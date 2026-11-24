La neve è arrivata sulle montagne del Veneto e i primi accumuli cominciano a essere consistenti, soprattutto sulle Dolomiti bellunesi. Martedì 24 novembre, secondo i dati delle stazioni di rilevamento Arpav, si registrano fino a 44 centimetri di neve al suolo, mentre anche le Prealpi vicentine hanno ricevuto le prime nevicate della stagione. Gli impianti sciistici, tuttavia, sono ancora in gran parte chiusi e si preparano all’avvio della stagione invernale, favorito dalle nuove precipitazioni previste tra mercoledì e giovedì.

Cortina d’Ampezzo: 44 centimetri a Ra Valles, neve anche in paese

La zona di Cortina è tra quelle che presentano gli accumuli più importanti. A Ra Valles, a circa 2.600 metri di altitudine, la neve raggiunge i 44 centimetri, secondo la rilevazione delle 5 del mattino del 24 novembre. Il dato può essere influenzato dall’azione del vento, che modifica la distribuzione del manto nevoso.

Al Passo Falzarego, a quasi 2.000 metri, sono stati misurati 17 centimetri, mentre nella zona di Cortina, a circa 1.270 metri, il manto raggiunge gli 8 centimetri.

Il paesaggio è quindi già invernale, soprattutto nelle aree più elevate delle Tofane e intorno ai passi dolomitici. La presenza di neve naturale, però, non significa che le piste siano già pronte per essere utilizzate.

Arabba, Marmolada e Civetta: neve fino a 24 centimetri

Anche l’Agordino presenta una copertura nevosa significativa. Tra i rilievi della zona spiccano Malga Losch, sopra Frassenè, con 24 centimetri, e Col dei Baldi, nell’area sciistica del Civetta, con 22 centimetri.

Ai Monti Alti di Ornella il manto raggiunge i 19 centimetri, mentre ad Arabba, a oltre 1.600 metri di quota, vengono segnalati 14 centimetri.

Nella zona della Marmolada, a Malga Ciapela, si registrano 15 centimetri. Più contenuti gli accumuli a Gares, con 10 centimetri, e a Frassenè, dove la neve raggiunge i 5 centimetri. Ad Agordo, invece, si osservano soltanto tracce di neve.

Le precipitazioni dei giorni scorsi hanno interessato anche Falcade, il Passo San Pellegrino, la Val di Zoldo e le aree del comprensorio Ski Civetta, con condizioni differenti secondo l’altitudine e l’esposizione dei versanti.

Cadore, Misurina e Comelico: neve già presente in quota

Le prime nevicate hanno raggiunto anche le Dolomiti settentrionali. Nei rilevamenti Arpav del 20 novembre erano stati registrati 18 centimetri sul Monte Piana, sopra Misurina, e altrettanti a Casera Daana, nella zona del Passo Mauria.

In Val Visdende e a Casera Coltrondo si misuravano 15 centimetri, mentre nella zona di Padola, in Comelico, il manto era ancora limitato a pochi centimetri.

Si tratta di misurazioni precedenti a quelle odierne, che confermano comunque l’arrivo dell’inverno anche nel Cadore e nell’area delle Tre Cime di Lavaredo. Per conoscere gli spessori effettivi del 24 novembre nelle singole località sono necessari nuovi rilievi.

Altopiano di Asiago, Pasubio e Grappa: la neve è arrivata anche nel Vicentino

La prima nevicata importante della stagione ha interessato domenica 22 novembre anche le montagne vicentine.

Sull’Altopiano dei Sette Comuni la neve è caduta soprattutto oltre i 1.200-1.300 metri, mentre nelle località di Asiago, Gallio e Roana, attorno ai mille metri, si sono verificati episodi di nevischio.

Nella zona del Monte Verena, sopra Roana, a oltre 1.600 metri, domenica erano stati segnalati circa 20 centimetri di neve, accompagnati da condizioni meteorologiche particolarmente difficili.

La nevicata ha interessato anche il Pasubio, Campogrosso, le montagne di Recoaro e il Monte Grappa, soprattutto alle quote più elevate.

In queste zone gli accumuli possono variare sensibilmente da un versante all’altro e, soprattutto alle quote inferiori, la copertura non è ancora uniforme. Per chi intende raggiungere i rifugi in quota è importante verificare le condizioni delle strade e avere a disposizione pneumatici invernali o catene.

Anche le piste dell’Altopiano di Asiago, comprese quelle del comprensorio Le Melette di Gallio, risultano ancora chiuse secondo gli ultimi aggiornamenti disponibili.

Nevegal, Cansiglio e montagne veronesi

Situazione più variabile sulle Prealpi bellunesi e veronesi. Nella zona del Nevegal le prime nevicate hanno interessato soprattutto le quote superiori, ma gli ultimi rilevamenti disponibili non indicano ancora accumuli consistenti.

Sul Cansiglio e sul Monte Grappa la presenza della neve rimane legata soprattutto all’altitudine, mentre le zone più basse hanno una copertura assente o discontinua.

Anche in Lessinia e sul Monte Baldo l’attenzione è rivolta al nuovo peggioramento meteorologico, che potrebbe portare ulteriori nevicate nei prossimi giorni. Per queste zone non sono disponibili misurazioni sufficientemente aggiornate per indicare uno spessore uniforme del manto nevoso.

Impianti da sci: ecco quando dovrebbero aprire

Nonostante la neve già presente, martedì 24 novembre i principali comprensori sciistici veneti risultano ancora chiusi per la normale attività sulle piste.

Secondo il calendario pubblicato da Dolomiti Superski, le aperture della stagione 2026-2027 sono programmate in queste date:

Cortina d’Ampezzo: 28 novembre.

Arabba e Marmolada: 4 dicembre.

Alpe Lusia e Passo San Pellegrino, comprensorio che comprende anche Falcade: 4 dicembre.

Ski Civetta, con Alleghe, Selva di Cadore e Val di Zoldo: 5 dicembre.

Per gli altri comprensori, tra cui Asiago, Nevegal, Monte Avena, Recoaro Mille e Lessinia, le aperture dipenderanno dalle condizioni di innevamento e dalle comunicazioni dei singoli gestori.

Le date sono indicative e potranno subire modifiche in funzione delle precipitazioni, delle temperature e della preparazione delle piste. Anche nelle località che apriranno per prime, non è detto che tutti gli impianti siano immediatamente disponibili.

Tra mercoledì e giovedì attesa altra neve, localmente fino a 50-60 centimetri

Le prospettive sono favorevoli a un ulteriore aumento del manto nevoso. Il bollettino Dolomiti Meteo di Arpav, aggiornato alle 9 del 24 novembre, prevede l’arrivo di una perturbazione atlantica che interesserà le montagne venete dalla serata di martedì.

Mercoledì 25 le precipitazioni diventeranno diffuse, con neve inizialmente fino ai fondovalle dolomitici e oltre i 600-900 metri sulle Prealpi. Nelle ore successive la quota neve potrà temporaneamente risalire, prima di un nuovo abbassamento.

Tra mercoledì e giovedì sono attesi apporti complessivi generalmente equivalenti a 30-45 millimetri di precipitazione, con punte di 50-60 millimetri. Oltre i 1.500 metri questi quantitativi potrebbero tradursi localmente in altrettanti centimetri di neve fresca.

Giovedì 26 il tempo rimarrà perturbato, con nevicate che potranno raggiungere nuovamente i fondovalle delle Dolomiti e scendere attorno ai 700-1.000 metri nelle aree prealpine.

Le prossime 48 ore saranno quindi importanti per la formazione del fondo nevoso sulle piste e per le prospettive di apertura della stagione sciistica. Resta comunque necessario attendere le verifiche dei gestori, perché la quantità di neve naturale non garantisce da sola condizioni adeguate per lo sci.