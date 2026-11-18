18 Novembre 2026 - 17.15
Vicenza, controlli alla stazione dei bus: oltre 1.500 persone identificate da settembre, denunciato un uomo con un coltello
Da settembre la Polizia di Stato ha identificato oltre 1.500 persone nell’area della stazione degli autobus Svt di Vicenza, dove i controlli sono stati intensificati con la riapertura delle scuole e il ritorno di studenti e pendolari. I servizi, svolti ogni giorno dalla Sezione Volanti della Questura, puntano a garantire una presenza costante e a prevenire episodi di illegalità nelle fasce di maggiore affluenza.
Nel controllo di stamattina gli agenti hanno fermato un italiano del 1976, già denunciato per maltrattamenti, che nascondeva un coltello. L’arma è stata sequestrata e l’uomo denunciato all’autorità giudiziaria. I controlli proseguiranno nei prossimi giorni.