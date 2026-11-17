Benzina e gasolio continuano a scendere, mentre metano e Gpl seguono un andamento diverso. È quanto emerge dalle rilevazioni aggiornate a oggi, martedì 17 novembre 2026, dell’Osservatorio prezzi carburanti del Ministero delle Imprese e del Made in Italy. La benzina si mantiene sotto la soglia di 1,96 euro al litro, mentre il diesel, pur registrando nuovi ribassi, rimane sopra i 2,20 euro. Il metano continua invece ad aumentare e il Gpl interrompe temporaneamente la sua risalita.

Benzina a 1,955 euro, diesel a 2,206 euro

Secondo i dati diffusi questa mattina dal Mimit, il prezzo medio nazionale della benzina in modalità self service, sulla rete stradale ordinaria, è di 1,955 euro al litro, con una diminuzione di 0,3 centesimi rispetto a lunedì. Il gasolio scende invece a 2,206 euro al litro, registrando un ulteriore ribasso di 0,2 centesimi.

Il confronto con giovedì 12 novembre rende più evidente la tendenza. In cinque giorni la benzina è passata da 1,978 a 1,955 euro al litro, perdendo 2,3 centesimi. Il diesel è sceso da 2,218 a 2,206 euro, con una diminuzione di 1,2 centesimi.

Rimane comunque significativa la differenza fra i due carburanti: il gasolio costa mediamente 25,1 centesimi al litro più della benzina.

Gpl e metano: prezzi in controtendenza

Diversa la situazione per i carburanti gassosi. Il Gpl si attesta oggi a 0,839 euro al litro, invariato rispetto a lunedì, dopo diversi giorni di aumenti. Il 12 novembre il prezzo medio era di 0,836 euro.

Più marcata la crescita del metano, che raggiunge 2,162 euro al chilogrammo, quattro millesimi in più rispetto a ieri. Giovedì scorso costava mediamente 2,153 euro. Il rincaro nell’arco di cinque giorni è quindi di 0,9 centesimi al chilogrammo.

Le rilevazioni confermano una tendenza già osservata nella prima metà di novembre: benzina e diesel progressivamente meno cari, mentre Gpl e soprattutto metano hanno registrato una serie di rialzi.

In autostrada il pieno costa di più

Le differenze diventano evidenti lungo la rete autostradale, dove il prezzo medio della benzina self service è di 1,990 euro al litro e quello del gasolio raggiunge 2,267 euro.

Rispetto alla viabilità ordinaria, gli automobilisti pagano quindi mediamente 3,5 centesimi in più per ogni litro di benzina e 6,1 centesimi per il diesel.

In autostrada il Gpl si attesta a 0,932 euro al litro, mentre il metano raggiunge 2,086 euro al chilogrammo.

Veneto, benzina sotto la media italiana

Anche in Veneto si conferma il calo dei carburanti tradizionali. Le rilevazioni regionali del 17 novembre indicano un prezzo medio della benzina self service intorno a 1,947 euro al litro e del gasolio a 2,202 euro.

Il Gpl si colloca mediamente a 0,847 euro al litro, mentre il metano raggiunge circa 2,207 euro al chilogrammo. Le medie regionali risultano quindi leggermente più convenienti per benzina e diesel rispetto ai valori nazionali, mentre il metano presenta quotazioni più elevate.

Cosa aspettarsi nei prossimi giorni

Il calo di benzina e diesel è stato favorito anche dagli interventi delle compagnie sui listini consigliati. Nelle ultime giornate Tamoil ha ridotto di cinque centesimi il prezzo consigliato della benzina e successivamente di due centesimi quello del gasolio.

Non è tuttavia scontato che i ribassi proseguano allo stesso ritmo. Le quotazioni internazionali dei prodotti raffinati hanno mostrato nuovi movimenti al rialzo, che potrebbero riflettersi sui distributori nei prossimi giorni.

Per gli automobilisti rimane quindi importante confrontare i prezzi tra diversi impianti, considerando che le medie nazionali e regionali rappresentano valori indicativi: il costo effettivo del rifornimento può variare sensibilmente in base alla località, al gestore e alla modalità di servizio.