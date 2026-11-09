Vicenza, festa di compleanno finisce a coltellate: 18enne rischia di perdere un occhio, fermato 21enne per tentato omicidio

Una festa per i diciotto anni trasformata in una violenta aggressione a coltellate, con due giovani feriti e uno di loro che rischia di perdere la vista da un occhio. È quanto accaduto nella notte tra sabato 7 e domenica 8 novembre nella zona della Valletta del Silenzio, a Vicenza. Per l’aggressione la Squadra Mobile della Questura ha fermato un 21enne di origine kosovara, nato nel 2005, gravemente indiziato del reato di tentato omicidio.

Il provvedimento, disposto dalla Procura della Repubblica di Vicenza, è stato eseguito nelle prime ore di lunedì 9 novembre, al termine di una rapida attività investigativa che ha consentito di ricostruire quanto accaduto e rintracciare il presunto responsabile.

Secondo gli accertamenti della Polizia di Stato, tutto sarebbe cominciato nella serata di sabato, quando un gruppo di ragazzi di età compresa tra i 18 e i 22 anni si era ritrovato nella nota area verde vicentina per festeggiare un diciottesimo compleanno.

Fin dall’inizio della serata, il 21enne avrebbe assunto atteggiamenti molesti nei confronti degli altri partecipanti, creando una situazione di crescente tensione.

Intorno alle 3 del mattino, la situazione sarebbe precipitata. Il giovane avrebbe prima minacciato una ragazza con un coltello, per poi scagliarsi contro due ragazzi intervenuti nel tentativo di calmarlo e fermare il suo comportamento.

L’aggressore avrebbe colpito entrambi ripetutamente con l’arma da taglio, provocando ferite particolarmente gravi a uno dei due.

Il primo giovane ha riportato lesioni alla spalla sinistra e nella zona della schiena, sotto la scapola destra.

Molto più serie le conseguenze per il secondo ragazzo, raggiunto da un fendente al sopracciglio e al bulbo oculare sinistro. Il giovane ha riportato gravi fratture al volto e lesioni che mettono concretamente a rischio la vista dall’occhio colpito.

Attualmente si trova ricoverato all’ospedale San Bortolo di Vicenza, con prognosi riservata.

L’allarme è scattato intorno alle 3, quando il personale del Suem 118 ha richiesto l’intervento della Polizia di Stato per la presenza dei due giovani feriti da arma da taglio.

Sul posto sono arrivati gli agenti, mentre gli investigatori della Squadra Mobile hanno immediatamente avviato gli accertamenti per individuare il responsabile.

Nel frattempo, il presunto aggressore si era allontanato, rendendosi irreperibile.

Le ricerche hanno però consentito ai poliziotti di localizzarlo nell’abitazione della fidanzata, dove è stato rintracciato.

Durante le perquisizioni personali e domiciliari, gli agenti hanno recuperato gli indumenti che il 21enne avrebbe indossato durante la festa. Sugli abiti erano presenti evidenti macchie di sangue e tracce di fango, elementi che sono stati sequestrati e messi a disposizione degli investigatori.

Sulla base delle testimonianze, della ricostruzione dei fatti e degli elementi raccolti, la Procura ha ritenuto sussistenti gravi indizi per il reato di tentato omicidio.

Secondo gli inquirenti, la violenza dei colpi e soprattutto le parti del corpo prese di mira sarebbero indicative di un intento omicida.

Il pubblico ministero ha quindi emesso un decreto di fermo nei confronti del 21enne, successivamente accompagnato dagli agenti della Squadra Mobile alla Casa Circondariale di Vicenza, dove si trova a disposizione dell’autorità giudiziaria.

L’indagine dovrà ora chiarire ulteriormente le circostanze dell’aggressione e le responsabilità del giovane, per il quale resta valido il principio della presunzione di innocenza fino a un’eventuale condanna definitiva.