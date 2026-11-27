Elogio del panbiscotto

Di Alessandro Cammarano

Da queste parti il panbiscotto non si presenta e non si spiega, perché nessun vicentino ha mai sentito il bisogno di chiedersi che cosa sia: sta nella credenza come il riso sta in una cucina cinese, presenza talmente naturale da diventare invisibile, e di cui ci si accorge soltanto quando manca. Un pane duro come un sasso di fiume, destinato a finire nel caffellatte di una nonna, accanto a una fetta di soppressa sul tagliere o dentro un bicchiere di rosso, a seconda dell’ora e dell’umore. Attraversa la giornata di una famiglia vicentina come un parente anziano e instancabile, presente a colazione, a merenda e, talvolta, a cena – soprattutto se si è diversamente giovani – come un ospite gradito.

La sua storia comincia sul mare, dove un pane destinato ad ammuffire in due settimane avrebbe messo in ginocchio qualunque flotta. Il nome contiene già il procedimento: pane cotto due volte, privato dell’umidità e perciò capace di conservarsi per mesi. Nella Repubblica di Venezia se ne occupava lo Stato in persona, con forni pubblici e con un magistrato dal titolo che nessuna burocrazia odierna avrebbe il coraggio di rimettere in uso, il Provveditore al biscotto, incaricato di sorvegliare il pane per le navi. Il biscotto ridotto in briciole, detto pan frisoppo, serviva a ispessire le zuppe, quelle di pesce soprattutto. Si racconta che a Cipro, colonia veneziana fino al 1570, sia venuto alla luce un deposito di quel pane e che i pezzi recuperati si siano rivelati quasi mangiabili: un risultato che molti panini da banco, a cui nessuno concede più di un pomeriggio, non potranno mai vantare. Vicenza ha ereditato un pane nato per i viaggi e lo ha trasformato in pane da focolare, il più sedentario che si conosca.

La ricetta richiede farina di grano tenero, sale e acqua, con lievito di birra, con lievito madre o anche senza, purché nell’impasto non entri alcun grasso, nemico mortale di un pane concepito per durare, perché l’olio e lo strutto irrancidiscono. La friabilità, tanto cara a chi deve inzuppare, dipende dalla lievitazione: quanto più lunga è l’attesa, tanto più la mollica si fa soffice e il biscotto si spezza con garbo; un impasto poco lievitato dà un pane compatto e severo, che chiede buona dentatura e animo paziente.

Ad Arzignano c’è chi parte dalla ciopa, la cuoce come le altre e poi la lascia in forno a un calore bassissimo per un’intera giornata, in un’epoca che pretende la consegna in dieci minuti.

Dopo il mare venne la terra, e il panbiscotto trovò nelle campagne una seconda vocazione. Nel Vicentino divenne il sostegno di contadini che con farina e acqua riuscivano a tirare avanti per settimane, bagnandolo nel vino quando la cantina lo consentiva e nell’acqua quando la cantina era vuota; un popolo che la tradizione popolare ha soprannominato magnagati non poteva fare lo schizzinoso davanti a un pane che sfamava e non scadeva.

Nel Polesine lo si preparava nelle casade, le fattorie con il forno a legna dei salariati, dove si infornava ogni quindici o venti giorni: ragione più che sufficiente per cercare un pane che non pretendesse di essere mangiato fresco.

Oggi la miseria ha ceduto il posto all’abitudine, e l’abitudine ha generato una varietà che il vecchio contadino stenterebbe a riconoscere: il tipo friabile, fatto apposta per il caffellatte e per il vino; quello più duro, spesso modellato a cornetto, riservato ai salumi e ai formaggi, e in primo luogo alla soppressa vicentina, che con la sua denominazione protetta merita un compagno all’altezza; l’ultimo arrivato, di farina integrale, gradito a chi desidera sentirsi virtuoso già alle sette del mattino. Gli accostamenti si spingono fino alla pera, alla mela e persino all’anguria, in omaggio a un detto degli anziani che suona più o meno così: «col pan tuto xsè più bon». La sera, per i più avanti negli anni, la tazza di latte caldo con il biscotto sbriciolato fa le veci di qualunque tisana e concilia il sonno senza effetti collaterali; a mezzogiorno lo stesso pane sorregge con dignità una fetta di soppressa, e nell’arco di ventiquattr’ore compie un giro che pochi altri cibi locali sanno portare a termine.

Resta da capire perché sia così radicato proprio qui nel vicentino, e la risposta documentata manca; inventarne una sarebbe scorretto, e restano lecite tre congetture: l’eredità di una produzione statale che la Serenissima aveva organizzato anche in terraferma, un’economia rurale che infornava di rado e doveva conservare a lungo, un’abitudine all’inzuppo che, trasmessa di nonna in nipote, finisce per diventare carattere. Lo preparano con orgoglio anche i forni del Padovano, a Conselve, a Piove di Sacco, a Sant’Urbano, e ha raggiunto con i panettieri padovani emigrati perfino il Varesotto, dove si conservavano intatte, a sedici anni di distanza, alcune michette del 1993; ma mai come qui nella città del Palladio .

Per i vicentini rimane un’abitudine tanto antica da somigliare a un tratto del carattere.

Vicenza e il suo territorio detengono dunque un titolo di affetto, e se lo tengono stretto nelle credenze, nei forni a legna di una volta e nelle tazze della domenica mattina. Un pane che non scade può permettersi di non avere fretta, e gli basta restare in dispensa, con la pazienza di chi è stato cotto due volte.