Thiene, 16 novembre 2026 – Thiene non vuole entrare nella nuova circoscrizione giudiziaria del Tribunale di Bassano del Grappa e rivendica la permanenza in quella di Vicenza. A ribadirlo è il sindaco Giampi Michelusi, che parla di una posizione «chiara, ferma» e senza ambiguità.

Il primo cittadino parte dalle difficoltà del Tribunale di Vicenza, dove mancano magistrati e personale amministrativo e gli uffici lavorano «in condizioni di forte sofferenza organizzativa», con ricadute su cittadini e imprese. Le promesse del Governo di rafforzare gli organici, sostiene, non hanno ancora dato risultati. Di qui la domanda: con quali risorse si pensa di aprire un nuovo tribunale se quelli esistenti non funzionano al meglio? Il rischio, secondo Michelusi, è sottrarre personale a uffici già in difficoltà. «Non si migliora la giustizia moltiplicando i Tribunali sulla carta, se poi mancano le persone per farli funzionare».

Il sindaco chiama in causa anche la maggioranza di governo: Fratelli d’Italia, Lega e Forza Italia, osserva, hanno sempre difeso identità territoriali e autonomie locali, ma ora rischierebbero di imporre una decisione senza ascoltare sindaci e comunità. «Il rispetto dei territori non può essere un principio da richiamare nei comizi elettorali e da dimenticare quando si assumono le decisioni».

Thiene, precisa, non è contraria in sé al Tribunale di Bassano, ma a essere inserita in una nuova circoscrizione contro la propria volontà e senza un confronto serio. La priorità resta rafforzare il Tribunale di Vicenza, con organici adeguati e tempi ragionevoli. «Chiede rispetto. Chiede ascolto. Chiede una giustizia che funzioni», conclude Michelusi: «Su questo punto non intendiamo arretrare di un millimetro».