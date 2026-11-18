Donna di 58 anni scomparsa nella notte: ritrovata dai Carabinieri in un bosco, scalza e in ipotermia

Si era allontanata da casa nel cuore della notte, in pigiama e senza scarpe, nonostante le basse temperature. Una donna di 58 anni, affetta da Alzheimer, è stata ritrovata e salvata dai Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Schio in un’area boschiva di Arsiero, dove si trovava in evidente stato di shock e ipotermia.

L’intervento è scattato intorno alle 3.45, quando un residente ha contattato la Centrale Operativa dei Carabinieri segnalando di sentire delle urla provenire da lontano, senza riuscire a capire da dove arrivassero. Una pattuglia impegnata nel controllo del territorio è stata immediatamente inviata sul posto.

Durante le ricerche, lungo la strada principale, i militari sono stati fermati da un uomo che stava cercando disperatamente la moglie. La donna, affetta da Alzheimer, era uscita dall’abitazione durante la notte, vestita soltanto con il pigiama, facendo perdere le proprie tracce.

I Carabinieri hanno quindi perlustrato le strade e le aree circostanti, fino a distinguere una voce femminile proveniente dal bosco vicino alle abitazioni. Seguendo le grida, si sono addentrati nella vegetazione e hanno individuato la 58enne seduta a terra, lungo un dislivello circondato da arbusti spinosi. Era scalza, infreddolita e in evidente difficoltà.

I militari l’hanno raggiunta e protetta dal freddo, coprendola con una giacca dell’uniforme e una coperta termica, cercando nel frattempo di rassicurarla in attesa dei soccorsi.

Con l’arrivo del personale del 118 e dei familiari, la donna è stata recuperata dal terreno impervio e trasportata d’urgenza al Pronto Soccorso dell’ospedale di Santorso. Gli accertamenti medici hanno confermato uno stato di ipotermia.

La tempestività dell’intervento, resa possibile anche dalla segnalazione del residente che aveva udito le grida, ha consentito di individuare la donna prima che l’esposizione al freddo potesse provocare conseguenze ancora più gravi.