Un malore improvviso mentre si trovava al volante del proprio furgone ha provocato un incidente stradale nella mattinata di oggi, venerdì 27 novembre, a Carpenedo, nel comune di Venezia.

L’incidente è avvenuto all’incrocio tra viale Garibaldi e via Giovanni da Verrazzano, dove il conducente ha perso il controllo del mezzo, finendo contro un semaforo.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco della sede di Mestre, il personale sanitario del Suem 118 e gli agenti della Polizia Locale.

L’autista, nonostante il malore e il successivo impatto, è riuscito a salire autonomamente a bordo dell’ambulanza ed è stato accompagnato in ospedale per essere sottoposto agli accertamenti sanitari del caso.