di Anita Guelfi

Tredici anni di attesa possono fare questo e molto altro. Giovedì 19 novembre 2026 i cancelli dell’universo di Grand Theft Auto VI si sono ufficialmente aperti sulle console di ultima generazione ed il mondo reale ha rischiato seriamente di fermarsi. O almeno, questo è quello che hanno raccontato i giornali di mezzo pianeta negli ultimi giorni.

(Per chi vivesse su Marte, Grand Theft Auto VI (o GTA VI) è il nuovissimo capitolo della saga videoludica più celebre, ricca e costosa della storia dell’intrattenimento. Sviluppato da Rockstar Games, è un gioco d’azione a mondo aperto ambientato nello stato fittizio di Leonida (ispirato alla Florida) e incentrato sulla vita criminale dei protagonisti Lucia e Jason. Un fenomeno culturale e commerciale planetario, in grado di scatenare un’attesa febbrile in tutto il mondo.

A scatenare il panico erano stati i dati diffusi da Remote, piattaforma internazionale per le risorse umane, che indicavano per l’Italia un clamoroso +91% di richieste di ferie proprio per il giorno del debutto del videogioco, incoronandoci (almeno temporaneamente nei primi report) come i primi al mondo per voglia di saltare il lavoro in favore del controller. Un’impennata globale del 32% delle assenze feriali rispetto all’anno precedente, che aveva messo in secondo piano persino il Black Friday e altri eventi con alto indice di interesse, spingendo a ironizzare sulla cosiddetta “GTA-Flu”, ovvero “Febbre da GTA” termine coniato proprio per l’occasione.

Guardando con occhio più attento le statistiche del fenomeno, a portare un peso importante nella percentuale sono stati soprattutto i lavoratori più giovani. Le richieste di congedo tra la Generazione Z hanno registrato un balzo del 97%, mentre i Millennial si sono fermati a un più prudente +27%. Altro che influenza di stagione: per debellare questo virus non bastano tachipirina e minestrine calde, ma almeno una ventina di ore di missione principale.

Insospettabilmente, a dare forfait dal lavoro non sono stati solo reparti tecnologici o informatici, da cui ci si aspetterebbe un maggiore interesse verso il mondo del gaming: le impennate più bizzarre si sono viste nei settori della finanza (con un +104% di richieste) e del marketing (+75%). E un giorno spesso non è bastato: quasi un terzo dei dipendenti ha preferito prendersi anche il giovedì ed il venerdì per fare il weekend lungo davanti al televisore, mentre un altro 23% ha addirittura tentato di tenersi l’intera settimana lavorativa libera. Sembrerebbe che, tra un foglio Excel e una campagna pubblicitaria, anche i colletti bianchi non disdegnino affatto una rapina simulata tra le palme di Vice City.

Prima di gridare all’emergenza nazionale per la produttività persa, però, ecco che arrivano i fact checking e le statistiche di settore a tenerci coi piedi per terra.

Il tanto sbandierato +91% italiano non sta ad indicare che quasi un lavoratore su due sia rimasto a casa per guidare macchine rubate lungo le strade della fantomatica Leonida. Si tratta pur sempre di una variazione percentuale calcolata su un campione specifico di dipendenti gestiti da quella singola piattaforma, i cui numeri assoluti non sono stati resi pubblici. Dati, pertanto, da prendere con le pinze.

Ancora più rivelatore è un dettaglio burocratico: tra le migliaia di richieste di ferie presentate insieme ad una motivazione scritta, soltanto una frazione minima (circa una su 170) citava esplicitamente Rockstar Games (l’azienda sviluppatrice del videogioco) o GTA VI come causa dell’assenza. Insomma, i dipendenti italiani hanno sì svuotato gli uffici, ma complici la riservatezza o la pura discrezione, la stragrande maggioranza ha preferito affidarsi ai classici “motivi personali”. Un trionfo della diplomazia aziendale: effettivamente una visita medica generica o un imprevisto dell’ultimo momento suonano decisamente più professionali di un inseguimento nei sobborghi di Vice city…

E in Veneto?

Un piccolo cataclisma che non ha risparmiato nemmeno il laborioso Nordest, dove per una volta il richiamo del capannone ha dovuto fare i conti con quello della PlayStation. Del resto, si sa, nel Veneto del paron e del lavoro senza freni, il permesso va chiesto sempre con discrezione: ma se giovedì mattina tra Vicenza e dintorni le strade erano un po’ più libere, forse non era colpa del traffico… bensì di una rapina virtuale da portare a termine sul divano.