di un pubblico più ampio. Il percorso offre ai partecipanti l’occasione di attraversare alcuni degli scenari più suggestivi della città. Sul sito ufficiale sono disponibili tracciati, orari, iscrizioni e informazioni sulla viabilità.

Informazioni: Verona Run Marathon

Verona – Bookwalk, libri e incontri conviviali con gli autori

Prosegue fino a domenica 15 novembre Bookwalk, il festival letterario conviviale che propone un modo diverso di incontrare gli scrittori. Gli appuntamenti si svolgono in diversi locali della città, tra colazioni, tè, aperitivi e conversazioni dedicate ai libri. Le cosiddette stanze narrative accolgono generalmente non più di quindici partecipanti, per favorire il dialogo diretto con gli ospiti. L’edizione 2026 segue il tema «Vola solo chi osa farlo» e comprende anche iniziative legate al Premio Strega. Prenotazioni secondo il programma.

Informazioni: Bookwalk Festival

Isola della Scala – Fiera del Bollito con la Pearà al Palariso

Da venerdì 13 a domenica 15 novembre il Palariso di Isola della Scala ospita un nuovo fine settimana della Fiera del Bollito con la Pearà. Il piatto simbolo della cucina veronese è protagonista insieme ad altre specialità autunnali, proposte gastronomiche regionali e preparazioni internazionali. La manifestazione, conosciuta anche come Taste of Earth, prevede attività e intrattenimenti per le famiglie. L’ingresso all’area fieristica è libero. Venerdì, sabato e domenica sono previsti servizi sia a pranzo sia a cena.

Informazioni: Fiera del Bollito

San Martino Buon Albergo – Festa del Patrono con musica, mercatini e luna park

Prosegue fino a domenica 15 novembre la Festa del Santo Patrono San Martino Vescovo, che anima piazza del Popolo e i giardini antistanti. Il programma comprende stand gastronomici, pesca di beneficenza, mercatini artigianali, luna park e concerti. Venerdì 13 è prevista la musica della Diapason Band, mentre sabato 14 si esibisce la Larry Band. Domenica appuntamenti fin dal mattino, con occasioni di svago per tutta la famiglia. Una delle feste patronali più partecipate dell’area veronese.

Informazioni: Festa del Patrono 2026

Arcole – Fiera nazionale di San Martino tra radicchio, vino e rievocazione napoleonica

Dal 13 al 15 novembre Arcole ospita la Fiera Nazionale di San Martino Arcole DOC, una manifestazione che unisce enogastronomia, storia e spettacolo. Protagonisti il Radicchio di Verona IGP e il vino Arcole DOC, affiancati da mercatini, stand gastronomici e luna park. Fra gli eventi più caratteristici figura la grande rievocazione napoleonica organizzata in occasione del 230° anniversario della Battaglia di Arcole. Un appuntamento che valorizza le produzioni agricole locali e richiama anche gli appassionati di storia.

Informazioni: Fiera Nazionale di San Martino Arcole DOC

Illasi – Terra d’Olivi, alla scoperta dell’olio delle colline veronesi

Domenica 15 novembre Illasi dedica una giornata all’olivicoltura con «Terra d’Olivi», iniziativa che valorizza il paesaggio e le produzioni della valle. L’appuntamento offre l’occasione di conoscere il legame tra il territorio, gli uliveti e la lavorazione delle olive, in una stagione particolarmente importante per i produttori. Il programma richiama l’attenzione sulle caratteristiche dell’olio locale e sulla tradizione agricola delle colline veronesi. Modalità di partecipazione e dettagli delle attività sono disponibili nel calendario turistico.

Informazioni: Illasi Terra d’Olivi

Grezzana – Escursione FEET tra la Torre del Falasco e i boschi collinari

Domenica 15 novembre è in programma un’escursione nell’area di Grezzana, dedicata alla scoperta della Torre del Falasco e degli ambienti naturali circostanti. L’uscita rientra nel calendario FEET e propone un percorso a piedi tra sentieri, boschi e testimonianze del paesaggio collinare veronese. Una proposta per chi desidera trascorrere la domenica all’aria aperta, accompagnato alla conoscenza del territorio. La partecipazione è gratuita, ma è richiesta l’iscrizione preventiva secondo le modalità comunicate dagli organizzatori.

Informazioni: Escursioni FEET

Mozzecane – Passi d’autunno nel bosco, passeggiata alla scoperta della natura

Domenica 15 novembre, alle 10, è prevista a Mozzecane l’iniziativa «Passi d’autunno nel bosco», una passeggiata guidata dedicata all’ambiente e alla biodiversità. L’appuntamento è legato alle attività di sensibilizzazione naturalistica e offre l’occasione di osservare il bosco nella stagione autunnale, con attenzione alle piante, agli animali e agli equilibri dell’ecosistema. Una proposta adatta agli appassionati di natura e a chi cerca un’attività all’aperto. Per partecipare è opportuno verificare le indicazioni degli organizzatori.

Informazioni: Passi d’autunno nel bosco

Verona – A Palazzo Maffei la danza entra nelle sale del museo

Sabato 14 e domenica 15 novembre, alle 11.30, Palazzo Maffei propone «Me Time – Danza al Museo», una performance che unisce movimento, musica e arte. Ispirato liberamente al saggio «Una stanza tutta per sé» di Virginia Woolf, lo spettacolo accompagna il pubblico fra le sale della collezione attraverso coreografie e paesaggi sonori. Il progetto è realizzato in collaborazione con il Teatro Stabile di Verona. Il biglietto costa 15 euro, con eventuali diritti di prevendita. I posti sono soggetti a disponibilità.

Informazioni: Palazzo Maffei – Me Time

Verona – Presepi dal Mondo, apre la grande esposizione natalizia

Sabato 14 novembre prende il via l’edizione 2026 di Presepi dal Mondo, l’esposizione veronese dedicata alle rappresentazioni della Natività provenienti da differenti Paesi e tradizioni artistiche. Il percorso offre l’occasione di confrontare materiali, tecniche, stili e interpretazioni culturali del presepe. La mostra accompagnerà il pubblico anche durante il periodo delle festività, con chiusura prevista il 17 gennaio 2027. Informazioni aggiornate su sede espositiva, orari di ingresso e biglietti sono disponibili sul sito ufficiale.

Informazioni: Presepi dal Mondo

PADOVA

Padova – ArtePadova, la grande fiera dell’arte moderna e contemporanea

Dal 13 al 16 novembre il quartiere fieristico di Padova, in via Niccolò Tommaseo 59, ospita ArtePadova, rassegna dedicata all’arte moderna e contemporanea. Gallerie, artisti e operatori del settore presentano opere, proposte editoriali e nuove espressioni creative, con uno spazio dedicato anche ai talenti emergenti. Venerdì 13, sabato 14 e domenica 15 novembre l’apertura è dalle 10 alle 20. Il biglietto consente, nelle stesse giornate, anche l’accesso ad Antiquaria Padova, ospitata nel medesimo quartiere fieristico.

Informazioni: ArtePadova

Padova – Antiquaria, ultimo weekend tra mobili, opere d’arte e collezionismo

Si conclude domenica 15 novembre Antiquaria Padova, manifestazione dedicata agli oggetti d’epoca, al modernariato, al design e alle opere da collezione. La rassegna è ospitata nel padiglione 1 della Fiera di Padova e propone un percorso tra arredi, decorazioni, antiquariato e pubblicazioni specializzate. Venerdì, sabato e domenica l’orario di visita è dalle 10 alle 20. Nei tre giorni conclusivi il titolo d’ingresso è valido anche per ArtePadova, permettendo ai visitatori di esplorare due manifestazioni con un unico biglietto.

Informazioni: Antiquaria Padova

Piazzola sul Brenta – Antica Fiera di San Martino, gran finale domenica

Ultimi giorni per l’Antica Fiera di San Martino, che anima Piazzola sul Brenta fino a domenica 15 novembre. La manifestazione coinvolge piazza Paolo Camerini, il loggiato di via Roma e altri spazi del centro con mercatini, gastronomia, proposte artigianali e attività dedicate all’agricoltura. In programma anche il luna park, la Fiera Franca, iniziative per i giovani e una fattoria didattica. Nella Sala della Filatura è prevista la mostra dell’artigianato, occasione per scoprire produzioni e lavorazioni del territorio.

Informazioni: Antica Fiera di San Martino

Borgoricco – Festa del Baccalà, secondo weekend di specialità venete

A Borgoricco torna la Festa del Baccalà, giunta alla trentunesima edizione, con appuntamenti venerdì 13, sabato 14 e domenica 15 novembre. La manifestazione, organizzata dall’Associazione Festeggiamenti San Leonardo con la parrocchia, la Pro Loco e il Comune, è dedicata ai piatti della cucina tradizionale. Il baccalà è il protagonista del menù, proposto in un contesto di festa e convivialità. La partecipazione ai pasti richiede la prenotazione obbligatoria al numero 351 509 2663, utile anche per conoscere turni e disponibilità.

Informazioni: Festa del Baccalà di Borgoricco

Battaglia Terme – Animanga, tre giorni tra manga e animazione giapponese

Dal 13 al 15 novembre la biblioteca comunale C. Marchesi e la Casa del Riccio, nel parco ex INPS Pietro d’Abano, ospitano Animanga, iniziativa dedicata ai fumetti e all’animazione. Il programma propone cortometraggi, una retrospettiva sull’animazione giapponese, laboratori di manga per ragazzi dai 10 ai 13 anni e la proiezione del film «Persepolis». Domenica 15, alle 17, incontro con Maurizio Amendola, Luciano Gatto e Valerio Held, autori legati al mondo di Topolino, seguito da un aperitivo conclusivo.

Informazioni: Animanga a Battaglia Terme

Casalserugo – Ronchi in Festa, cucina e musica per San Martino

La frazione di Ronchi di Casalserugo festeggia San Martino con tre giornate di appuntamenti dal 13 al 15 novembre. La manifestazione coinvolge gli spazi parrocchiali e il palazzetto Massimo Salmaso, proponendo serate gastronomiche, musica e intrattenimento. Il servizio ristoro è annunciato dalle 18.45, con appuntamenti musicali diversi nelle tre serate. Il programma comprende anche occasioni d’incontro per la comunità e iniziative collaterali. Una festa che unisce tradizione religiosa e vita di paese.

Informazioni: Ronchi in Festa

Padova – Sapori d’Autunno in Prato della Valle, tre giorni di degustazioni

Da venerdì 13 a domenica 15 novembre Prato della Valle ospita «Sapori d’Autunno», appuntamento inserito nel programma di Novembre PataVino. La manifestazione propone incontri, degustazioni, approfondimenti e dimostrazioni di cucina dedicate ai prodotti del territorio. Il pubblico potrà partecipare ad attività sulla tradizione gastronomica veneta e conoscere produttori e specialità locali. Gli appuntamenti comprendono iniziative gratuite e altre su prenotazione, con disponibilità fino a esaurimento dei posti.

Informazioni: Novembre PataVino 2026

Padova – Max Pechstein, l’Espressionismo tedesco a Palazzo Zabarella

Palazzo Zabarella ospita la mostra «Max Pechstein. Espressionismo dell’anima», dedicata a uno dei principali protagonisti dell’Espressionismo tedesco. Il percorso comprende circa 120 opere, tra dipinti, disegni e lavori che illustrano la ricerca dell’artista, il rapporto con il colore e la sua interpretazione della natura e della figura umana. L’esposizione, inaugurata il 24 ottobre, proseguirà fino al 14 marzo 2027 ed è visitabile anche nel fine settimana del 13, 14 e 15 novembre. Ingresso secondo le tariffe della sede museale.

Informazioni: Mostra Max Pechstein

Anguillara Veneta – Sapori di Anguillara, gnocchi di patate americane e cucina polesana

Dal 13 al 15 novembre Anguillara Veneta ospita «Sapori di Anguillara», manifestazione gastronomica dedicata alle ricette locali. Il menù comprende gnocchi di patate americane con diversi condimenti, bigoli al ragù d’anitra, baccalà in tocio, musso con polenta e arrosti. Fra i dolci spicca la torta di patata americana De.Co., specialità simbolo del territorio. Gli stand sono riscaldati ed è previsto il servizio da asporto. Una festa particolarmente interessante per chi desidera conoscere i sapori della Bassa Padovana.

Informazioni: Sapori di Anguillara

Vigonza – «Il Segno e la Soglia», apre la mostra di Sofia Zanin

Sabato 14 novembre, alle 18, nel foyer del Teatro Quirino De Giorgio a Vigonza viene inaugurata «Il Segno e la Soglia», mostra dedicata alla ricerca artistica di Sofia Zanin. L’esposizione presenta un percorso attraverso immagini e linguaggi visivi che invitano a riflettere sul rapporto tra segno, spazio e interpretazione. Il progetto culturale è ospitato in uno dei luoghi simbolici della città e rimarrà aperto fino al 28 novembre. L’ingresso è gratuito, secondo gli orari e le modalità indicati dall’amministrazione comunale.

Informazioni: Comune di Vigonza

Camposampiero – La Fabbrica dei regali di Babbo Natale, laboratori creativi

Venerdì 13 e sabato 14 novembre Camposampiero propone «La Fabbrica dei regali di Babbo Natale», una serie di laboratori dedicati alla realizzazione di decorazioni e piccoli oggetti artigianali. Venerdì, dalle 16.30, è previsto un appuntamento per creare addobbi natalizi, mentre sabato, dalle 15, spazio alle lavorazioni all’uncinetto. Le attività sono rivolte a chi desidera sperimentare tecniche manuali e preparare regali personalizzati. La quota indicata è di 10 euro per laboratorio, con partecipazione su prenotazione.

Informazioni: La Fabbrica dei regali di Babbo Natale

TREVISO

Vedelago – Sagra di San Martino, ultimo weekend di festa

A Vedelago si chiude il programma della Sagra di San Martino, che torna venerdì 13, sabato 14 e domenica 15 novembre negli spazi di via Monsignor Mattara. Al centro dell’iniziativa ci sono gli stand gastronomici, le specialità della cucina locale e gli appuntamenti dedicati alla comunità. Il programma prevede momenti di intrattenimento e attività per le famiglie; domenica sono segnalate anche iniziative con costruzioni LEGO e un’esposizione di veicoli storici. Un fine settimana che rinnova una delle tradizioni più sentite del paese.

Informazioni: Comune di Vedelago

Povegliano – A Camalò la Rassegna Triveneta delle Birre Artigianali

Venerdì 13, sabato 14 e domenica 15 novembre torna a Camalò la Rassegna Triveneta delle Birre Artigianali, organizzata dalla Pro Loco. La manifestazione si svolge nell’area di via Povegliano 45/A e riunisce produttori provenienti dal territorio triveneto, con numerose etichette da conoscere e degustare. Sono annunciati 23 birrifici e un programma che abbina birra, proposte gastronomiche e convivialità. L’ingresso è libero. La rassegna proseguirà anche nel fine settimana del 20, 21 e 22 novembre.

Informazioni: Pro Loco Camalò

Maserada sul Piave – Delizie d’Autunno, sapori e mercatini

Sabato 14 e domenica 15 novembre torna Delizie d’Autunno, appuntamento organizzato a Maserada sul Piave nell’area retrostante il municipio, in viale Caccianiga 77. Il programma mette al centro le specialità della stagione, con proposte enogastronomiche e spazi dedicati ai prodotti del territorio. Sabato le attività sono previste dal tardo pomeriggio, a partire dalle 17, mentre domenica la manifestazione comincia dalle 8.30. Un’occasione per visitare il paese e trascorrere qualche ora tra bancarelle, sapori e tradizioni locali.

Informazioni: Cultura Veneto

Susegana – Profumi e Sapori d’Autunno, con una camminata tra le colline

Domenica 15 novembre, dalle 9 alle 18, piazza Martiri della Libertà a Susegana ospita Profumi e Sapori d’Autunno. La giornata propone bancarelle, prodotti tipici, artigianato, fiori, piante e specialità stagionali, comprese le caldarroste. È prevista anche la passeggiata «Le colline nascoste di Susegana», un itinerario di circa 11,5 chilometri con ritrovo alle 8.30 e partenza alle 9. Per partecipare alla camminata è richiesta la prenotazione. Una proposta che unisce gastronomia, paesaggio e movimento all’aperto.

Informazioni: Profumi e Sapori d’Autunno

Treviso – Cioccolato di Marca, il mercato più goloso in piazza dei Signori

Dall’11 al 16 novembre piazza dei Signori a Treviso ospita Cioccolato di Marca, fiera-mercato organizzata da Confartigianato Marca Trevigiana Promozione. Anche venerdì 13, sabato 14 e domenica 15 il centro cittadino si anima con l’appuntamento dedicato al cioccolato e alle produzioni artigianali. La manifestazione rappresenta un’occasione per conoscere le lavorazioni del settore dolciario e fare una passeggiata nel cuore storico della città, tra espositori e proposte da acquistare o gustare.

Informazioni: Cioccolato di Marca

Treviso – Al Museo Bailo una mostra dedicata a Ludovico Lipparini

Il Museo Bailo propone nel fine settimana la mostra «Ludovico Lipparini e la pittura filoellenica: il giuramento di Lord Byron a Missolungi», visitabile fino al 7 febbraio 2027. L’esposizione approfondisce il lavoro dell’artista trevigiano e il rapporto tra la pittura italiana dell’Ottocento e la causa dell’indipendenza greca. Il percorso ruota attorno al celebre dipinto dedicato a Lord Byron e presenta opere provenienti da collezioni pubbliche e private. Una proposta culturale per chi desidera alternare mercatini e sagre alla visita di un museo.

Informazioni: Mostra Ludovico Lipparini

Treviso – 4 Passi Festival, sostenibilità e consumo responsabile nel centro storico

Sabato 14 e domenica 15 novembre la Loggia dei Cavalieri e gli spazi cittadini dedicati alla manifestazione ospitano il 4 Passi Festival, un appuntamento che invita a riflettere sui modelli di consumo e sulle scelte quotidiane. Il programma comprende incontri, iniziative culturali e attività dedicate ai temi della sostenibilità, dell’economia solidale e del rispetto dell’ambiente. Il festival punta a mettere in dialogo cittadini, associazioni e realtà impegnate nella costruzione di un futuro più attento alle persone e al territorio.

Informazioni: 4 Passi Festival

Volpago del Montello – Mostra dei Vini del Montello e dei Colli Asolani

Da venerdì 13 a domenica 15 novembre prende il via a Volpago del Montello la Mostra dei Vini del Montello e dei Colli Asolani, giunta alla cinquantesima edizione. La rassegna si svolge negli spazi dell’ex Asilo Gobbato, in via Schiavonesca Nuova 76, e propone un percorso di conoscenza delle produzioni vitivinicole locali. Protagonisti i vini delle colline trevigiane, con possibilità di degustazioni e approfondimenti. La manifestazione proseguirà anche nei successivi fine settimana, fino al 29 novembre.

Informazioni: Mostra dei Vini del Montello

Godega di Sant’Urbano – A Salvatoronda la Festa della Madonna della Salute

Dal 13 al 15 novembre Salvatoronda, frazione di Godega di Sant’Urbano, ospita la Festa della Madonna della Salute, arrivata alla trentaseiesima edizione. Il programma abbina la tradizione religiosa agli appuntamenti gastronomici e all’intrattenimento musicale. Negli stand sarà possibile trovare specialità come frico, polenta, carni alla griglia e piatti della cucina locale. La manifestazione rappresenta un momento di ritrovo per la comunità e per i visitatori dei paesi vicini, con ulteriori appuntamenti previsti nel periodo della festa.

Informazioni: Festa della Madonna della Salute

Giavera del Montello – Festa dell’Agricoltura, trattori e tradizioni a Villa Wassermann

Domenica 15 novembre Villa Wassermann, a Giavera del Montello, ospita la terza edizione della Festa dell’Agricoltura. La giornata è dedicata alla vita rurale e al lavoro nei campi, con una sfilata di trattori, esposizioni di mezzi e attrezzature agricole e iniziative che richiamano le usanze del passato. Fra gli appuntamenti è previsto anche il Palio della Gerla, legato alla memoria delle attività contadine. Spazio alle famiglie e ai più piccoli, in una manifestazione pensata per valorizzare il patrimonio agricolo del territorio.

Informazioni: Festa dell’Agricoltura

Zenson di Piave – Una mostra fotografica racconta la grande alluvione del Piave

Dal 13 al 15 novembre l’auditorium della scuola media di Zenson di Piave, in vicolo Alpini, ospita una mostra fotografica dedicata alla grande alluvione del novembre 1966. L’esposizione, organizzata a sessant’anni dall’evento, raccoglie immagini e testimonianze che documentano le conseguenze dell’esondazione e la risposta delle comunità locali. Venerdì e sabato la visita è prevista dalle 20.30 alle 23, mentre domenica l’apertura è dalle 10 alle 13. Un percorso nella memoria collettiva del territorio.

Informazioni: La grande alluvione del Piave

Resana – «Donne: ieri, oggi e domani», mostra fotografica in biblioteca

La Biblioteca Comunale di Resana ospita la mostra fotografica «Donne: ieri, oggi e domani», con immagini realizzate da Egidio Bottero. Il percorso propone uno sguardo sulla figura femminile attraverso il tempo, invitando il pubblico a riflettere su cambiamenti, esperienze e rappresentazioni della donna nella società. L’esposizione rimarrà visitabile fino al 30 novembre e rientra nelle proposte culturali del territorio. Per venerdì 13 e sabato 14 novembre è opportuno consultare gli orari di apertura della biblioteca.

Informazioni: Mostra fotografica a Resana

Cappella Maggiore – Le Vie dei Santi, visite guidate tra arte e storia

Sabato 14 novembre Cappella Maggiore propone un appuntamento del progetto «Le Vie dei Santi – Percorsi d’Arte», dedicato alla scoperta di edifici religiosi e testimonianze artistiche del territorio. Alle 14.30 è prevista una visita alla chiesa della Mattarella, mentre alle 16 l’itinerario prosegue alla chiesa dei Santi Vito e Modesto di Anzano. Le visite permettono di conoscere opere, architetture e tradizioni locali attraverso l’accompagnamento di guide. La partecipazione è gratuita, con prenotazione richiesta.

Informazioni: Le Vie dei Santi

Vittorio Veneto – Convention d’Autunno delle Città del Vino

Dal 12 al 15 novembre Vittorio Veneto ospita la Convention d’Autunno dell’Associazione Nazionale Città del Vino, appuntamento dedicato ai territori italiani che hanno nella viticoltura una componente importante della propria identità. L’iniziativa riunisce amministratori, rappresentanti delle realtà vinicole e operatori impegnati nella valorizzazione del paesaggio e dell’enoturismo. Il calendario comprende momenti di confronto e approfondimento, con iniziative da verificare in base alle modalità di accesso previste per il pubblico.

Informazioni: Convention d’Autunno Città del Vino

VENEZIA

Venezia – Biennale Arte 2026, gli ultimi giorni di «In Minor Keys»

La 61ª Esposizione Internazionale d’Arte della Biennale di Venezia entra nella fase conclusiva: «In Minor Keys», il progetto ideato da Koyo Kouoh, rimane aperto fino al 22 novembre. Nel weekend del 13, 14 e 15 novembre si possono visitare le esposizioni ai Giardini, all’Arsenale e negli altri spazi della manifestazione. Dal 13 novembre, inoltre, è previsto un programma conclusivo di performance, incontri e approfondimenti. Una delle occasioni più importanti dell’autunno per conoscere le ricerche artistiche contemporanee internazionali.

Informazioni: Biennale Arte 2026

Venezia – Arte Laguna Prize, 120 artisti in mostra all’Arsenale Nord

Gli spazi dell’Arsenale Nord ospitano fino al 29 novembre l’esposizione dei finalisti dell’Arte Laguna Prize. Il pubblico può scoprire le opere di 120 artisti selezionati per la ventunesima edizione del premio, attraverso pittura, fotografia, scultura, installazioni, videoarte, arte digitale e design. La mostra propone un panorama delle nuove tendenze artistiche internazionali, con linguaggi e tecniche differenti. L’ingresso è gratuito e l’accesso avviene dalla fermata Bacini – Arsenale Nord. Un’opportunità per visitare Venezia attraverso l’arte contemporanea.

Informazioni: Arte Laguna Prize 2026

Scorzè – A Rio San Martino la Festa Mostra del Radicchio Rosso di Treviso

Nella frazione di Rio San Martino prosegue la Festa Mostra del Radicchio Rosso di Treviso IGP, in programma fino al 22 novembre. Anche nel fine settimana dal 13 al 15 novembre la manifestazione propone occasioni per conoscere e assaggiare uno dei prodotti più caratteristici dell’agricoltura veneta. La festa si svolge nell’area di piazza Giorgio La Pira e valorizza la produzione locale attraverso esposizioni, proposte gastronomiche e appuntamenti dedicati alla tradizione. Il radicchio è protagonista di ricette e preparazioni tipiche della stagione.

Informazioni: Festa del Radicchio di Rio San Martino

Musile di Piave – San Martino dei Sapori, mercatini e tradizioni contadine

Tre giorni di appuntamenti a Musile di Piave per la festa di San Martino. Venerdì 13 novembre è prevista una cena dedicata alla cucina veneziana, nella sede della Pro Loco in via Castaldia 1, con prenotazione necessaria. Sabato 14, dalle 17.30, aperitivo e musica in piazza XVIII Giugno. Domenica 15, dalle 9 alle 19, piazza Libertà ospita San Martino dei Sapori con stand gastronomici, mercatini artigianali e a chilometro zero, mezzi d’epoca e attrezzi agricoli. Alle 16.30 pasta e fagioli per tutti.

Informazioni: Comune di Musile di Piave

Caorle – Debutta «Paris: Terre d’Italiens», viaggio nell’arte tra Italia e Francia

Domenica 15 novembre apre al Centro Culturale Andrea Bafile di Caorle la mostra «Paris: Terre d’Italiens», dedicata al rapporto tra gli artisti italiani e la capitale francese. Il percorso attraversa oltre mezzo secolo di storia dell’arte, dalle avanguardie alle esperienze del secondo dopoguerra, con riferimenti a Giorgio de Chirico, Giorgio Morandi, Lucio Fontana e altri protagonisti della modernità. La rassegna rimarrà visitabile fino al 25 aprile 2027. Nel fine settimana l’orario indicato è dalle 10 alle 17, con ingresso a pagamento.

Informazioni: Mostra Paris: Terre d’Italiens

Fiesso d’Artico – Maronata in piazza tra castagne e vino novello

Domenica 15 novembre piazza Marconi a Fiesso d’Artico ospita la tradizionale Maronata, organizzata dalla Pro Loco. La giornata è dedicata ai sapori dell’autunno, con castagne arrostite, vino novello e dolci preparati con i marroni. Accanto alla parte gastronomica è previsto un mercatino degli hobbisti, con bancarelle e iniziative rivolte anche ai più piccoli. La manifestazione si svolge nel centro del paese e propone un’occasione semplice e conviviale per trascorrere la domenica all’aperto. L’ingresso è gratuito.

Informazioni: Maronata di Fiesso d’Artico

Pianiga – San Martino, domenica la rievocazione delle tradizioni

Domenica 15 novembre si conclude il programma della Sagra di San Martino a Pianiga con un appuntamento dedicato alla rievocazione delle tradizioni locali. L’iniziativa è prevista dalle 15.30 negli spazi del centro parrocchiale e propone un momento di partecipazione comunitaria legato alla festa patronale. La manifestazione ha già ospitato nelle giornate precedenti iniziative gastronomiche e religiose, mentre per domenica il calendario segnala specificamente la rievocazione. Una proposta per riscoprire usanze e memoria del paese.

Informazioni: Sagra di San Martino a Pianiga

Mestre – «Matite in Viaggio», ultimo weekend per la mostra dei taccuini

Ultimi tre giorni per «Matite in Viaggio. Carnets Disegni Parole», ospitata nella Sala Radici del Museo M9 di Mestre fino a domenica 15 novembre. La sedicesima edizione presenta i taccuini di 87 autrici e autori provenienti da diversi Paesi, con disegni, acquerelli, collage e appunti di viaggio. Le sezioni speciali sono dedicate ai diari dei camminatori e alla musica nelle feste e negli spazi pubblici. Venerdì apertura dalle 10 alle 18, sabato e domenica dalle 10 alle 19.

Informazioni: M9 Museum – Matite in Viaggio

Venezia – Alle Stanze del Vetro il legame tra Murano e la Biennale

Sull’isola di San Giorgio Maggiore prosegue fino al 22 novembre la mostra «1948-1958. Il vetro di Murano e la Biennale di Venezia». Il percorso ripercorre un decennio di straordinaria creatività attraverso le opere di importanti vetrerie come Venini, Barovier & Toso, AVEM e Seguso. L’esposizione racconta il contributo dei maestri muranesi alla rinascita artistica del dopoguerra e al design italiano. Le Stanze del Vetro sono aperte venerdì, sabato e domenica dalle 10 alle 19, con ingresso gratuito.

Informazioni: Le Stanze del Vetro

Marghera – Pittori in Piazza, una giornata dedicata agli artisti

Sabato 14 novembre piazza Mercato a Marghera ospita «Pittori in Piazza – Extempore 2026», iniziativa che porta la pittura e le arti visive negli spazi cittadini. Dalle 9 alle 17 il pubblico potrà avvicinarsi alle opere e al lavoro degli artisti partecipanti, in un contesto aperto alla città. L’appuntamento si inserisce nel programma delle iniziative culturali e ricreative del territorio comunale e offre un’occasione per conoscere le espressioni artistiche locali. Le attività sono previste nell’arco della giornata.

Informazioni: Comune di Venezia – Piazza Mercato

Mestre – Corso Mid-Century, mercatino vintage tra dischi e modernariato

Sabato 14 novembre, dalle 8.30 alle 19.30, torna in corso del Popolo a Mestre «Corso Mid-Century», mostra mercato dedicata al vintage e al collezionismo. Nel tratto compreso fra piazza Barche e via Tasso gli espositori proporranno modernariato, giocattoli d’epoca, libri, fumetti, dischi in vinile, retrogaming, oggetti d’arredo e vetro artistico. Il programma prevede anche musica e animazione. In caso di maltempo la manifestazione potrebbe essere rinviata al sabato successivo, secondo le indicazioni dell’organizzazione.

Informazioni: Comune di Venezia – Corso Mid-Century

BELLUNO

Belluno – Fiera di San Martino, il centro storico si riempie di bancarelle

Domenica 15 novembre, dalle 9 alle 18, il centro storico di Belluno ospita la tradizionale Fiera di San Martino, dedicata al patrono cittadino. La manifestazione richiama una tradizione che risale al Medioevo e trasforma le vie del centro in un grande mercato di prodotti agricoli, artigianato e specialità locali. Tra le proposte figurano formaggi, salumi, miele, castagne e prodotti della montagna, oltre a piante, fiori e attività per le famiglie. Non mancano punti di ristoro e iniziative per i bambini.

Informazioni: Dolomiti Bellunesi – Fiera di San Martino

Chies d’Alpago – Sagra di San Martino tra cucina, musica ed escursioni

La frazione di San Martino di Chies d’Alpago conclude domenica 15 novembre la tradizionale sagra patronale. Venerdì 13 è prevista una serata musicale con DJ set, mentre sabato 14 il programma comprende dimostrazioni, attività all’aperto e intrattenimento. Domenica spazio alle famiglie, con pranzo animato per i bambini, giochi e musica. Durante la festa si possono degustare trippe, gnocchi, polenta, musetto, selvaggina e altre specialità locali. In programma anche escursioni a piedi e in bicicletta elettrica.

Informazioni: Sagra di San Martino di Chies d’Alpago

Valle di Cadore – La Fiera di San Martino rinnova una tradizione del paese

Domenica 15 novembre torna a Valle di Cadore la Fiera di San Martino, appuntamento legato alla storia e alle tradizioni della comunità. Il programma valorizza il centro del paese e offre un’occasione per incontrare associazioni e realtà del territorio. L’Associazione Viaggio nel Passato partecipa con uno stand enogastronomico dedicato ai prodotti e alle ricette locali. L’iniziativa, patrocinata dal Comune, richiama il carattere delle fiere autunnali di montagna, che uniscono commercio, gastronomia e momenti di socialità.

Informazioni: Fiera di San Martino a Valle di Cadore

Tambre – Castagnata di San Martino e tombolissima d’autunno

La Pro Loco di Tambre organizza domenica 15 novembre la Castagnata di San Martino, con ritrovo dalle 14 alla fontana della piazza. Il pomeriggio propone castagne calde, vin brulé e birra, accompagnati da intrattenimenti per adulti e bambini. Tra le iniziative figura la Tombolissima d’autunno, con tessere gratuite per i più piccoli e un premio speciale di cinque chili di castagne. Un appuntamento pensato per ritrovarsi in paese e trascorrere qualche ora insieme, tra i sapori tipici della stagione e la tradizione delle feste di montagna.

Informazioni: Castagnata di San Martino

Belluno – Casette di San Martin, castagne e vin brulé in piazza dei Martiri

Da venerdì 13 a domenica 15 novembre piazza dei Martiri ospita le «Casette di San Martin – Castagne e Vin», appuntamento dedicato ai sapori autunnali nel cuore di Belluno. Le caratteristiche casette propongono castagne arrostite e bevande calde, creando un punto di ritrovo per cittadini e visitatori. Venerdì l’apertura è prevista dalle 17 fino a mezzanotte, mentre sabato e domenica le attività cominciano dalle 10 e proseguono fino a mezzanotte. Un’occasione per abbinare la passeggiata in centro alla tradizionale Fiera di San Martino.

Informazioni: Casette di San Martin

La Valle Agordina – San Martin, castagne e vino nella tradizione agordina

Sabato 14 novembre La Valle Agordina propone «San Martin, Castagne e Vin», appuntamento legato alla tradizione autunnale delle comunità di montagna. La manifestazione invita a ritrovarsi per condividere caldarroste e bevande, in un clima di festa paesana. L’iniziativa celebra il periodo di San Martino e offre un’occasione di convivialità fra residenti e visitatori dell’Agordino. In caso di maltempo è prevista la possibilità di spostare l’appuntamento a domenica 15 novembre, secondo le comunicazioni degli organizzatori.

Informazioni: San Martin, Castagne e Vin

Belluno – Al Museo Fulcis le sculture dell’Ex Tempore su legno

Il Museo Civico Fulcis di Belluno ospita nel fine settimana conclusivo l’esposizione delle opere realizzate per l’Ex Tempore di Scultura su Legno. Il pubblico può ammirare i lavori degli artisti partecipanti e osservare come un materiale profondamente legato alla tradizione dolomitica venga trasformato in creazioni originali. La mostra rimane visitabile fino a domenica 15 novembre, con iniziative legate anche alla valutazione delle opere esposte. Un’occasione per scoprire l’artigianato artistico e la creatività contemporanea.

Informazioni: Ex Tempore di Scultura su Legno

ROVIGO

Rovigo – A Palazzo Roverella apre la grande mostra dedicata a Man Ray

Venerdì 13 novembre Palazzo Roverella inaugura «Man Ray. Il maestro del Surrealismo», esposizione che raccoglie circa 300 opere del celebre artista e fotografo. Il percorso racconta le sue sperimentazioni, dai primi lavori americani all’esperienza delle avanguardie parigine, attraverso immagini e invenzioni visive che hanno segnato la storia del Novecento. La mostra rimarrà aperta fino al 31 gennaio 2027. Palazzo Roverella, in via Laurenti 8/10, è visitabile venerdì dalle 9 alle 19 e sabato e domenica dalle 9 alle 20.

Informazioni: Palazzo Roverella

Guarda Veneta – Castagne, spettacoli e racconti della tradizione polesana

Sabato 14 e domenica 15 novembre prosegue «Novembre di Castagne e Tradizione», organizzato dalla Pro Loco di Guarda Veneta. Sabato, dalle 17.30, alla scuola materna è previsto l’appuntamento «Guarda Veneta Misteriosa», con castagnata, street food e spettacolo teatrale legato alle tradizioni locali. Domenica, dalle 9 alle 12, l’iniziativa si sposta sul sagrato della chiesa per un nuovo momento conviviale. La manifestazione fa parte di un calendario più ampio dedicato ai sapori autunnali e alle storie del territorio.

Informazioni: Novembre di Castagne e Tradizione

Pontecchio Polesine – Domenica la quinta Camminata Rosa

Domenica 15 novembre Pontecchio Polesine ospita la quinta edizione della Camminata Rosa – Donne in Rosa Life Pink, manifestazione podistica non competitiva organizzata dall’associazione Liberi Podisti Pontecchio. Il percorso si sviluppa lungo le strade del paese, con partenza e arrivo in piazza Matteotti. Lo svolgimento è previsto nella mattinata, dalle 10 alle 12. L’iniziativa propone un’occasione per camminare insieme e vivere il territorio in un contesto collettivo. Durante il passaggio dei partecipanti sono previste temporanee modifiche alla viabilità.

Informazioni: Camminata Rosa di Pontecchio Polesine

Rovigo – «Pagliacci» apre la stagione lirica del Teatro Sociale

Il Teatro Sociale di Rovigo inaugura la stagione lirica 2026-2027 con «Pagliacci» di Ruggero Leoncavallo, in programma venerdì 13 novembre alle 20.30 e domenica 15 alle 16. Sul palcoscenico Fabio Sartori, Irina Lungu ed Ernesto Petti, con la direzione musicale di Pier Giorgio Morandi e la regia di Gabriele Lavia. L’opera, assente da vent’anni dal teatro rodigino, inaugura la 211ª stagione lirica. Lo spettacolo si svolge nella storica sala di piazza Garibaldi 14. Biglietti e disponibilità sono consultabili attraverso il calendario della stagione.

Informazioni: Stagione d’opera del Teatro Sociale di Rovigo

Fratta Polesine – Giornate della Carboneria, domenica la rievocazione storica

Domenica 15 novembre Fratta Polesine ospita l’appuntamento conclusivo delle Giornate della Carboneria, manifestazione giunta alla venticinquesima edizione. Il programma rievoca i moti carbonari del Polesine e la storia dei patrioti che si opposero alla dominazione austriaca. Il centro cittadino diventa lo scenario di iniziative e ricostruzioni dedicate agli avvenimenti del 1818, con figuranti e atmosfere d’epoca. La giornata conclusiva è legata alle celebrazioni di San Martino e rappresenta un’occasione per conoscere la storia locale.

Informazioni: Giornate della Carboneria

Crespino – Filò in Musica, racconti dialettali e cucina tradizionale

Sabato 14 novembre, dalle 20, a Crespino torna «Filò in Musica», serata organizzata dalla Pro Loco presso il Bar Centrale. L’iniziativa richiama l’antica consuetudine del filò, quando le famiglie si ritrovavano per raccontare storie e condividere momenti di vita quotidiana. Il programma unisce musica dal vivo, racconti in dialetto e specialità gastronomiche, fra cui musetto e polenta. La quota di partecipazione indicata è di 15 euro per gli adulti e 10 euro per i ragazzi fino a 15 anni, con disponibilità da verificare.

Informazioni: Filò in Musica

Ceregnano – Fiera di San Martino, tradizione e fuochi d’artificio

Dal 11 al 15 novembre Ceregnano ospita la tradizionale Fiera di San Martino, appuntamento che anima il paese con iniziative dedicate alla comunità. La manifestazione rinnova il legame con la festa patronale attraverso momenti di incontro, proposte ricreative e occasioni di convivialità. Domenica 15 novembre è prevista la giornata conclusiva, con uno spettacolo pirotecnico inserito nel programma. Una festa che conserva il carattere delle manifestazioni popolari polesane e richiama ogni anno anche visitatori dei comuni vicini.

Informazioni: Fiera di San Martino di Ceregnano