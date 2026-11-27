Avevano messo a soqquadro un’abitazione di Noventa Vicentina, facendo sparire gioielli in oro, orologi e altri oggetti di valore per un bottino stimato tra i 3.000 e i 4.000 euro. A distanza di alcune settimane, le indagini dei Carabinieri hanno consentito di identificare i due presunti responsabili: si tratta di due uomini di origine romena, rispettivamente di 48 e 28 anni, denunciati alla Procura della Repubblica di Vicenza.

Il furto risale alla serata dello scorso 6 novembre, quando i ladri, dopo aver forzato un accesso all’abitazione, si erano introdotti all’interno, rovistando nelle diverse stanze alla ricerca di oggetti preziosi.

Subito dopo l’episodio, i militari della Stazione di Noventa Vicentina avevano avviato le indagini per ricostruire la dinamica del furto e risalire ai responsabili.

Decisive le immagini della videosorveglianza, incrociate con gli elementi raccolti dai Carabinieri durante i quotidiani servizi di controllo del territorio. L’analisi del materiale acquisito ha permesso agli investigatori di ottenere significativi riscontri e identificare i due uomini, entrambi denunciati a piede libero.

L’operazione rientra nel più ampio piano di prevenzione e contrasto dei furti in abitazione predisposto dalla Compagnia Carabinieri di Vicenza, che prevede controlli mirati, monitoraggio delle zone maggiormente interessate dal fenomeno e specifiche attività investigative.

L’Arma rinnova l’appello ai cittadini a segnalare tempestivamente al 112 la presenza di persone o veicoli sospetti. La collaborazione della popolazione rappresenta infatti uno strumento importante sia per prevenire i furti sia per individuare i loro autori.

Per i due indagati vale il principio della presunzione di innocenza fino a un’eventuale sentenza definitiva di condanna.