Nuove tribune, spogliatoi, coperture per i campi da gioco, riqualificazione di palestre, stadi e impianti sportivi. Ammontano a 1.813.427 euro i contributi destinati a 32 interventi in provincia di Vicenza, a fronte di una spesa complessiva ammissibile di 4.362.323 euro.

È quanto emerge dall’elenco degli interventi del 26 novembre 2026, che prevede in tutto il Veneto contributi per oltre 12 milioni di euro, distribuiti tra 207 progetti, per un valore complessivo delle opere di quasi 32,8 milioni di euro. Il Vicentino si colloca al terzo posto per risorse destinate, dopo Padova e Treviso.

Gli interventi più importanti: Sovizzo, Cornedo, Trissino e Vicenza

Sono quattro i progetti vicentini che beneficiano di un contributo di 100.000 euro ciascuno.

L’intervento economicamente più rilevante riguarda Sovizzo, dove sono previsti lavori per 468.600 euro per la realizzazione della copertura dei campi da calcetto del centro sportivo comunale.

A Cornedo Vicentino sono invece previsti il rifacimento degli spogliatoi del Paladegasperi, per una spesa di 426.800 euro, mentre a Trissino saranno realizzate nuove tribune e un blocco di servizi igienici presso il campo da calcio comunale di via Palladio, con un investimento di 330.000 euro.

A Vicenza il Comune beneficia di 100.000 euro per la ristrutturazione della copertura della palestra della scuola secondaria di primo grado G.G. Trissino, in via Prati, e per la manutenzione straordinaria degli spogliatoi. L’opera prevede una spesa di 310.068 euro.

Vicenza, oltre 228.000 euro per quattro progetti

Oltre all’intervento sulla palestra scolastica, nel capoluogo figurano altri tre progetti. Alla Riviera Berica ASD sono destinati 49.902 euro per la realizzazione di recinzioni e il completamento dell’impianto sportivo di strada del Tormeno, oltre alla realizzazione di un pozzo artesiano presso l’impianto di via Einaudi.

Piscine di Vicenza beneficia di 43.310 euro per l’efficientamento energetico e l’adeguamento della climatizzazione del Centro Medico, mentre alla USD Altair sono destinati 34.803 euro per la sicurezza e il risparmio energetico del campo sportivo di via Calvi.

Montecchio Maggiore, Arzignano e l’Ovest Vicentino

A Montecchio Maggiore è previsto un investimento di 161.700 euro, sostenuto da un contributo di 80.850 euro, per il rifacimento di una piastra polivalente destinata alla pallacanestro e alla pallavolo e di un rettilineo per l’atletica leggera, attualmente in forte stato di degrado.

Ad Arzignano sono destinati 62.700 euro per la riqualificazione energetica della palestra di roccia, attraverso la sostituzione dei serramenti e del cupolino di copertura, nell’ambito di un progetto da 125.400 euro.

Ad Altavilla Vicentina arriveranno 67.976 euro per l’adeguamento dello stadio comunale «Paolo Rossi», anche in relazione alle attività di pubblico spettacolo e all’abbattimento delle barriere architettoniche.

A Castelgomberto sono previsti 41.480 euro per migliorare la sicurezza e l’efficienza energetica degli impianti sportivi, mentre a Valdagno sono destinati 27.669 euro per la riqualificazione della pista da gioco del PalaLido.

A Lonigo il contributo di 32.950 euro servirà alla realizzazione di una copertura pressostatica del campo da calcetto di via Santa Marina. A Sarego sono invece previsti 29.398 euro per l’installazione di illuminazione a LED nel campo sportivo comunale.

Schio, Thiene e Alto Vicentino

A Schio sono destinati 82.397 euro per la riqualificazione e il risanamento conservativo dello stadio De Rigo, nell’ambito di un progetto da quasi 165.000 euro.

A Monte di Malo il contributo ammonta a 75.860 euro per il completamento, la riqualificazione e la messa in sicurezza dell’area sportiva polivalente di via Milano.

A Thiene la parrocchia di Sant’Antonio da Padova beneficia di 60.203 euro per ultimare gli spogliatoi interrati e migliorare gli impianti sotto il profilo della sicurezza e del risparmio energetico.

Risorse anche per Santorso, con 42.879 euro per gli impianti sportivi di località Grumo; Zanè, con 36.025 euro per il rifacimento delle pavimentazioni di due campi da tennis; e Malo, con 35.152 euro per l’efficientamento dell’illuminazione dello stadio di via Deledda.

Bassano, Sandrigo e il territorio della Pedemontana

Tra i contributi più consistenti figura quello destinato alla parrocchia di Sandrigo, pari a 90.271 euro, per il rifacimento dell’illuminazione del campo sportivo parrocchiale, a fronte di una spesa di oltre 180.000 euro.

A Bassano del Grappa sono previsti 73.150 euro per la riqualificazione del fabbricato a servizio del Tennis Club di via Col Fagheron, mentre a Tezze sul Brenta arriveranno 67.118 euro per la messa in sicurezza e l’efficientamento energetico degli impianti sportivi del capoluogo.

Rosà beneficia complessivamente di oltre 74.000 euro attraverso due interventi: il rifacimento della pavimentazione del palazzetto PalaRosa e il miglioramento dell’illuminazione degli impianti sportivi di via dei Fanti.

A Cassola sono destinati complessivamente oltre 77.500 euro alle parrocchie di San Giuseppe e San Zeno per interventi sugli spogliatoi del campo da calcio e sul centro parrocchiale.

A Pove del Grappa sono previsti 48.895 euro per l’adeguamento della palestra comunale di piazza degli Scalpellini, mentre a Rotzo sono destinati 28.160 euro per l’illuminazione dei campi da tennis e pallavolo del Parco Sabaus.

Gli altri interventi nel Vicentino

Nell’area di Castegnero e Nanto sono previsti 71.428 euro per il secondo stralcio dell’area attrezzata per attività sportive, motorie e ricreative, ai quali si aggiungono 30.500 euro destinati alla parrocchia di Santa Maria Annunziata per interventi urgenti di manutenzione straordinaria degli impianti sportivi.

A Bolzano Vicentino sono infine destinati 48.389 euro per la riqualificazione degli impianti sportivi di via Zuccola, con la sistemazione del campo da tennis, il rinnovo dell’illuminazione, l’adeguamento degli impianti elettrici e la sostituzione della caldaia degli spogliatoi.

La distribuzione dei contributi in Veneto

A livello regionale, Padova ottiene circa 2,95 milioni di euro per 50 interventi, Treviso 2,71 milioni per 45 progetti, Vicenza 1,81 milioni per 32 interventi, Verona 1,74 milioni per 28 progetti, Venezia 1,33 milioni per 23 interventi, Rovigo 1,05 milioni per 21 progetti e Belluno 478.204 euro per otto interventi.