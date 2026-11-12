Nogarole, 360 mila euro per potenziare l’acquedotto e affrontare l’emergenza idrica

Due interventi per un investimento complessivo di 360 mila euro con l’obiettivo di ridurre le perdite d’acqua, migliorare la distribuzione e garantire maggiore sicurezza nell’approvvigionamento idrico, soprattutto nei periodi di siccità. Acque del Chiampo ha completato a Nogarole Vicentino due importanti opere sulla rete acquedottistica, destinate a rafforzare la capacità di risposta alle emergenze che interessano in particolare le zone collinari e montane.

I lavori hanno riguardato la dorsale Brassavalda, attraverso la posa di nuove condotte e la realizzazione di collegamenti che consentiranno una gestione più flessibile ed efficiente della rete. Il primo intervento, del valore di 160 mila euro, è stato eseguito in via Roma, dove è stata installata una nuova condotta di distribuzione. Il secondo, per circa 200 mila euro, ha interessato il collegamento tra la dorsale Brassavalda e il serbatoio Costion di Chiampo.

Le due opere permetteranno di migliorare la continuità del servizio anche nelle situazioni di ridotta disponibilità d’acqua alle sorgenti, un problema che negli ultimi mesi ha reso necessario il ricorso alle autobotti per rifornire i serbatoi delle aree collinari e montane.

Gli interventi si inseriscono nel programma di Acque del Chiampo per contrastare gli effetti della prolungata emergenza idrica, attraverso soluzioni immediate e investimenti strutturali destinati a rendere gli acquedotti più affidabili nel tempo.

«La risposta all’emergenza idrica richiede interventi immediati, come il ricorso alle autobotti, ma anche investimenti sulle infrastrutture per rendere la rete più efficiente e resiliente», sottolinea Andrea Chiorboli, direttore generale di Acque del Chiampo.

L’impegno economico sostenuto dalla società è significativo. «Considerando questi lavori, il servizio delle autobotti e gli altri interventi emergenziali, nel 2026 abbiamo sostenuto costi complessivi per circa un milione di euro. Abbiamo trasmesso la rendicontazione delle spese al Dipartimento nazionale della Protezione Civile, attraverso la struttura regionale, con l’auspicio di ottenere un finanziamento a copertura degli oneri straordinari sostenuti per garantire la continuità del servizio idrico agli utenti».

Le opere appena concluse rappresentano dunque un passo avanti nel rafforzamento della rete acquedottistica locale, in un territorio dove la disponibilità d’acqua alle sorgenti continua a rappresentare una criticità, soprattutto nelle aree più elevate.