Umberto Baldo

Relativamente al mio pezzo di ieri, “La piazza non è l’urna” (https://www.tviweb.it/la-piazza-non-e-lurna/), un mio caro amico mi ha contestato l’idea che le piazze e le urne siano due cose distinte, ricordando come in diversi Paesi le mobilitazioni popolari abbiano contribuito a cambiare Governi ed indirizzi politici.

E’ un’osservazione che merita attenzione, e qualche ulteriore riflessione.

Non ho alcuna difficoltà a riconoscere che contiene una parte di verità.

Sarebbe infatti un errore considerare le piazze un elemento estraneo alla democrazia.

E francamente non l’ho mai pensato.

Le manifestazioni sono uno strumento fondamentale attraverso il quale i cittadini esprimono dissenso, rendono visibili problemi ignorati dalla politica, e chiedono cambiamenti.

In determinate circostanze storiche possono persino diventare il motore di trasformazioni profonde.

Ma proprio qui bisogna evitare una confusione: una cosa è riconoscere alla piazza il diritto di condizionare la politica, un’altra è attribuirle automaticamente la rappresentanza di un intero popolo.

Una manifestazione, anche quando è imponente, esprime la volontà di chi vi partecipa; non necessariamente quella di chi è rimasto a casa, di chi la pensa diversamente, o semplicemente di chi non si riconosce nelle parole d’ordine degli organizzatori.

Altrimenti dovremmo concludere che chi riesce a riempire una piazza ha sempre ragione, mentre chi non ci riesce non ha diritto di parola.

E non mi pare esattamente una buona definizione di democrazia.

Ma il punto sul quale vorrei soffermarmi oggi è un altro: la questione della rappresentanza, nel senso che tutti vogliono parlare a nome del popolo, ma nessuno sembra più riuscire a rappresentarlo davvero.

Prendiamo proprio il recente sciopero generale proclamato dalla CGIL di Maurizio Landini e la diversa posizione assunta dalla CISL di Daniela Fumarola, alla quale si è affiancata, almeno nella scelta di non aderire allo sciopero, anche la UIL di Pierpaolo Bombardieri.

A mio avviso non siamo soltanto davanti ad una divergenza tattica sui tempi e sulle modalità della protesta.

Ci sono due concezioni differenti, e ormai apertamente divergenti, del ruolo stesso del Sindacato nella società italiana.

In questo caso al centro del confronto c’è la legge di Bilancio, terreno tradizionale di discussione fra governo e parti sociali.

Ma il modo in cui le diverse Confederazioni affrontano la manovra rivela una differenza culturale e strategica che affonda le radici nella storia delle rispettive organizzazioni.

Per la CGIL di Landini lo sciopero generale non è soltanto uno strumento negoziale per ottenere correzioni ad un provvedimento di politica economica.

È soprattutto un atto di opposizione sociale e politica di più ampio respiro.

Nella piattaforma di Corso d’Italia confluiscono i salari erosi dall’inflazione e dal drenaggio fiscale, il precariato, la difesa della sanità e della scuola pubblica, fino a temi più propriamente politici come la pace, la critica alle spese militari e la difesa degli equilibri costituzionali.

È la concezione di un “sindacato di lotta”, nel senso più esteso del termine: un soggetto che aspira ad interpretare un blocco sociale alternativo, e ad esercitare una pressione diretta sugli indirizzi politici del Paese.

All’opposto si colloca l’impostazione della CISL.

Per Daniela Fumarola lo sciopero deve rappresentare l‘extrema ratio, da utilizzare quando il confronto e la negoziazione non hanno prodotto risultati.

La priorità è sedersi ai tavoli, presentare proposte concrete e cercare di ottenere modifiche, senza trasformare preventivamente una vertenza economica in uno scontro politico generale.

La UIL, pur con una propria linea ed una propria autonomia, da qualche tempo sembra collocarsi più vicino a quest’ultima impostazione, scegliendo altre forme di mobilitazione.

Quindi due modi diversi di intendere il sindacato.

Da una parte un’organizzazione che vuole essere anche protagonista della battaglia politica e sociale; dall’altra un sindacato che privilegia la rappresentanza contrattuale e la partecipazione.

La domanda, allora, è tutt’altro che banale: il sindacato deve essere soprattutto uno strumento di contrattazione e tutela dei lavoratori oppure un protagonista della battaglia politica?

E soprattutto: quando Landini porta migliaia di persone in piazza, può ragionevolmente presumere che tutte condividano anche la sua visione politica?

Evidentemente no.

Chi sciopera per difendere il proprio potere d’acquisto, per protestare contro una legge di Bilancio, o per chiedere maggiori investimenti nella sanità, non necessariamente aderisce all’intero programma politico di chi ha proclamato la mobilitazione.

Allo stesso modo, Elly Schlein (o altre forze progressiste) può trovare nella CGIL un alleato importante, ma non può confondere la partecipazione ad uno sciopero con il consenso elettorale al Partito Democratico.

E questo ci porta ad un problema che va ben oltre la sinistra.

Perché anche la CISL, pur rivendicando il primato della contrattazione, deve fare i conti con una società nella quale rappresentare gli interessi dei lavoratori è diventato sempre più difficile.

Il mondo del lavoro non è più quello di qualche decennio fa.

Le categorie sono frammentate, le condizioni professionali sono diverse, le aspettative individuali si sono moltiplicate.

Non esiste più un lavoratore-tipo, così come non esiste più una classe sociale omogenea che possa essere rappresentata attraverso un’unica organizzazione.

E questo cambiamento si riflette inevitabilmente anche nelle piazze.

Perché le piazze di oggi non sono più quelle degli anni Settanta.

Allora esistevano grandi organizzazioni, appartenenze ideologiche forti, Partiti e Sindacati capaci di mobilitare e, almeno in parte, dirigere masse relativamente omogenee.

Lo sciopero generale poteva diventare una forma di protesta capace di paralizzare il Paese, ed anche di far cadere un Governo.

Dietro una manifestazione c’erano strutture organizzative, sezioni di partito, camere del lavoro, delegati sindacali, una rete di appartenenze e di solidarietà che rendeva possibile una mobilitazione collettiva.

Oggi quello scenario è profondamente cambiato.

Il mondo del lavoro è frammentato, le identità politiche sono meno rigide, i giovani in particolare si mobilitano spesso attraverso reti spontanee e canali di comunicazione che sfuggono alle organizzazioni tradizionali.

Le piazze possono anche essere molto partecipate, ma non necessariamente esprimono un progetto comune.

Possono convivere al loro interno sensibilità, interessi ed obiettivi differenti, talvolta persino contraddittori.

Non esiste più un unico soggetto capace di impartire la linea e pretendere che tutti la seguano.

E se questo vale per il sindacato, vale ancora di più per i partiti.

Per decenni i grandi partiti di massa hanno rappresentato mondi sociali e culturali riconoscibili.

Avevano iscritti, sezioni, luoghi di discussione, radicamento territoriale.

Non si limitavano a chiedere voti: costruivano appartenenze, raccoglievano interessi, elaboravano progetti.

Oggi molti partiti sembrano essersi trasformati in organizzazioni elettorali, spesso concentrate sui propri leader e sulle rispettive campagne di comunicazione.

La distanza fra cittadini e politica non nasce soltanto dalla disaffezione o dall’astensionismo.

Nasce anche dalla sensazione che nessuno riesca più ad interpretare davvero le esigenze della società.

E qui c’è una contraddizione che trovo particolarmente significativa: mentre i cittadini chiedono di essere ascoltati, partiti ed organizzazioni sindacali sembrano spesso più interessati a dimostrare di avere ancora un seguito.

Si cerca il numero dei manifestanti, si contano le tessere, si celebrano i risultati elettorali.

Ma tutto questo, da solo, non dice necessariamente quanto un’organizzazione sia capace di rappresentare la complessità della società.

La rappresentanza, infatti, non è una proprietà acquisita una volta per tutte.

Non basta aver vinto un’elezione, avere milioni di iscritti, o riempire una piazza per potersi attribuire il diritto di parlare a nome di tutti.

Va conquistata continuamente, attraverso la capacità di ascoltare interessi diversi, anche quelli che non coincidono con la propria cultura politica.

Le piazze, naturalmente, devono restare libere.

Una democrazia che ha paura delle manifestazioni e del dissenso ha un problema serio.

Ma anche chi organizza le manifestazioni dovrebbe ricordare che la partecipazione non equivale automaticamente alla rappresentanza.

Il problema, quindi, non è la piazza. È la pretesa di esserne proprietari.

Perché le piazze appartengono ai cittadini, non ai partiti, ai sindacati o ai leader che salgono sui palchi.

E forse è proprio questa la sfida delle democrazie contemporanee: ritrovare organizzazioni capaci di rappresentare i cittadini senza pretendere di possederli, di interpretarne le richieste senza sostituirsi alla loro volontà.

Perché il popolo non è soltanto quello che applaude in piazza.

È anche quello che dissente, che resta a casa e che, quando arriva il momento, vota diversamente.

E chi pretende di rappresentarlo dovrebbe ricordarselo.

Umberto Baldo