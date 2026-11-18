Da settembre la Polizia di Stato ha identificato oltre 1.500 persone nell’area della stazione degli autobus Svt di Vicenza, dove i controlli sono stati intensificati con la riapertura delle scuole e il ritorno di studenti e pendolari. I servizi, svolti ogni giorno dalla Sezione Volanti della Questura, puntano a garantire una presenza costante e a prevenire episodi di illegalità nelle fasce di maggiore affluenza.

Nel controllo di stamattina gli agenti hanno fermato un italiano del 1976, già denunciato per maltrattamenti, che nascondeva un coltello. L’arma è stata sequestrata e l’uomo denunciato all’autorità giudiziaria. I controlli proseguiranno nei prossimi giorni.