Prima una violenta rapina ai danni di un uomo che stava tornando a casa dal lavoro, poi il furto di un pullmino di Busitalia e il danneggiamento di una decina di mezzi pubblici. Due episodi di criminalità avvenuti a poche ore di distanza a Rovigo e che, secondo gli investigatori, avrebbero avuto come protagonisti gli stessi due minorenni.

Le indagini hanno consentito di identificare i tre presunti responsabili della rapina avvenuta nel tardo pomeriggio del 17 novembre in piazza Fratelli Cervi: un cittadino straniero di 24 anni, senza fissa dimora, e due minorenni di nazionalità italiana.

Attirato in una zona buia, picchiato e derubato

La vittima, un uomo di 35 anni, si trovava a bordo di un autobus in attesa di rientrare a casa dopo una giornata di lavoro. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, il 24enne sarebbe riuscito, con un pretesto, a convincerlo a scendere dal mezzo.

Una volta raggiunta una zona poco illuminata nelle vicinanze, l’uomo sarebbe stato accerchiato dai tre, minacciato con un frammento di bottiglia e colpito ripetutamente con calci e pugni. Gli aggressori si sarebbero impossessati di 200 euro prima di allontanarsi.

Le indagini hanno portato all’identificazione del 24enne, arrestato il 24 novembre e trasferito in carcere. I successivi accertamenti hanno permesso di risalire anche ai due presunti complici minorenni.

Poche ore dopo il raid nel deposito degli autobus

I due ragazzi erano già finiti nel mirino delle forze dell’ordine per un altro grave episodio avvenuto poche ore dopo la rapina. Avrebbero infatti danneggiato una decina di autobus nel deposito di Busitalia, in via Petrarca, impossessandosi anche di un minibus, successivamente finito fuori strada.

Per entrambi sono scattate le denunce per danneggiamento aggravato, furto aggravato e interruzione di pubblico servizio, alle quali si aggiunge ora quella per la rapina ai danni del 35enne.

Nel frattempo, proseguono gli approfondimenti investigativi sul 24enne straniero, per verificare un suo eventuale coinvolgimento in altri episodi criminali.

Per tutti gli indagati vale il principio della presunzione di innocenza fino a un’eventuale sentenza definitiva di condanna.