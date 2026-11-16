Umberto Baldo

In queste ore circola su Facebook una vignetta che mi ha fatto sorridere. Ritrae Elly Schlein e Maurizio Landini impegnati in un tête-à-tête.

La segretaria del PD domanda al leader della CGIL: «Ma se i ricchi portano via i capitali, chi tassiamo?». E Landini, con olimpica tranquillità, risponde: «Tassiamo i poveri, tanto quelli ‘ndo vanno?”

Naturalmente è una vignetta, una battuta, e sarebbe ingeneroso prenderla alla lettera.

Però, come spesso accade, dietro una battuta c’è un fondo di verità che merita qualche riflessione.

In Italia, in vista delle elezioni politiche, è tornata prepotentemente di moda la patrimoniale.

Un vecchio amore della sinistra, che periodicamente riaffiora quando bisogna trovare soldi per finanziare qualche buona causa.

Sanità, scuola, salari, politiche abitative, riduzione delle tasse sui redditi medio-bassi: tutte finalità rispettabili.

Il problema, come sempre, è capire chi paga, quanto paga e soprattutto quali conseguenze produce il prelievo.

In questi giorni abbiamo assistito ad una specie di gara a chi presenta la patrimoniale più originale.

Alleanza Verdi e Sinistra propone una cosiddetta «restituzione fiscale»: un’imponente revisione dell’IRPEF, finanziata anche attraverso un prelievo annuale sui patrimoni netti individuali superiori a 5,4 milioni di euro.

Il PD guarda invece ai super ricchi, con un’imposta del 2-3% sui patrimoni superiori a 100 milioni, ispirata alle proposte dell’economista francese Gabriel Zucman. Una platea ristrettissima, circa 2.500 contribuenti.

Il Movimento 5 Stelle mostra qualche titubanza relativamente alla denominazione “patrimoniale”, e quindi preferisce concentrarsi sulle grandi ricchezze finanziarie, escludendo piccoli risparmi, conti correnti, depositi, previdenza e immobili, e propone anche una maggiore tassazione dei profitti della speculazione finanziaria (mi chiedo cosa resti da tassare).

Maurizio Landini, dal canto suo, ha forse la proposta più ambiziosa e più drastica: un’imposta dell’1,3% sui patrimoni netti superiori a 2 milioni di euro, che secondo le stime indicate dalla CGIL dovrebbe produrre 26 miliardi di gettito all’anno.

Insomma, nel cosiddetto Campo largo tutti vogliono redistribuire la ricchezza, ma quando si tratta di stabilire dove cominciare e soprattutto dove fermarsi, le idee cominciano a divergere.

Una piccola difficoltà, evidentemente, nel mettere d’accordo chi vuole prendere molto, chi vuole prendere moltissimo e chi preferisce cominciare dai super ricchi.

Purché, naturalmente, siano sempre gli altri.

Ma lasciamo per un momento le differenze fra le varie ricette e proviamo a fare una cosa che in politica non sempre riesce: ragionare su come funzionerebbero nella realtà.

Perché una patrimoniale non è una parola magica. È un’imposta che bisogna costruire, regolamentare e soprattutto riscuotere. E qui cominciano i problemi.

Prima domanda: che cosa mettiamo dentro il patrimonio?

La prima casa? Anche quella nella quale una famiglia ha investito i risparmi di una vita? Le seconde case? Le aziende? Le partecipazioni societarie? I titoli? I fondi d’investimento? I saldi dei conti correnti?

E come valutiamo tutto questo? Al valore catastale, a quello di mercato, al valore contabile?

Prendiamo un imprenditore che possiede un’azienda valutata cinque milioni di euro. L’azienda produce utili, dà lavoro a cinquanta dipendenti, paga regolarmente le tasse, ma ha poca liquidità perché reinveste continuamente nell’attività.

Arriva la patrimoniale. E il nostro imprenditore che cosa fa? Si indebita per pagare il fisco? Vende un capannone? Cede una partecipazione? Rinuncia a un investimento? Magari riduce l’attività o licenzia qualcuno?

Insomma, rischiamo di tassare un patrimonio produttivo, costringendolo a sacrificare proprio quelle risorse che servono a produrre ricchezza e occupazione.

Non è un’obiezione campata in aria. Lo stesso Giuseppe Conte, pur provenendo da un’area politica favorevole alla redistribuzione della ricchezza, ha sollevato pubblicamente proprio i problemi della valutazione dei patrimoni, dei contenziosi e della mobilità dei capitali.

Seconda questione: i capitali hanno le gambe, e qualche volta anche le ali.

I destinatari delle patrimoniali non sono necessariamente degli sprovveduti.

Se possiedono grandi patrimoni, generalmente dispongono anche di ottimi consulenti fiscali, commercialisti e avvocati che conoscono molto bene le opportunità offerte dai diversi ordinamenti.

E allora non stupiamoci se una parte della ricchezza comincia a guardare verso la Svizzera, Monte Carlo, il Lussemburgo o qualche isola caraibica.

Non significa che tutti possano trasferire facilmente i propri beni, né che una patrimoniale produca automaticamente una fuga di capitali. Ma il rischio esiste e va considerato.

Anche perché c’è una differenza fra tassare un patrimonio e riuscire effettivamente ad incassare l’imposta che si è immaginato sulla carta.

E veniamo al punto che mi interessa maggiormente.

Da qualche tempo, nel dibattito politico, sento sempre più spesso parlare della grande ricchezza finanziaria detenuta dagli italiani, dei soldi che giacciono sui conti correnti e della necessità di convogliarli verso investimenti di interesse generale.

Ora, che lo Stato cerchi di incentivare gli investimenti nell’economia reale è assolutamente ragionevole. Ma attenzione a non confondere l’incentivo con la tentazione di mettere il naso nelle tasche dei risparmiatori.

Perché quei soldi non sono piovuti dal cielo. Sono il risultato di una vita di lavoro, di redditi già tassati, di consumi sui quali si è pagata l’IVA e, soprattutto, di rinunce.

La Siora Maria e il Sior Bepi che hanno messo da parte qualche risparmio non lo hanno fatto per finanziare un futuro progetto industriale del Governo, né per risolvere i problemi di bilancio dello Stato.

Magari quei soldi servono per aiutare i figli, per affrontare una malattia, per pagare una badante o semplicemente per dormire tranquilli.

E non c’è niente di scandaloso nel voler conservare la propria liquidità invece di affidarla a qualche strumento finanziario che promette rendimenti mirabolanti e rischi che poi, naturalmente, restano a carico del risparmiatore.

Il risparmio, del resto, non è una concessione dello Stato. L’articolo 47 della Costituzione dice espressamente che la Repubblica lo incoraggia e lo tutela.

Mi sembra un principio da non dimenticare, soprattutto quando si comincia a guardare con particolare interesse ai soldi che i cittadini hanno depositato nelle banche.

Naturalmente nessuno sta proponendo di tassare il conto corrente della pensionata con 15 mila euro. Ma la storia fiscale italiana insegna che le imposte, una volta introdotte, possono essere successivamente modificate, estese e rimodulate.

Ecco perché le garanzie, i confini e le soglie non sono dettagli.

Vorrei essere chiaro: non sto sostenendo che i grandi patrimoni debbano essere intoccabili, né che il sistema fiscale italiano sia perfetto; anzi è fra i più incasinati, fra i più complicati e, per molti aspetti, fra i più iniqui dei Paesi avanzati».

L’equità tributaria è un problema serio e merita discussioni serie.

Ma c’è una differenza fra combattere le rendite improduttive, contrastare l’evasione e colpire la speculazione, e considerare la ricchezza privata una specie di salvadanaio pubblico al quale attingere ogni volta che mancano le risorse.

Perché prima di decidere come redistribuire la ricchezza bisognerebbe anche preoccuparsi di come crearla.

E soprattutto ricordarsi che chi ha risparmiato, investito, costruito un’impresa o comprato una casa non ha necessariamente sottratto qualcosa alla collettività. Spesso ha semplicemente lavorato, rischiato e rinunciato a consumare.

Torno allora alla vignetta iniziale. Schlein domanda a Landini chi tassare se i ricchi portano i soldi all’estero. E Landini risponde che restano i poveri, tanto quelli non possono scappare.

Fa ridere, ma forse dovrebbe farci riflettere.

Perché in Italia abbiamo già la maggioranza dei contribuenti che non possono spostare il proprio reddito, nascondere la propria busta paga o trasferire la pensione alle Cayman.

Sono i lavoratori dipendenti e i pensionati, quelli ai quali il fisco trattiene le imposte prima ancora che possano vedere i soldi.

Sarebbe davvero singolare che, dopo averli spremuti alla fonte, qualcuno cominciasse a guardare con particolare interesse anche a quello che sono riusciti a mettere da parte.

Quello che colpisce, in conclusione, è la faciloneria con cui si promettono miliardi di gettito senza discutere abbastanza di valutazioni, liquidità, comportamenti dei contribuenti e conseguenze economiche.

Ma questa è la classe politica che passa il convento.

Umberto Baldo