Vicenza ricorda le vittime civili della guerra e, in particolare, le persone che persero la vita nel bombardamento del 18 novembre 1944. Oggi, Mercoledì 18 novembre, al Tempio di San Lorenzo, si terrà la cerimonia commemorativa promossa dal Comune di Vicenza e dall’Associazione Nazionale Vittime Civili di Guerra, per rendere omaggio a tutte le vittime civili di guerra della provincia.Il sindaco di Vicenza Giacomo Possamai e il presidente provinciale dell’Associazione Nazionale Vittime Civili di Guerra, Giordano Felloni, invitano la cittadinanza a partecipare alla commemorazione, per condividere un momento di ricordo e rendere omaggio alle vittime civili della guerra.La cerimonia avrà inizio alle 10, con una celebrazione religiosa officiata dal vicario generale della Diocesi di Vicenza, don Giampaolo Marta, accompagnata dal Coro di Vicenza diretto dal maestro Giuliano Fracasso. Al termine della celebrazione sono previsti i saluti delle autorità. Alle ore 11.02, nell’orario in cui il 18 novembre 1944 ebbe luogo il bombardamento, le campane risuoneranno in ricordo delle vittime.La ricorrenza è un momento di raccoglimento e di memoria collettiva, che richiama l’attenzione sul dramma vissuto dalla popolazione civile durante la guerra. I bombardamenti non colpirono soltanto obiettivi militari e infrastrutture: portarono la distruzione nelle città, nelle case e nella vita quotidiana delle persone, lasciando ferite profonde nelle famiglie e nelle comunità. Ricordare chi ne fu vittima significa restituire un volto e una storia a quelle vite spezzate e rinnovare il valore della memoria, soprattutto per le generazioni che non hanno conosciuto direttamente gli eventi della guerra.