Umberto Baldo

C’è una fotografia che, a mio avviso, racconta più di tante cronache e dichiarazioni il clima della giornata di sciopero generale di venerdì scorso.

Siamo a Napoli. Su uno striscione compaiono CGIL, CISL e UIL trasformate nella Banda Bassotti, assieme ad un personaggio che rappresenta Confindustria. Ma quello della CGIL è cerchiato in rosso, con tanto di frecce che lo indicano, e sotto campeggia una domanda piuttosto velenosa: «Prima firmate accordi al ribasso e poi scioperate?».

Il manifesto viene bruciato dai manifestanti.

Un gesto che non condivido, perché bruciare le idee degli altri non è mai un buon argomento. Ma il messaggio merita attenzione.

Perché a contestare la CGIL non sono soltanto i suoi avversari politici.

Ci sono anche pezzi di quel mondo del lavoro e del disagio sociale che Landini vorrebbe rappresentare.

E questa è una delle contraddizioni della giornata.

Cominciamo dai numeri.

La CGIL rivendica un milione e mezzo di persone scese in piazza in oltre cento città e un’adesione media allo sciopero del 60% nei settori pubblici e privati.

Sono dati comunicati dal Sindacato, non una rilevazione indipendente.

Il Dipartimento della Funzione pubblica, dal canto suo, registra un’adesione provvisoria dell’11,98% nel pubblico impiego, sulla base delle amministrazioni che avevano trasmesso i dati.

Attenzione, però: non sono percentuali direttamente confrontabili.

Una riguarda la media dichiarata dalla CGIL per pubblico e privato, l’altra il solo pubblico impiego. Sarebbe quindi scorretto usare l’11,98% per smentire il 60%, così come sarebbe altrettanto scorretto presentare quest’ultimo come un dato certificato per tutto il mondo del lavoro.

Insomma, la CGIL ha certamente mobilitato una quantità considerevole di persone. Ma la questione politica non si esaurisce contando i partecipanti.

Perché quelle piazze non erano tutte della CGIL.

Accanto allo sciopero confederale c’erano le mobilitazioni dei Cobas, dell’USB e del sindacalismo di base.

E soprattutto c’erano gli studenti, con una loro agenda, spesso molto distante da quella sindacale.

A Torino, una parte degli studenti ha scelto un percorso autonomo rispetto al corteo della CGIL.

Una ragazza di diciotto anni ha raccontato di studiare e lavorare in un ristorante per tre euro l’ora, chiedendo dove fossero i sindacati.

A Napoli si sono svolti cortei distinti.

A Milano la manifestazione studentesca ha raccolto migliaia di giovani, con un percorso diverso rispetto a quello sindacale.

Non sono episodi da trasformare in una statistica nazionale, naturalmente.

Ma sono segnali politici che sarebbe sciocco ignorare.

Una parte della Generazione Z non si limita a chiedere più diritti: mette in discussione anche chi pretende di rappresentarla.

E quando un giovane contesta proprio il sindacato che dovrebbe difenderlo, forse qualche domanda sul rapporto tra organizzazioni sindacali e nuove generazioni sarebbe il caso di farsela.

Poi c’è il Campo largo.

A Roma, Elly Schlein, Nicola Fratoianni e Angelo Bonelli hanno sfilato in prima fila accanto a Landini.

Giuseppe Conte è comparso alla manifestazione, ma è rimasto più defilato.

Non sappiamo se per una scelta politica o per altre ragioni, e non abbiamo bisogno di inventarci retroscena.

La fotografia, comunque, è abbastanza eloquente.

I principali esponenti dell’opposizione hanno trovato nella manifestazione sindacale un’occasione per mostrarsi uniti contro il Governo.

Legittimo. Ma attenzione a non confondere una fotografia con un progetto politico, e soprattutto una piazza con un consenso elettorale.

Landini ha bisogno di dimostrare che la CGIL conserva la capacità di mobilitare il Paese.

I leader del Campo largo hanno interesse a mostrare che esiste una protesta sociale contro il governo Meloni, e che loro ne sono gli interlocutori politici.

Ma da qui a sostenere che quella piazza rappresenti una maggioranza alternativa ce ne passa.

E la dimostrazione a mio avviso sta in quei ragazzi che venerdì si sono tenuti lontani dai cortei della Cgil; segno che i giovani ormai si muovono su una piattaforma più radicale di quella dei Partiti di Centrosinistra e della Cgil.

E veniamo a Landini.

Da quando si è insediato il governo Meloni, lo sciopero generale contro la manovra è diventato un appuntamento ricorrente: quello del 20 novembre è stato il quinto consecutivo in questo contesto.

Lo sciopero è un diritto fondamentale e nessuno dovrebbe metterlo in discussione.

Ma anche uno strumento legittimo può perdere efficacia quando viene utilizzato con eccessiva frequenza, senza che sia chiaro quale risultato concreto si voglia ottenere.

Il sindacato non dovrebbe vivere soltanto di mobilitazioni, cortei e dichiarazioni di guerra. Dovrebbe soprattutto contrattare, firmare accordi, difendere il potere d’acquisto, occuparsi di produttività, salari, precarietà e trasformazioni del lavoro.

E qui qualche perplessità è inevitabile.

Quando l’agenda di un sindacato sembra allargarsi fino a comprendere praticamente ogni questione politica nazionale ed internazionale, dalla Palestina al riarmo, dalla politica economica alla contestazione del governo, il rischio è che la rappresentanza dei lavoratori finisca in secondo piano.

Qualcuno potrebbe persino avere l’impressione che la CGIL stia diventando un taxi per ambizioni politiche personali.

Non sostengo che questa sia la strategia di Landini, ma è un sospetto che la sua crescente esposizione politica contribuisce ad alimentare.

l sindacato, però, non è un partito.

E il suo segretario non dovrebbe confondere la propria popolarità nelle piazze con una possibile investitura politica.

Ma arriviamo al punto che mi interessa di più.

Le piazze non sono lo specchio delle urne. Anzi, qualche volta raccontano una storia addirittura opposta.

In una manifestazione si ritrovano persone accomunate da una protesta, ma non necessariamente da una proposta.

Si può essere contro il governo Meloni per ragioni diversissime: per la manovra economica, per il riarmo, per la politica estera, per i salari, per la scuola, o semplicemente perché si detesta la maggioranza che governa.

Ma questo non significa automaticamente essere elettori di Schlein, Conte, Fratoianni o Bonelli.

E vale anche il contrario. Non partecipare ad una manifestazione non significa approvare il Governo.

C’è un pezzo enorme di Paese che non scende in piazza. Sono persone che lavorano, pagano le tasse, mantengono una famiglia, fanno i conti con il costo della vita e magari sono scontente del Governo. Ma non per questo si riconoscono nell’opposizione.

È quella maggioranza silenziosa che la politica, da destra come da sinistra, tende a dimenticare.

Non fa rumore, non occupa le piazze e non offre fotografie spettacolari.

Ma quando arriva il momento di votare, il suo peso diventa decisivo.

Una piazza può essere piena di persone che hanno tutte qualcosa da contestare, ma non necessariamente qualcosa in comune da proporre.

Landini può rivendicare il successo dello sciopero.

Schlein, Conte e gli altri possono cercare di trasformare quella mobilitazione in un messaggio politico.

Ma nessuno dovrebbe scambiare una manifestazione per un’investitura popolare.

Le piazze possono essere molto rumorose.

Le urne, invece, sono silenziose. E non sempre raccontano la stessa storia.

Umberto Baldo