Meteo Veneto, sole fino a venerdì poi cambia il tempo: nel weekend più nuvole, temperature in calo e possibili piogge

Il Veneto si prepara a un fine settimana con un graduale cambiamento delle condizioni meteorologiche. Dopo giornate prevalentemente soleggiate e temperature nella media stagionale o leggermente superiori, da sabato 17 ottobre è previsto un aumento della nuvolosità, mentre domenica 18 non si escludono alcune precipitazioni, soprattutto nelle zone occidentali della regione.

Secondo le previsioni dell’Arpav, fino a venerdì l’espansione dell’anticiclone delle Azzorre sull’Europa occidentale garantirà condizioni di stabilità. Da sabato, invece, un lieve indebolimento dell’alta pressione, provocato dall’avvicinamento di un nucleo di aria fredda proveniente dal Nord Europa, favorirà l’arrivo di correnti più umide meridionali. Le conseguenze saranno un progressivo aumento delle nubi, soprattutto sulle montagne, e un generale calo delle temperature massime.

Giovedì 15 ottobre: tempo stabile, possibili nebbie al mattino

La giornata di giovedì sarà caratterizzata da cielo poco o parzialmente nuvoloso, con il passaggio di nubi medio-alte. Nelle ore più fredde saranno probabili foschie, locali banchi di nebbia e nubi basse nelle pianure e nelle valli.

Non sono previste precipitazioni e le temperature non subiranno variazioni significative rispetto ai giorni precedenti.

I venti soffieranno moderati da nord in quota, mentre altrove saranno variabili. Il mare si presenterà quasi calmo. L’attendibilità della previsione è buona.

Venerdì 16 ottobre: ancora sole, temperature stazionarie

Venerdì il tempo rimarrà stabile su tutta la regione. Al mattino il cielo sarà generalmente sereno o poco nuvoloso, mentre nel pomeriggio potranno transitare nubi alte, con momenti di parziale copertura.

Durante la notte e nelle prime ore del mattino saranno ancora possibili foschie e locali nebbie, soprattutto in pianura e nelle vallate.

Le precipitazioni saranno assenti e le temperature rimarranno pressoché invariate.

In montagna soffieranno venti settentrionali deboli o moderati, mentre in pianura la ventilazione sarà debole e variabile. Mare calmo. Anche per venerdì l’attendibilità della previsione è buona.

Sabato 17 ottobre: primi segnali del cambiamento, massime in diminuzione

Sabato inizieranno a manifestarsi gli effetti dell’indebolimento dell’alta pressione.

Tra la notte e il primo mattino si formeranno nubi basse, foschie e locali nebbie nelle pianure e nelle valli. Successivamente il cielo tenderà a diventare sereno o poco nuvoloso, lasciando spazio a una giornata ancora nel complesso favorevole.

Dalla serata, tuttavia, è previsto un progressivo aumento della nuvolosità, inizialmente sulle zone occidentali del Veneto.

Le temperature minime aumenteranno in pianura e rimarranno stazionarie nelle altre zone, mentre le massime diminuiranno.

In quota soffieranno venti deboli meridionali, mentre in pianura la ventilazione resterà debole e variabile. L’attendibilità della previsione è buona.

Domenica 18 ottobre: più nuvole e possibili precipitazioni

Domenica sarà la giornata più incerta del fine settimana. Il cielo presenterà una nuvolosità irregolare, a tratti consistente, soprattutto nei settori occidentali della regione.

Nella prima parte della giornata non si esclude qualche precipitazione locale, legata all’arrivo di aria più umida dai quadranti meridionali. Le zone montane saranno particolarmente interessate dall’aumento della copertura nuvolosa.

Le temperature rimarranno generalmente stazionarie, con un ulteriore calo dei valori in quota.

Cambierà anche la ventilazione: in montagna i venti meridionali tenderanno a rinforzare, mentre in pianura soffieranno moderati dai quadranti orientali. Sui settori costieri meridionali potranno risultare a tratti anche tesi.

La tendenza per il fine settimana

Il quadro meteorologico indica quindi un sabato ancora prevalentemente asciutto, con ampie schiarite durante la giornata e un aumento delle nubi soltanto nelle ore serali.

Per domenica è invece consigliabile tenere conto della maggiore variabilità, soprattutto per chi ha programmato escursioni in montagna o attività all’aperto nelle zone occidentali del Veneto.

Non è prevista, sulla base dell’attuale bollettino, una fase di maltempo esteso, ma un progressivo deterioramento delle condizioni atmosferiche accompagnato da qualche possibile precipitazione locale.