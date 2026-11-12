Valdastico Nord, dopo decenni di attesa ora rischiano di mancare i soldi: l’allarme delle imprese vicentine

Il prolungamento della Valdastico Nord rischia di rimanere senza una copertura finanziaria proprio mentre si sta definendo il futuro della concessione autostradale Brescia-Padova. A lanciare l’allarme, giovedì 12 novembre, sono Confindustria Vicenza e Confartigianato Imprese Vicenza, che chiedono al Governo e alla Regione Veneto garanzie precise sulla realizzazione della A31 verso il Trentino, un’infrastruttura attesa da decenni e considerata fondamentale per i collegamenti del Nordest.

A preoccupare le associazioni imprenditoriali sono le indiscrezioni secondo cui il completamento della Valdastico Nord potrebbe essere escluso dal piano economico-finanziario della nuova concessione autostradale. Un’eventualità che rischierebbe di complicare ulteriormente il percorso di realizzazione dell’opera.

A intervenire con una presa di posizione congiunta sono Barbara Beltrame Giacomello, presidente di Confindustria Vicenza, e Gianluca Cavion, presidente di Confartigianato Imprese Vicenza.

I due rappresentanti del mondo produttivo accolgono positivamente l’accordo raggiunto tra Regione del Veneto e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per avviare l’affidamento diretto della concessione Brescia-Padova, ma chiedono che questa operazione non comporti l’abbandono del progetto della A31.

Per Cavion, la questione riguarda direttamente la competitività delle imprese vicentine e l’efficienza dei collegamenti tra Veneto e Trentino.

«Parliamo di un’infrastruttura che il territorio vicentino attende da decenni, considerata strategica per la competitività del nostro sistema produttivo», sottolinea il presidente di Confartigianato Imprese Vicenza.

Particolare attenzione viene riservata all’area bassanese, dove la Superstrada Pedemontana Veneta potrebbe intercettare la Valdastico Nord, creando un collegamento più diretto verso il Trentino per il traffico privato, commerciale e industriale.

Un’infrastruttura che, secondo le associazioni, migliorerebbe l’accessibilità dell’intero Nordest, facilitando gli spostamenti delle merci e rafforzando i collegamenti con i mercati.

Il problema, tuttavia, è che negli anni il completamento dell’autostrada è stato accompagnato da numerose dichiarazioni favorevoli e rassicurazioni istituzionali, senza arrivare alla realizzazione dell’opera.

«Non vorremmo che, proprio nel momento in cui si definisce il futuro della concessione autostradale, venissero meno le condizioni economiche e finanziarie necessarie per tradurre quegli impegni in realtà», avverte Cavion.

Sulla stessa linea Barbara Beltrame Giacomello, che richiama l’importanza delle infrastrutture per un territorio caratterizzato da una delle maggiori concentrazioni manifatturiere del Paese.

Ridurre i tempi di percorrenza, rendere più efficienti i trasporti e migliorare l’accesso ai mercati, osserva la presidente di Confindustria Vicenza, significa sostenere la capacità delle aziende di produrre ricchezza e garantire occupazione.

Il completamento della Valdastico Nord, secondo gli industriali, risponderebbe proprio a queste esigenze e non può continuare a essere rinviato.

Beltrame Giacomello riconosce che nelle ultime ore le istituzioni hanno ribadito l’importanza dell’infrastruttura, ma considera indispensabile passare dalle dichiarazioni agli impegni verificabili.

«Se l’opera non dovesse essere compresa nel piano economico-finanziario della nuova concessione, con quali risorse, attraverso quali strumenti e soprattutto con quali tempi se ne intende garantire la realizzazione? È una domanda alla quale il mondo produttivo e l’intero territorio hanno diritto di ricevere una risposta precisa».

È questo il punto centrale della richiesta avanzata dalle due associazioni: capire se il prolungamento della A31 potrà ancora contare sulle risorse collegate alla concessione autostradale oppure se sarà necessario individuare modalità alternative di finanziamento.

Per Confindustria e Confartigianato non si tratta di una semplice rivendicazione territoriale, ma di una scelta destinata a incidere sulle prospettive economiche, produttive e occupazionali di una vasta area del Nordest.

Da qui l’appello rivolto al Governo, alla Regione Veneto e agli altri soggetti istituzionali coinvolti affinché venga chiarito al più presto il futuro della Valdastico Nord.

Le associazioni chiedono di conoscere le modalità di finanziamento, il percorso amministrativo previsto e soprattutto un cronoprogramma credibile per arrivare alla realizzazione dell’infrastruttura.

Dopo decenni di attesa, il mondo imprenditoriale vicentino vuole sapere se il completamento della A31 rimarrà un obiettivo dichiarato oppure se saranno finalmente individuate le risorse e le condizioni necessarie per trasformare il progetto in un’opera concreta.