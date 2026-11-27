Una rete ciclabile di 707 chilometri, 19 grandi itinerari strategici, 244 chilometri di nuovi percorsi e 100 da riqualificare, per un investimento complessivo stimato in 100,75 milioni di euro. È il progetto della Provincia di Vicenza per cambiare la mobilità del territorio, offrire un’alternativa all’automobile negli spostamenti quotidiani e potenziare il cicloturismo.

Il nuovo Biciplan, presentato venerdì 27 novembre, è stato elaborato dalla Provincia con il supporto della società di ingegneria NetMobility e il contributo della Camera di Commercio di Vicenza, nell’ambito dei progetti «Vicenza Tourism Experience. Innovazione digitale per il Turismo dell’identità» e «Outdoor active & slow food & wine bike cultura e special interest», finanziati dai Bandi Unici Annuali 2024 e 2025.

Il documento, già esaminato dal Consiglio provinciale, è stato illustrato a sindaci, istituzioni, enti e associazioni del territorio prima della formale adozione, cui seguirà la pubblicazione sul sito della Provincia per consentire la presentazione di eventuali osservazioni.

All’incontro hanno partecipato il presidente della Provincia Andrea Nardin, l’assessore regionale alle Infrastrutture Marco Zecchinato, il consigliere provinciale delegato alla Ciclabilità Mattia Veronese, il segretario generale vicario della Camera di Commercio Laura Rigon e Laura Pellizzari, tecnico provinciale responsabile del progetto.

Il Biciplan aggiorna la pianificazione del 2013 e del 2020, integrando le procedure di Valutazione ambientale strategica (VAS) e di Valutazione di incidenza ambientale (VIncA). La rete sarà organizzata su tre livelli: quella principale provinciale, quella secondaria intercomunale e quella zonale comunale.

«Questo Biciplan rappresenta una svolta strategica per il futuro del nostro territorio – dichiara il presidente Andrea Nardin –. Stiamo costruendo una visione unitaria che mette in rete le nostre valli, la fascia pedemontana, i Colli Berici e la pianura».

Quattro gli obiettivi principali. Il primo riguarda gli spostamenti quotidiani, con collegamenti tra quartieri residenziali, aree industriali, scuole, stazioni ferroviarie e nodi del trasporto pubblico su gomma. Sul fronte turistico, il progetto punta a collegare stazioni, caselli autostradali, Ville Venete patrimonio UNESCO, siti della Rete Natura 2000, parchi e corridoi fluviali.

Altrettanto importante sarà il completamento dei collegamenti mancanti, garantendo la continuità dei percorsi anche oltre i confini provinciali, verso Trento, Padova, Verona e Treviso. Sul fronte della sicurezza, gli interventi riguarderanno incroci, attraversamenti, rotatorie e altri punti di conflitto tra ciclisti, pedoni e automobilisti, con l’obiettivo di ridurre il numero e la gravità degli incidenti.

La rete principale comprende quattro grandi ciclovie regionali: la Treviso-Ostiglia (CV3), la Collina e Montagna (CV4), la Bacchiglione (CV7) e la Brenta (CV8).

A queste si aggiungono 15 assi provinciali, tra i quali la Pedemontana, l’Astico-Tesina, la Schio-Altopiano, che prevede il recupero dell’ex ferrovia Rocchette-Asiago, l’Agno-Guà, la Riviera Berica e la Val Chiampo, oltre ai collegamenti diretti con Vicenza da Schio, Thiene, Marostica, Montebello Vicentino e Camisano Vicentino.

Dei 707 chilometri complessivi, 363 sono già esistenti (51%), 100 devono essere riqualificati (14%) e 244 sono di nuova progettazione (35%).

Ben 488 chilometri, pari al 69% della rete, saranno in sede propria. Altri 185 interesseranno strade a traffico moderato, basso o nullo (26%), mentre 18 chilometri saranno costituiti da corsie preferenziate (3%) e 16 da attraversamenti dedicati (2%).

L’investimento stimato di 100,75 milioni di euro, al netto dei tratti sovrapposti e degli espropri, riguarda i 344 chilometri da realizzare o riqualificare, con un costo medio calcolato in circa 292.900 euro al chilometro.

«Abbiamo voluto che questo Biciplan fosse prima di tutto uno strumento operativo, concreto e utile agli uffici tecnici dei nostri Comuni – sottolinea il consigliere delegato Mattia Veronese –. Per questo il Piano individua soluzioni tecniche aggiornate al Codice della Strada, dalle piste separate alle Zone 30, dalle strade urbane ciclabili agli itinerari F-bis lungo gli argini fluviali. Abbiamo inoltre avviato un confronto preventivo con tutti gli enti gestori – Genio Civile, Autorità di Bacino, Consorzi di Bonifica e Servizi Forestali – per semplificare i futuri iter progettuali. La sicurezza di chi pedala e di chi cammina è la nostra priorità: grazie al nuovo WebGIS provinciale e a un sistema strutturato di monitoraggio, potremo seguire passo dopo passo l’avanzamento dei cantieri, misurare i flussi ciclistici e verificare la riduzione dell’incidentalità».

Una delle principali novità è proprio l’attivazione del WebGIS provinciale dedicato alla mobilità ciclistica, una banca dati cartografica dinamica e condivisa tra Provincia e Comuni, attraverso la quale sarà possibile mantenere aggiornato lo stato di realizzazione delle infrastrutture.

L’efficacia degli interventi sarà verificata attraverso indagini quinquennali sulla mobilità, rilevazioni annuali mediante contabiciclette automatici, aggiornamenti costanti della cartografia e analisi triennali dei dati ISTAT sugli incidenti stradali.

Prevista infine l’introduzione di una segnaletica uniforme, conforme al Manuale grafico della Regione Veneto, per rendere tutti gli itinerari riconoscibili e facilmente fruibili.