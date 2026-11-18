VENEZIA 18 NOVEMBRE 2026 – “Da tempo sostengo che serva una legge nazionale per fissare limiti chiari all’accesso dei più giovani ai social network. L’emendamento al decreto Sicurezza che introduce lo stop agli account per gli under 13 e prevede forme di accesso accompagnato dai genitori fino ai 16 anni va nella direzione giusta. E’ un primo passo importante, perché riconosce finalmente che la tutela dei minori nell’ambiente digitale non può essere lasciata soltanto alla sensibilità delle singole famiglie, ma richiede regole precise e responsabilità condivise”.Lo dichiara il presidente della Regione Alberto Stefani, commentando l’emendamento al decreto Sicurezza che interviene sull’accesso dei minori ai social network. “Non siamo di fronte a una battaglia contro la tecnologia, né tantomeno contro l’innovazione. I social fanno ormai parte della nostra quotidianità e per i giovanissimi rappresentano strumenti importanti di comunicazione e relazione. Ma proprio perché incidono così profondamente sulla vita delle persone, dobbiamo avere il coraggio di stabilire dei limiti quando si parla di bambini e ragazzi. A 10, 11 o 12 anni non si hanno ancora gli strumenti per distinguere con consapevolezza ciò che si incontra online, per riconoscere contenuti violenti, modelli relazionali distorti, fenomeni di manipolazione o messaggi che possono condizionare la percezione di sé e degli altri. Non possiamo ignorare l’impatto che un’esposizione precoce e incontrollata può avere sulla crescita”. “C’è poi un aspetto che considero fondamentale – prosegue Stefani -: non possiamo scaricare tutto il peso di questa responsabilità sui genitori. Le famiglie devono poter contare su regole nazionali, piattaforme che si assumano fino in fondo i propri doveri e sistemi efficaci di verifica dell’età. Scrivere un limite sulla carta non è sufficiente: bisogna fare in modo che venga rispettato. E soprattutto dobbiamo restituire ai ragazzi il tempo di essere ragazzi. La libertà digitale è un valore, ma deve essere accompagnata dalla maturità e dalla consapevolezza necessarie per esercitarla. Non si tratta di tenere i giovani lontani dal futuro, ma di evitare che il mondo digitale arrivi troppo presto, senza filtri e senza protezioni, nelle loro vite. Crescere significa anche imparare gradualmente a conoscere e utilizzare la tecnologia: il nostro compito è fare in modo che questo percorso avvenga in sicurezza, senza lasciare soli i nostri ragazzi e le loro famiglie”.