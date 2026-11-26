Due negozi di biciclette elettriche sono stati posti sotto sequestro a Verona nell’ambito di un’operazione condotta dalla Guardia di Finanza del Comando provinciale e dalla Polizia Locale scaligera. I gestori dei due esercizi commerciali sono stati nuovamente denunciati all’autorità giudiziaria per l’ipotesi di frode nell’esercizio del commercio.

L’intervento rappresenta il seguito di un’indagine avviata il 15 dicembre 2025, quando un primo controllo aveva portato al sequestro di 295 biciclette a pedalata assistita, per un valore complessivo di circa 300mila euro. All’epoca si era trattato del più ingente sequestro di questo genere effettuato presso esercizi commerciali in Italia.

Gli accertamenti avevano evidenziato numerose irregolarità: le biciclette erano prive della documentazione tecnica richiesta dalla normativa europea e riportavano una marcatura CE apposta indebitamente. Alcuni modelli disponevano inoltre di motori con una potenza superiore ai limiti consentiti, tanto da dover essere classificati come ciclomotori anziché come biciclette a pedalata assistita.

Le vendite sarebbero proseguite nonostante il primo sequestro

Le successive verifiche, scattate anche grazie alle segnalazioni di alcuni cittadini, hanno permesso agli investigatori di accertare che la commercializzazione di mezzi non conformi sarebbe proseguita nonostante il precedente intervento delle forze dell’ordine.

A determinare il nuovo provvedimento è stato anche il rischio che le biciclette già sequestrate, affidate in custodia giudiziale agli stessi commercianti, potessero essere nuovamente immesse sul mercato.

Finanzieri e agenti della Polizia Locale hanno quindi apposto i sigilli ai due negozi, all’interno dei quali sono stati rinvenuti altri 44 veicoli a due ruote, del valore complessivo di circa 44mila euro.

Il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Verona ha successivamente convalidato i sequestri, ravvisando il rischio che, lasciando gli immobili nella disponibilità dei gestori, l’attività di vendita potesse proseguire, inducendo gli acquirenti a ritenere regolari e sicuri prodotti che presentavano invece le irregolarità contestate.

I rischi per la sicurezza stradale e la concorrenza

L’operazione rientra in una più ampia attività di contrasto alla commercializzazione di veicoli non conformi, attraverso la collaborazione tra la Polizia Locale, competente in materia di circolazione stradale, e la Guardia di Finanza, impegnata nella tutela della legalità economica.

Oltre a rappresentare un potenziale pericolo per gli acquirenti e per gli altri utenti della strada, la vendita di biciclette elettriche irregolari a prezzi sensibilmente inferiori rispetto a quelli dei prodotti conformi altera le dinamiche della concorrenza, danneggiando i commercianti che operano nel rispetto delle normative.

Per i gestori denunciati resta ferma la presunzione di innocenza fino a un’eventuale sentenza definitiva di condanna.