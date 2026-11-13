Vicenza, 168 capolavori da Canova a Kiefer: apre la grande mostra Italia Germania in Basilica Palladiana

Il presidente Sergio Mattarella inaugura l’esposizione che sarà visitabile dal 14 novembre al 2 maggio 2027. Opere provenienti da oltre 60 istituzioni e collezioni internazionali per raccontare due secoli di storia europea attraverso l’arte. Tutte le informazioni su orari, biglietti e prenotazioni.

La Basilica Palladiana di Vicenza ospita dal 14 novembre 2026 al 2 maggio 2027 la grande mostra “Italia Germania. Pittura e scultura tra Ottocento e Novecento. Da Canova a Kiefer”, un’esposizione che riunisce 168 opere provenienti da oltre 60 istituzioni culturali e collezioni private italiane e internazionali. Un percorso che attraversa due secoli di storia, mettendo a confronto artisti, movimenti e linguaggi che hanno contribuito alla costruzione dell’identità culturale europea.

Presentata giovedì 12 novembre alla stampa nazionale, la mostra viene inaugurata ufficialmente venerdì 13 novembre dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, con una cerimonia al Teatro Olimpico. Da sabato 14 novembre le porte della Basilica si apriranno al pubblico.

Curata da Gabriella Belli e Valerio Terraroli, l’esposizione è il primo appuntamento di “Ispirazione Europa. Dialoghi d’arte tra il XIX e il XX secolo”, un progetto triennale che proseguirà nel 2027 con Italia Francia e si concluderà nel 2028 con Italia Spagna.

Le informazioni per i visitatori: orari, biglietti e prenotazioni

Dove: Basilica Palladiana, piazza dei Signori, Vicenza.

Basilica Palladiana, piazza dei Signori, Vicenza. Quando: da sabato 14 novembre 2026 a domenica 2 maggio 2027.

da sabato 14 novembre 2026 a domenica 2 maggio 2027. Orari di apertura: dal martedì alla domenica, dalle 10 alle 18. Chiuso il lunedì, salvo aperture straordinarie. Ultimo ingresso alle 17.

dal martedì alla domenica, dalle 10 alle 18. Chiuso il lunedì, salvo aperture straordinarie. Ultimo ingresso alle 17. Aperture straordinarie: lunedì 28 dicembre 2026, lunedì 4 gennaio, lunedì 29 marzo e lunedì 26 aprile 2027, sempre dalle 10 alle 18.

lunedì 28 dicembre 2026, lunedì 4 gennaio, lunedì 29 marzo e lunedì 26 aprile 2027, sempre dalle 10 alle 18. Orari durante le festività: 24, 26 e 31 dicembre dalle 10 alle 18; 25 dicembre e 1° gennaio dalle 14 alle 18.

24, 26 e 31 dicembre dalle 10 alle 18; 25 dicembre e 1° gennaio dalle 14 alle 18. Biglietto intero: 15 euro.

15 euro. Biglietto ridotto: 13 euro per visitatori dai 6 ai 25 anni, studenti universitari con tesserino, militari, forze dell’ordine non in servizio, possessori delle Gold, Silver e Vicenza Platinum Card valide e dipendenti del Comune di Vicenza. Il 14 e 15 novembre riduzione prevista anche per i possessori del biglietto di ARTis.

13 euro per visitatori dai 6 ai 25 anni, studenti universitari con tesserino, militari, forze dell’ordine non in servizio, possessori delle Gold, Silver e Vicenza Platinum Card valide e dipendenti del Comune di Vicenza. Il 14 e 15 novembre riduzione prevista anche per i possessori del biglietto di ARTis. Biglietto Open: 17 euro più prevendita, acquistabile esclusivamente online e utilizzabile a partire dal giorno successivo all’acquisto.

17 euro più prevendita, acquistabile esclusivamente online e utilizzabile a partire dal giorno successivo all’acquisto. Tariffa famiglia: 12 euro per ciascun adulto, con uno o due adulti accompagnati da almeno un figlio tra 6 e 14 anni; 5 euro per ogni figlio.

12 euro per ciascun adulto, con uno o due adulti accompagnati da almeno un figlio tra 6 e 14 anni; 5 euro per ogni figlio. Ingresso gratuito: bambini sotto i 6 anni, giornalisti accreditati con tesserino valido, guide turistiche abilitate, persone con disabilità e un accompagnatore in caso di necessità, possessori di tessera ICOM valida. Gratuità previste anche per un accompagnatore per gruppo e due per classe scolastica.

bambini sotto i 6 anni, giornalisti accreditati con tesserino valido, guide turistiche abilitate, persone con disabilità e un accompagnatore in caso di necessità, possessori di tessera ICOM valida. Gratuità previste anche per un accompagnatore per gruppo e due per classe scolastica. Gruppi: 13 euro a persona più prevendita, per gruppi di almeno 10 partecipanti. Un accompagnatore gratuito.

13 euro a persona più prevendita, per gruppi di almeno 10 partecipanti. Un accompagnatore gratuito. Scuole: 5 euro per studente più prevendita, con due accompagnatori gratuiti per classe.

5 euro per studente più prevendita, con due accompagnatori gratuiti per classe. Costi di prevendita: 2 euro per singoli e gruppi, 1 euro per le scuole, applicati agli acquisti online e alle prenotazioni tramite call center. Le riduzioni e le gratuità richiedono un documento valido che attesti il diritto.

2 euro per singoli e gruppi, 1 euro per le scuole, applicati agli acquisti online e alle prenotazioni tramite call center. Le riduzioni e le gratuità richiedono un documento valido che attesti il diritto. Prenotazioni: biglietti disponibili su www.ticketone.it. Prenotazione obbligatoria per gruppi e istituti scolastici.

biglietti disponibili su www.ticketone.it. Prenotazione obbligatoria per gruppi e istituti scolastici. Informazioni e prenotazioni telefoniche: 0444 964380, dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 18. Email: infomostreinbasilica@comune.vicenza.it.

0444 964380, dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 18. Email: infomostreinbasilica@comune.vicenza.it. Infopoint Basilica Palladiana: telefono 0444 222855.

telefono 0444 222855. Informazioni turistiche: ufficio IAT, telefono 0444 320854, email iat@comune.vicenza.it. Aperto tutti i giorni dalle 9 alle 17.30, chiuso il 25 dicembre e il 1° gennaio.

ufficio IAT, telefono 0444 320854, email iat@comune.vicenza.it. Aperto tutti i giorni dalle 9 alle 17.30, chiuso il 25 dicembre e il 1° gennaio. Audioguide: 4 euro per la versione digitale tramite QR code, 5 euro con dispositivo dedicato.

4 euro per la versione digitale tramite QR code, 5 euro con dispositivo dedicato. Attività didattiche: curate dal Palladio Museum e realizzate da Scatola Cultura.

curate dal Palladio Museum e realizzate da Scatola Cultura. Agevolazioni con le Gallerie d’Italia: presentando il biglietto di Italia Germania si entra gratuitamente alla mostra “Nella vita e nell’arte. Il segno di Carla Accardi e Antonio Sanfilippo” e con biglietto ridotto a 3 euro alla mostra “Giandomenico Tiepolo (1727-1804). Un mondo nuovo” e alle collezioni permanenti. Per quest’ultima agevolazione l’ingresso è gratuito fino ai 26 anni.

presentando il biglietto di Italia Germania si entra gratuitamente alla mostra “Nella vita e nell’arte. Il segno di Carla Accardi e Antonio Sanfilippo” e con biglietto ridotto a 3 euro alla mostra “Giandomenico Tiepolo (1727-1804). Un mondo nuovo” e alle collezioni permanenti. Per quest’ultima agevolazione l’ingresso è gratuito fino ai 26 anni. Sito ufficiale: www.mostreinbasilica.it/mostre/italia-germania/

l’esposizione inaugura il ciclo triennale “Ispirazione Europa” ed esplora cinque secoli e due secoli di scambi artistici e culturali tra Italia e Germania attraverso circa 150 opere (da Antonio Canova e Goethe fino al Futurismo, al Bauhaus e ad Anselm Kiefer).

La grande mostra che racconta le radici culturali dell’Europa

Il progetto espositivo nasce con l’obiettivo di approfondire i rapporti artistici tra Italia e Germania, mettendo in evidenza come le influenze reciproche abbiano accompagnato la nascita e l’evoluzione di alcuni dei movimenti più importanti dell’arte moderna.

Dalle sculture di Antonio Canova ai dipinti di Giorgio de Chirico, dalle sperimentazioni futuriste di Umberto Boccioni alle opere di Otto Dix, Vasilij Kandinskij, Lucio Fontana, Alberto Burri, Emilio Vedova, Joseph Beuys, Georg Baselitz, Gerhard Richter e Anselm Kiefer, il percorso offre una lettura della storia europea attraverso i suoi protagonisti artistici.

Non si tratta semplicemente di accostare autori italiani e tedeschi, ma di ricostruire i rapporti che hanno permesso a idee, tecniche e sensibilità di attraversare i confini nazionali. Viaggi, incontri, collaborazioni, influenze e anche contrapposizioni hanno infatti contribuito alla trasformazione dell’arte europea.

La mostra affronta così il rapporto tra la cultura e i grandi cambiamenti politici e sociali, dalle aspirazioni ottocentesche alle tragedie delle due guerre mondiali, fino alla ricostruzione e alle nuove forme di espressione artistica del secondo Novecento.

l’esposizione inaugura il ciclo triennale “Ispirazione Europa” ed esplora cinque secoli e due secoli di scambi artistici e culturali tra Italia e Germania attraverso circa 150 opere (da Antonio Canova e Goethe fino al Futurismo, al Bauhaus e ad Anselm Kiefer).

Il sindaco Possamai: la cultura per riscoprire ciò che unisce l’Europa

Il sindaco di Vicenza Giacomo Possamai ha sottolineato il significato culturale e politico del progetto, ricordando come l’identità europea non sia il risultato esclusivo di accordi istituzionali, ma anche dell’incontro fra tradizioni, idee e persone.

L’iniziativa, secondo il primo cittadino, assume un valore particolare in una fase storica segnata da conflitti, nazionalismi e nuove divisioni. Tornare alle radici comuni attraverso l’arte significa interrogarsi su ciò che unisce i Paesi europei e sulle prospettive del loro futuro.

Possamai ha evidenziato anche l’importanza della presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, considerata un riconoscimento al valore del progetto e alla capacità di Vicenza di proporsi come luogo di confronto culturale internazionale.

Un coinvolgimento che non si esaurisce all’interno della Basilica Palladiana: attraverso il programma Fuorimostra, l’esposizione diventa occasione di partecipazione per tutta la città, coinvolgendo scuole, associazioni, università, imprese e realtà culturali del territorio.

L’assessore alla Cultura Ilaria Fantin ha posto l’accento sull’eredità che il ciclo di tre esposizioni intende lasciare a Vicenza. La scelta curatoriale, ha spiegato, supera la tradizionale organizzazione delle opere per singoli autori o scuole, privilegiando i collegamenti e i confronti tra differenti esperienze artistiche. Una formula resa possibile da un approfondito lavoro di ricerca e dalle collaborazioni avviate con numerose istituzioni museali.

Anche Luca De Michelis, amministratore delegato di Marsilio Arte, ha evidenziato il carattere originale dell’iniziativa, concepita specificamente per gli spazi monumentali della Basilica Palladiana e fondata sul progetto scientifico sviluppato da Gabriella Belli e Valerio Terraroli.

Per Michele Coppola, Executive Director Arte, Cultura e Beni Storici di Intesa Sanpaolo e direttore generale delle Gallerie d’Italia, la partecipazione del gruppo consolida il legame con Vicenza, città nella quale si trova il primo museo della rete delle Gallerie d’Italia. Un impegno che si traduce nel sostegno concreto a iniziative di rilevanza culturale e civile.

Le 168 opere e i prestiti dai grandi musei del mondo

La mostra comprende 168 opere concesse da oltre 60 istituzioni culturali e collezioni private. Un patrimonio che riunisce alcuni tra i maggiori protagonisti dell’arte europea degli ultimi due secoli.

Tra i prestatori figurano il Mart di Trento e Rovereto, la Casa di Goethe di Roma, il Museo Gypsotheca Antonio Canova di Possagno, il Museo Nazionale Thyssen-Bornemisza di Madrid, il Museo d’Arte della Carolina del Nord di Raleigh, le Collezioni Statali d’Arte di Dresda, il Museo MKM Küppersmühle per l’Arte Moderna di Duisburg e le Collezioni Statali di Pittura di Monaco di Baviera.

A questi si aggiungono i Musei Vaticani, le Gallerie degli Uffizi di Firenze, i Musei Civici di Venezia, il Museo del Novecento di Milano, la Galleria Nazionale d’Arte Moderna e Contemporanea di Roma, le Gallerie d’Italia di Intesa Sanpaolo, la Galleria d’Arte Moderna e Contemporanea di Torino e Palazzo Maffei.

Contribuiscono inoltre le Fondazioni Emilio e Annabianca Vedova, la Fondazione Lucio Fontana, la Fondazione Bonotto, la Fondazione Cariverona, il Museo Von der Heydt di Wuppertal, la Cristea Roberts Gallery di Londra e la Collezione Giancarlo e Danna Olgiati di Lugano.

Particolarmente significativo l’arrivo in Italia, per la prima volta, di tre opere: “Bambino che fa le bolle di sapone” di Heinrich Maria Davringhausen, proveniente dal Museo Leopold Hoesch di Düren, “Paesaggio in autunno” di Karl Schmidt-Rottluff e “Bambini sulle scale” di Georg Schrimpf, queste ultime provenienti dalle Collezioni d’Arte di Chemnitz, Museo Gunzenhauser.

Dodici sezioni per attraversare due secoli di storia

Gabriella Belli e Valerio Terraroli hanno strutturato il percorso in dodici sezioni, ciascuna riferita a una fase decisiva del rapporto artistico tra Italia e Germania.

L’itinerario si sviluppa attraverso “1786-1800. Il mito dell’Italia”, “1810-1860. L’arte quattrocentesca come modello”, “1879-1896. Gli dèi irrompono nella modernità”, “1912-1914. Futurismo/Espressionismo”, “1925. Il tempo sospeso e la magia del reale” e “1934-1935. Punto, linea superficie: come ridisegnare il mondo”.

Seguono “1958. Nuovi dialoghi tra Italia e Germania”, “1957-1959. Gruppo Zero e Azimuth”, “1964. Coscienza e consapevolezza”, “1978-1980. Il ritorno alla pittura”, “1979. La difesa della natura” e l’epilogo intitolato “Cerco un paese innocente”.

Il riferimento ideale dell’intero percorso è Johann Wolfgang von Goethe, la cui esperienza italiana diventa il simbolo della capacità dell’incontro tra culture di generare nuove prospettive artistiche, intellettuali e umane.

Da Goethe ai Nazareni: quando l’Italia ispirava gli artisti tedeschi

Il viaggio comincia alla fine del Settecento, quando l’Italia rappresentava una destinazione privilegiata per gli intellettuali e gli artisti tedeschi interessati all’Antichità classica e al Rinascimento.

Il viaggio di Goethe, compiuto tra il 1786 e il 1788, contribuì a consolidare l’immagine della penisola come luogo di trasformazione culturale e spirituale.

A Roma si sviluppò successivamente la comunità dei Nazareni, con artisti come Friedrich Overbeck, Franz Pforr e Peter Cornelius. Il gruppo cercava una pittura capace di recuperare i valori morali e la spiritualità dell’arte del Trecento e del Quattrocento, guardando a Beato Angelico, Perugino, al primo Raffaello e ad Albrecht Dürer.

Questa sensibilità entrò in rapporto con quella dei Puristi italiani, rappresentati anche da Pietro Tenerani e Tommaso Minardi, creando un terreno comune testimoniato da opere allegoriche come “Italia e Germania”.

Nello stesso periodo si sviluppò il confronto tra differenti interpretazioni del classicismo europeo, rappresentate dalle opere di Antonio Canova e Bertel Thorvaldsen.

Verso la fine dell’Ottocento, il Simbolismo e le Secessioni intensificarono gli scambi culturali. Le opere di Arnold Böcklin, Max Klinger e Franz von Stuck contribuirono a orientare nuove sensibilità artistiche, lasciando tracce profonde nella pittura metafisica di Giorgio de Chirico e nelle ricerche di artisti come Giulio Aristide Sartorio e Leo Putz.

Futurismo ed Espressionismo: le avanguardie che cambiarono l’arte

Il Novecento segnò una svolta nei rapporti artistici tra i due Paesi.

Nel 1912 e nel 1913, le esposizioni organizzate da Herwarth Walden nella galleria Der Sturm di Berlino, tra cui l’Erster Deutscher Herbstsalon, offrirono un’importante occasione di confronto fra il Futurismo italiano e l’Espressionismo tedesco.

Umberto Boccioni, Carlo Carrà, Gino Severini e Luigi Russolo portarono in Germania la ricerca futurista, caratterizzata dall’attenzione al movimento, alla velocità e alla modernità urbana.

Sul versante tedesco, artisti legati a Die Brücke e Der Blaue Reiter, tra i quali Emil Nolde, Karl Schmidt-Rottluff, Otto Dix, Carlo Mense e Heinrich Campendonk, sviluppavano linguaggi legati all’espressione delle emozioni, all’inquietudine individuale e alla rappresentazione della condizione umana.

Il confronto tra queste esperienze, pur profondamente differenti, contribuì a modificare il linguaggio artistico europeo, aprendo nuove possibilità espressive.

Tra le due guerre: Realismo Magico e Nuova Oggettività

Dopo la Prima guerra mondiale, gli artisti italiani e tedeschi si trovarono a confrontarsi con società profondamente trasformate.

In Germania si affermò la Neue Sachlichkeit, o Nuova Oggettività, che attraverso le opere di Otto Dix, Georg Schrimpf, Christian Schad e Heinrich Maria Davringhausen raccontava le contraddizioni e le tensioni sociali della Repubblica di Weimar.

In Italia il Realismo Magico, rappresentato da Felice Casorati, Antonio Donghi, Gino Severini, Cagnaccio di San Pietro, Edita Broglio e Ubaldo Oppi, sviluppava una rappresentazione della realtà caratterizzata da atmosfere sospese e da un’apparente immobilità.

Pur partendo da condizioni culturali differenti, le due esperienze condividevano l’esigenza di interpretare la realtà successiva al conflitto mondiale.

Parallelamente, la ricerca artistica si aprì all’astrazione geometrica.

La chiusura del Bauhaus da parte del regime nazista nel 1933 contribuì a spostare verso altri centri europei alcune delle sperimentazioni artistiche più avanzate.

A Milano, la Galleria Il Milione e l’attività dell’architetto Alberto Sartoris favorirono l’incontro tra le esperienze internazionali di Vasilij Kandinskij, Josef Albers e Willi Baumeister e quelle degli italiani Mauro Reggiani, Mario Radice, Luigi Veronesi, Fausto Melotti e Lucio Fontana.

Il ricorso alla geometria, alla linea e alla forma essenziale divenne anche una risposta culturale alla propaganda e alle imposizioni dei regimi totalitari.

Il secondo dopoguerra e la rinascita del dialogo culturale

Dopo il 1945, l’arte si confrontò con le conseguenze della Seconda guerra mondiale e con la necessità di elaborare le tragedie dei totalitarismi.

La memoria, la responsabilità individuale e collettiva e la denuncia della violenza attraversarono le opere di Jenny Wiegmann Mucchi, Marino Marini, Leoncillo Leonardi ed Emilio Vedova, così come le sperimentazioni dell’area germanofona e dell’Azionismo viennese, con Arnulf Rainer, Hermann Nitsch e Günther Brus.

Una tappa significativa della ripresa dei rapporti tra Italia e Germania fu la mostra “Pittori tedeschi e italiani contemporanei”, organizzata nel 1958, alla quale parteciparono artisti come Afro, Tancredi Parmeggiani, Piero Dorazio, Antonio Sanfilippo, Giuseppe Santomaso, Alberto Burri ed Emilio Vedova, accanto a Karl Fred Dahmen, Ernst Wilhelm Nay, Fritz Winter, Emil Schumacher, Bernard Schultze e Peter Brüning.

Il confronto tra le nuove ricerche astratte e informali favorì la ricostruzione dei rapporti culturali europei dopo gli anni della guerra.

Alla fine degli anni Cinquanta emerse una nuova generazione di artisti determinati a superare i linguaggi tradizionali.

In Germania, il gruppo ZERO, nato a Düsseldorf con Heinz Mack e Otto Piene, ai quali si aggiunse Günther Uecker, avviò una ricerca fondata sull’utilizzo della luce, del movimento e di materiali innovativi.

In Italia, esperienze analoghe si svilupparono attorno alla rivista e galleria Azimuth, con Piero Manzoni, Enrico Castellani, Agostino Bonalumi e Nanda Vigo, nel solco delle sperimentazioni aperte da Lucio Fontana.

Le tele tagliate, le superfici monocrome, gli Achrome, le estroflessioni e l’impiego di chiodi, fuoco e luce diventarono strumenti per ridefinire completamente il concetto di opera d’arte.

Dall’ecologia alla Transavanguardia: Beuys e il ritorno alla pittura

La mostra affronta anche il rapporto tra produzione artistica, impegno politico, riflessione sociale e tutela dell’ambiente.

Tra i protagonisti figura Joseph Beuys, artista tedesco che sviluppò un rapporto particolarmente intenso con l’Italia e con l’Abruzzo, dove realizzò il progetto “La Difesa della Natura”.

Le sue riflessioni sulla scultura sociale e sulla responsabilità ecologica trovarono punti di contatto con le ricerche dell’Arte Povera, movimento teorizzato da Germano Celant e rappresentato da artisti come Mario Merz, Giuseppe Penone e Giovanni Anselmo.

Negli stessi decenni Emilio Vedova continuò a sviluppare una pittura legata alla memoria e all’impegno civile, mentre nell’area tedesca artisti come Gerhard Richter, Anselm Kiefer e Georg Baselitz affrontavano il rapporto con la storia e con il trauma del Novecento.

Tra la fine degli anni Settanta e gli anni Ottanta si verificò una nuova affermazione della pittura figurativa.

In Germania emersero i Neue Wilden, con Georg Baselitz, Markus Lüpertz, Rainer Fetting e Helmut Middendorf, ai quali si affiancarono successivamente esperienze come quelle della Scuola di Lipsia, rappresentata da Neo Rauch.

In Italia si sviluppò contemporaneamente la Transavanguardia, definita dal critico Achille Bonito Oliva e rappresentata da Sandro Chia, Francesco Clemente, Nicola De Maria, Enzo Cucchi e Mimmo Paladino.

Ancora una volta, il dialogo tra i due Paesi contribuì a interpretare una fase di profondo cambiamento culturale.

Il finale con Vedova, Baselitz e Kiefer

L’ultima parte dell’esposizione, intitolata “Cerco un paese innocente”, concentra l’attenzione sul ruolo dell’arte nella conservazione della memoria storica e nella riflessione sul destino dell’Europa.

Tre protagonisti del secondo Novecento, Emilio Vedova, Georg Baselitz e Anselm Kiefer, affrontano attraverso le proprie opere il rapporto tra dolore, responsabilità e capacità della cultura di interrogare il passato.

Tra i lavori più significativi compare il grande tondo di Vedova “Chi brucia un libro brucia un uomo”, realizzato nel 1993, insieme alla tela di Kiefer “If I die, leave the balcony open”, datata 2021-2025 e ispirata alla poesia “Despedida” di Federico García Lorca.

La conclusione del percorso propone così una riflessione sulla funzione dell’arte come testimonianza, strumento di conoscenza e possibilità di mantenere aperto il confronto con la storia.

Per i curatori Gabriella Belli e Valerio Terraroli, il significato della mostra risiede proprio nel riconoscimento del debito culturale reciproco tra i Paesi europei. Le opere dimostrano come ciascuna tradizione nazionale sia cresciuta grazie al confronto con altre culture, attraversando conflitti, trasformazioni politiche e profonde crisi sociali.

L’esposizione invita quindi a riflettere su quel patrimonio culturale comune che ha contribuito alla formazione dell’Europa contemporanea.

Una mostra che coinvolge anche Palazzo Leoni Montanari

Il progetto supera i confini della Basilica Palladiana grazie alla partecipazione di Intesa Sanpaolo e delle Gallerie d’Italia.

Il gruppo bancario, principale partner dell’iniziativa, ha concesso in prestito cinque opere appartenenti alle proprie collezioni per il percorso espositivo in Basilica.

Negli spazi delle Scuderie di Palazzo Leoni Montanari è inoltre ospitata una sezione dedicata, con due opere del Novecento.

La collaborazione amplia il percorso culturale proposto ai visitatori e rafforza il ruolo delle istituzioni museali vicentine nell’organizzazione di eventi di livello internazionale.

A completare l’iniziativa contribuisce il programma Fuorimostra, con appuntamenti collaterali distribuiti tra la città e il territorio, coinvolgendo istituzioni, associazioni e realtà del mondo della cultura e della formazione.

Un progetto internazionale sostenuto da istituzioni e imprese

“Italia Germania” è un progetto della Città di Vicenza, realizzato insieme ai Musei Civici, al Centro Internazionale di Studi di Architettura Andrea Palladio, alla Fondazione Teatro Comunale Città di Vicenza e a Marsilio Arte.

L’iniziativa rientra nel Programma Grandi Eventi della Regione del Veneto e gode del patrocinio del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, dell’Ambasciata della Repubblica Federale di Germania in Italia e della Provincia di Vicenza.

La partecipazione dell’Ambasciata tedesca si inserisce nelle celebrazioni per il 75° anniversario della ripresa delle relazioni diplomatiche tra Italia e Germania.

Collaborano in modo speciale il Mart – Museo di arte moderna e contemporanea di Trento e Rovereto, il Museo Casa di Goethe di Roma e il Museo Gypsotheca Antonio Canova di Possagno.

Intesa Sanpaolo è il Main Partner, mentre Gruppo Magis, Mercedes-Benz e Trivellato figurano come Main Sponsor.

Partecipano inoltre la Camera di Commercio di Vicenza e Confindustria Vicenza, con il supporto di Airbnb, Fondazione Cariverona, Fondazione PL24, Gemmo e Gruppo ICM. L’iniziativa è realizzata in partnership con il Gruppo SAVE.

I media partner sono RAI, Il Giornale di Vicenza e TVA; Gruppo FS è il Mobility Partner, mentre The Aries Grand Boutique Hotel e The Glam Boutique Hotel & Apt sono gli Hospitality Partner. Serenissima Ristorazione partecipa come mecenate della mostra.

Il catalogo e i prossimi appuntamenti di Ispirazione Europa

La mostra è accompagnata da un ampio catalogo pubblicato da Marsilio Arte, che approfondisce i rapporti tra Italia e Germania attraverso contributi scientifici dedicati agli artisti, ai movimenti e alle trasformazioni culturali dei due secoli.

Il volume si apre con un saggio di Luca Crescenzi, seguito dai testi dei curatori Gabriella Belli e Valerio Terraroli e dai contributi di Luca Massimo Barbero, Elisabetta Barisoni, Antonio d’Avossa, Flavio Fergonzi, Kay Heymer, Lucia Mor, Francesco Tedeschi, Alessandra Tiddia, Denis Viva e Alessandro Zangrando.

La mostra di Vicenza rappresenta soltanto il primo capitolo di un progetto destinato a svilupparsi nell’arco di tre anni. Dopo il confronto tra Italia e Germania, nel 2027 sarà approfondito quello tra Italia e Francia, mentre nel 2028 l’attenzione si concentrerà sui rapporti tra Italia e Spagna.

Un percorso che punta a trasformare la Basilica Palladiana in un luogo di riferimento per l’analisi della storia culturale europea, partendo da una convinzione condivisa dagli organizzatori: le grandi trasformazioni dell’arte non sono mai state fenomeni esclusivamente nazionali, ma il risultato di incontri, contaminazioni e scambi continui tra popoli e culture differenti.