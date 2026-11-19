La corsa alla presidenza della FIFA si annuncia particolarmente combattuta. Dopo un 2026 segnato da scandali, polemiche e durissimi scontri con le federazioni europee, il presidente uscente dovrà affrontare due sfidanti nelle elezioni in programma il 18 marzo 2027 a Rabat, in Marocco. Una competizione che potrebbe trasformarsi in un referendum sulla gestione del calcio mondiale degli ultimi anni.

La FIFA ha comunicato giovedì 19 novembre di aver ricevuto tre candidature, che saranno ora esaminate dalla commissione elettorale per verificarne l’ammissibilità. Un passaggio importante per un’organizzazione attraversata da profonde divisioni, soprattutto dopo le controversie legate alla commercializzazione delle competizioni e alle accuse di scarsa trasparenza.

A cercare un nuovo mandato sarà Gianni Infantino, 56 anni, italo-svizzero alla guida della FIFA dal febbraio 2016. A sfidarlo saranno Philippe Diallo, 63 anni, presidente della Federazione calcistica francese, e Kohzo Tashima, 68 anni, ex nazionale giapponese e presidente onorario della Federcalcio nipponica.

Diallo è stato scelto dalla UEFA come candidato alternativo alla gestione di Infantino, mentre Tashima rappresenta una proposta proveniente dal calcio asiatico. Entrambi hanno posto al centro delle rispettive candidature la necessità di rafforzare la trasparenza e la responsabilità degli organi di governo.

Ma perché Infantino è diventato così contestato?

La principale frattura risale all’estate 2026, quando è emerso il progetto denominato FIFA Forward Enterprise, che prevedeva la creazione di una società dal valore stimato di 20 miliardi di dollari e la cessione del 20% delle sue quote a investitori privati, con diritti commerciali legati ai Mondiali e ad altre competizioni.

L’operazione avrebbe potuto portare nelle casse della FIFA oltre 4 miliardi di dollari, ma ha provocato una rivolta senza precedenti. UEFA, CONCACAF e Confederazione asiatica hanno contestato soprattutto il metodo adottato, denunciando l’assenza di adeguate consultazioni e il rischio di subordinare il futuro delle competizioni agli interessi finanziari dei privati.

Ulteriori interrogativi sono sorti per il coinvolgimento previsto di Thrive Capital, società fondata da Joshua Kushner, fratello di Jared Kushner, genero del presidente americano Donald Trump.

Di fronte alle proteste, Infantino ha ritirato il progetto il 1° agosto, riconoscendo che aveva provocato divisioni. Le conseguenze sono state pesanti: alcuni dirigenti hanno chiesto chiarimenti, mentre Carlos Cordeiro, suo consigliere, si è dimesso. La UEFA ha successivamente presentato una lunga serie di domande sulla gestione dell’operazione e sui processi decisionali interni alla FIFA.

Il rapporto con Donald Trump e il caso Balogun

Un altro fronte di contestazione riguarda i rapporti particolarmente stretti tra Infantino e il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump. Nel dicembre 2025, durante il sorteggio dei Mondiali, Infantino gli ha conferito il primo FIFA Peace Prize, un riconoscimento creato dall’organizzazione che ha suscitato forti critiche.

L’associazione per i diritti umani FairSquare ha presentato un esposto chiedendo di verificare se il comportamento del presidente FIFA fosse compatibile con il principio di neutralità politica previsto dalle regole dell’organizzazione.

La polemica è esplosa nuovamente durante i Mondiali 2026, quando la FIFA ha cancellato la squalifica automatica dell’attaccante statunitense Folarin Balogun, espulso nella partita precedente. Trump ha ammesso di aver telefonato personalmente a Infantino per chiedere un riesame del provvedimento.

La successiva decisione di consentire al calciatore di scendere in campo contro il Belgio ha sollevato interrogativi sull’indipendenza della giustizia sportiva. La UEFA ha duramente criticato la vicenda, mentre Infantino ha sostenuto di aver semplicemente illustrato al presidente americano l’esistenza di una procedura affidata agli organi disciplinari competenti.

Anche la Federazione belga ha espresso forti perplessità, dichiarando di non poter sostenere la rielezione di Infantino proprio per i problemi di trasparenza emersi nella gestione del caso Balogun e del progetto finanziario.

Biglietti carissimi, calendario sovraccarico e accuse di eccessiva commercializzazione

Le contestazioni non riguardano soltanto la politica e la gestione della FIFA. Il Mondiale 2026, disputato tra Stati Uniti, Canada e Messico, è stato accompagnato da critiche per i prezzi elevatissimi dei biglietti, aggravati dal sistema di tariffe dinamiche. Le associazioni dei tifosi hanno denunciato il rischio di trasformare la principale manifestazione calcistica in un evento accessibile soprattutto a chi dispone di maggiori risorse economiche.

Ulteriori tensioni hanno riguardato l’ampliamento delle competizioni, la congestione del calendario internazionale e il peso crescente degli interessi commerciali nelle scelte sportive. Sindacati dei calciatori e rappresentanti delle federazioni hanno chiesto maggiore attenzione alla salute degli atleti e ai periodi di riposo.

Le critiche hanno investito anche il funzionamento degli organi decisionali della FIFA, con accuse di eccessiva concentrazione del potere nelle mani del presidente. Nel mese di ottobre, la Federazione norvegese ha presentato richieste formali di verifica agli organismi etici e di controllo dell’organizzazione.

La FIFA ha respinto le accuse di irregolarità e ha denunciato l’esistenza di una campagna finalizzata a screditare la propria dirigenza. Infantino ha inoltre rivendicato i risultati economici raggiunti e l’aumento delle risorse destinate allo sviluppo del calcio nei Paesi meno ricchi.

Persino la candidatura di Infantino è oggetto di contestazione

C’è poi un’ulteriore controversia, questa volta di natura statutaria. Le regole della FIFA prevedono un massimo di tre mandati presidenziali e Infantino è già stato eletto nel 2016, nel 2019 e nel 2023.

Secondo l’ex responsabile della governance FIFA, Miguel Maduro, una nuova elezione nel 2027 violerebbe il limite statutario. L’organizzazione sostiene invece che il periodo 2016-2019 non debba essere conteggiato, poiché Infantino subentrò durante un mandato già iniziato. Questa interpretazione era stata approvata dal Consiglio FIFA nel 2022, ma continua a essere contestata da alcuni giuristi e associazioni.

La Football Association inglese ha esaminato la possibilità di contestare formalmente l’ammissibilità del presidente uscente, concludendo tuttavia che un’azione difficilmente avrebbe avuto successo.

Gli altri nomi circolati e la sfida del 18 marzo

Prima della chiusura delle candidature erano emersi anche altri possibili sfidanti. Tra questi l’ex difensore svizzero Ramon Vega, che aveva manifestato l’intenzione di partecipare alla corsa, senza però comparire nell’elenco ufficiale della FIFA.

Anche il camerunese Jean Crépin Soter Nyamsi aveva presentato pubblicamente le proprie ambizioni, ma non risulta tra i candidati formalmente depositati.

Si era parlato inoltre di una possibile candidatura di Arsène Wenger, ex allenatore dell’Arsenal e attuale responsabile dello sviluppo del calcio mondiale della FIFA, che avrebbe però rinunciato. Tra le alternative ipotizzate era comparso anche Victor Montagliani, presidente della CONCACAF, senza che la prospettiva si concretizzasse.

La situazione ufficiale resta dunque limitata a tre nomi: Infantino, Diallo e Tashima.

La commissione elettorale dovrà completare le verifiche e comunicare entro il 18 febbraio 2027 quali candidati saranno ammessi al voto.

Il 18 marzo, al Congresso di Rabat, saranno le 211 federazioni affiliate a scegliere il prossimo presidente del calcio mondiale. Un voto destinato a misurare non soltanto il consenso attorno a Infantino, ma anche quanto le contestazioni degli ultimi mesi abbiano modificato gli equilibri all’interno della FIFA.