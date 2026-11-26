Umberto Baldo

Il Governo Meloni ha compiuto un altro miracolo: ha deciso di resuscitare le Province.

Peccato che le Province non fossero mai morte.

Ma evidentemente, per la politica italiana, non basta che un ente continui ad esistere e a funzionare.

Se non ci sono abbastanza “posti” da distribuire, bisogna rimetterci mano.

Proviamo a ricordare come stavano le cose.

La riforma Delrio del 2014 non aveva abolito le Province.

Aveva cambiato il sistema di elezione dei loro organi, trasformandole in enti di secondo grado.

Le competenze fondamentali sono rimaste: strade provinciali, edilizia scolastica superiore ed altre funzioni di area vasta.

Anche il Presidente è rimasto al suo posto, con la relativa indennità. E c’è un Consiglio provinciale, eletto dai Sindaci e dai Consiglieri comunali del territorio.

Lo dico anche per esperienza personale: in altri tempi sono stato consigliere provinciale e capogruppo. Conosco quell’ente e so di cosa parlo.

La grande novità introdotta dalla Delrio era soprattutto una: niente più elezione diretta dei cittadini, Consigli molto più piccoli e niente Giunta provinciale.

Per fare un esempio concreto, a Padova il vecchio Consiglio provinciale contava 36 consiglieri, oltre al Presidente.

Con la riforma si è passati a 16 consiglieri, sempre oltre al Presidente.

Una bella sforbiciata, insomma.

E adesso il Governo, ma a onor del vero non ho sentito le solite proteste dall’opposizione, vuole tornare al voto diretto.

Il Consiglio dei Ministri ha approvato ieri il disegno di legge delega per la revisione del Testo unico degli Enti Locali.

Il progetto prevede Presidenti e Consigli eletti direttamente dai cittadini, mandati di cinque anni, ed una maggioranza garantita di almeno il 60% dei seggi alla coalizione del presidente vincente.

Naturalmente serviranno il passaggio parlamentare ed i successivi decreti attuativi.

Non siamo ancora alle urne, ma la direzione è stata tracciata.

Ora, sia chiaro: non ho nulla contro l’elezione diretta.

Si può discutere se sia preferibile un’elezione di secondo grado oppure il voto dei cittadini.

Sono entrambe soluzioni democraticamente legittime.

Quello che mi lascia perplesso è la motivazione con cui ci viene raccontata questa operazione: la restituzione della “democrazia”.

Ma quale democrazia sarebbe stata cancellata?

Con la Delrio i consiglieri provinciali venivano eletti da Sindaci e Consiglieri comunali, a loro volta scelti dai cittadini. Non erano nominati da un club privato, o calati dall’alto.

Era un sistema di rappresentanza indiretta, discutibile quanto si vuole, ma perfettamente legittimo.

E soprattutto, mi piacerebbe sapere quanti cittadini, in questi dodici anni, si siano accorti della mancanza delle elezioni provinciali.

Le strade sono rimaste provinciali, le scuole superiori pure.

La vita quotidiana della Siora Maria non era certo cambiata per effetto del nuovo sistema elettorale.

Allora chi aveva davvero nostalgia delle vecchie Province?

La risposta, temo, è meno nobile di quella che ci viene raccontata: i Partiti.

Perché le poltrone non bastano mai.

Ci sono i Comuni, le Regioni, il Parlamento, le società partecipate e una quantità di enti e organismi nei quali sistemare dirigenti, amministratori e politici.

Ma mancava un pezzo: le Province con i loro Consigli eletti direttamente, le liste, le preferenze, le campagne elettorali e le relative possibilità di costruire carriere.

Ecco perché trovo curioso che proprio gli stessi partiti che invocano continuamente la riduzione dei costi della politica scoprano oggi l’imprescindibile valore della rappresentanza quando si tratta di ricostituire organismi elettivi.

La democrazia non si misura dal numero delle poltrone.

E non basta moltiplicare gli incarichi per rendere un’istituzione più vicina ai cittadini.

C’è poi un particolare che merita attenzione: il provvedimento prevede un fondo di 10 milioni di euro annui dal 2028 per l’attuazione della delega.

Non sappiamo ancora quale sarà il costo complessivo del nuovo assetto, né come verranno organizzati gli uffici e gli organi provinciali.

Nessuno parla di nuovi assetti, competenze, personale o quant’altro; solo di elezioni.

Ma una domanda possiamo già farla: questa operazione servirà a migliorare la manutenzione delle strade, la sicurezza delle scuole e l’efficienza dei servizi, oppure soprattutto a ricostruire un altro livello di rappresentanza politica?

Perché, se il risultato sarà soltanto quello di aggiungere nuove candidature e nuovi incarichi, avremo assistito ad una resurrezione piuttosto particolare.

E conoscendo la fantasia della nostra classe politica quando si tratta di ricostruire apparati, non mi stupirei se fra qualche anno ci ritrovassimo con Consigli provinciali molto più numerosi degli attuali, Giunte, assessorati, strutture di supporto, prebende, gettoni di presenza, e tutto l’armamentario che, secondo lor signori, serve ad un ente per essere finalmente considerato tale.

Magari anche qualche auto blu, che non guasta mai.

Le Province, in realtà, non erano mai morte.

Erano soltanto diventate meno generose con i Partiti.

In Italia un pezzo di pane ed un bicchier d’acqua non si negano a nessuno; ed una “carega”, soprattutto se pubblica, nemmeno.

Umberto Baldo