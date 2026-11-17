Bancarelle, prodotti tipici, spettacoli medievali, antichi mestieri, musica e specialità gastronomiche. Le tradizionali fiere di Santa Caterina tornano ad animare la provincia di Vicenza nel novembre 2026. Il primo grande appuntamento è fissato per domenica 22 novembre a Barbarano Mossano, con la 702ª edizione di una delle manifestazioni più antiche del Veneto. Mercoledì 25 novembre si festeggerà anche a Santa Caterina di Lusiana Conco, sull’Altopiano, dove la ricorrenza è legata alla Sagra del Mandorlato e della Trippa, con iniziative gastronomiche già da domenica 22.

Barbarano Mossano, la Fiera di Santa Caterina compie 702 anni

Domenica 22 novembre il centro storico di Barbarano si trasformerà in un grande mercato a cielo aperto. La 702ª Fiera di Santa Caterina proporrà bancarelle, esposizioni agricole, rievocazioni storiche, mercatini artigianali, spettacoli e stand gastronomici.

La manifestazione prenderà ufficialmente il via alle ore 10, ma le attività animeranno il paese fin dal mattino. In via Zonato saranno presenti il mercato agroalimentare, la produzione di pane appena sfornato, trattori e attrezzature d’epoca. Il gruppo Origini Contadine proporrà dimostrazioni degli antichi mestieri del Novecento.

Nella piazzetta Godi sarà allestita un’area medievale con Le Lame del Conte, il mercato storico dell’associazione Anno Domini 1320 e le esibizioni di musici e sbandieratori di Lissaro e Camisano.

In piazza Roma saranno presenti i giochi tradizionali in legno, le giostre e un’esposizione di Fiat 500 del Team Giulia.

Il programma degli spettacoli di domenica 22 novembre

Alle 11, alle 14 e alle 15.30, in piazza A&O, andrà in scena “Viaggio Circense” con Raj Lumar Ega, tra clowneria, giocoleria e palo cinese.

Alle 11.30, 14.30 e 15.30, in piazza Roma, sono previsti gli spettacoli di illusionismo di Sacha e della Scuola di Magia.

Alle 15, in piazzetta Godi, si terrà il combattimento tra armigeri medievali.

Alle 16.30 arriverà in piazza Roma Tony Sugaman, noto per i suoi video ironici in dialetto veneto. Alle 16.45 spazio agli Abbronzatissima, con musica italiana dal vivo e successivo DJ set.

Alle 17 e alle 18, in piazza A&O, lo Strie Fire Show proporrà due spettacoli di fuoco e musica.

Dalle 19 sarà aperto lo stand gastronomico per la cena nella tensostruttura riscaldata di via Zonato. Alle 21 gran finale musicale con Afro Vibes Winter Edition, protagonisti Morgan DJ e Andrea Meggio.

Durante l’intera giornata saranno visitabili anche la mostra di sculture “L’essenza del Creato” di Luciano De Marchi, a Palazzo Canonici, dedicata agli 800 anni dalla morte di San Francesco; la mostra micologica dell’associazione Bresadola di Longare e l’esposizione fotografica “Barbarano e Ponte: ieri e oggi”.

A Palazzo Canonici sono previste visite guidate gratuite alla Sala Archeologica alle 11, 14, 15, 16 e 17.

La festa avrà anche un’anteprima sabato 21 novembre alle 20.30, al Teatro Berico, con il concerto “La donna nel cuore del mondo”, dedicato alla sensibilizzazione contro la violenza sulle donne. Protagoniste la cantante ucraina Illaria Ethno e la figlia Solomiia, accompagnate dal Paralleli Ensemble.

Mercoledì 25 novembre la manifestazione tornerà con “La Tradizione di Santa Caterina”: bancarelle, giostre, mostre, spettacoli del Mago Lucas alle 10.30, 11.30, 15 e 16, e visite archeologiche alle 14.30, 15.30 e 16.30. Dalle 14 musica da ballo con Romeo e Marina nella tensostruttura e DJ Claudio in piazza Roma.

L’accesso alla fiera è gratuito. Per informazioni è possibile consultare il programma ufficiale del Comune di Barbarano Mossano.

Lusiana Conco, mandorlato e trippa per l’Antica Fiera Franca

Un’altra importante ricorrenza si celebra a Santa Caterina di Lusiana Conco, dove mercoledì 25 novembre, dalle 10 alle 23, torna l’Antica Fiera Franca di Santa Caterina, accompagnata dalla tradizionale Sagra del Mandorlato e della Trippa.

Il borgo dell’Altopiano accoglierà bancarelle, produttori locali e artigiani, con un mercato dedicato soprattutto alle specialità gastronomiche della montagna: mandorlato, formaggi di malga, salumi, miele, grappe, frutta antica e prodotti artigianali.

La giornata prevede alle 9.30 una passeggiata guidata lungo il Sentiero dell’Amore e alle 10 la Santa Messa.

Particolare attenzione sarà dedicata alla cucina tradizionale. Nei ristoranti locali si potranno degustare trippa, cotechino, gnocchi e altre specialità, mentre negli spazi della festa saranno disponibili panini con soppressa, castagne, maroni, arrosticini, minestrone e vin brulé.

Nel pomeriggio, dalle 14.30 alle 17.30, il programma coinvolgerà soprattutto i bambini, con il Ludobus delle Fate, i giochi in legno di una volta, il clown Bocciolo, truccabimbi, glitter tattoo e zucchero filato.

La grande fiera si svolgerà mercoledì 25, ma già da domenica 22 novembre inizierà la settimana gastronomica dedicata alla trippa, con ricette proposte dai ristoranti del territorio fino a domenica 29 novembre.

Per approfondire il programma è possibile consultare il sito turistico ufficiale di Lusiana Conco oppure contattare l’Ufficio Cultura e Turismo al numero 0424 406743.