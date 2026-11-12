Veneto – Farmaci per dimagrire venduti online, maxi sequestro: 417 prodotti illegali e un denunciato

La Guardia di Finanza di Belluno ha sequestrato 417 prodotti farmaceutici e dispositivi medici illegali, per un valore commerciale di circa 10mila euro, al termine di un’indagine sulla vendita online di medicinali destinati principalmente al trattamento del diabete e dell’obesità. L’operazione, condotta dai finanzieri della Tenenza di Feltre sotto il coordinamento della Procura di Belluno, ha portato alla denuncia di un uomo residente nel Feltrino.

Le indagini sono partite dal monitoraggio di internet e dei principali social network, in particolare Facebook, Instagram e TikTok, dove i militari hanno individuato annunci pubblicitari relativi alla vendita di farmaci e dispositivi medici. Gli accertamenti hanno permesso di risalire a un soggetto che proponeva prodotti utilizzati anche per favorire la perdita di peso, senza le necessarie garanzie sanitarie.

Durante una perquisizione domiciliare, le Fiamme Gialle hanno scoperto e sequestrato ingenti quantitativi di medicinali, tra cui prodotti denominati Alluvi Retatrutide e Mounjaro Tirzepatide. Si tratta di sostanze e preparati che agiscono sul metabolismo, contribuendo al controllo dell’appetito e della glicemia. La retatrutide è una molecola ancora sperimentale e non autorizzata alla commercializzazione, mentre la tirzepatide, principio attivo del Mounjaro, è un medicinale soggetto a prescrizione e controllo medico.

A confermare i rischi per la salute sono state le analisi condotte dal Dipartimento di Scienza del Farmaco dell’Università di Padova. Gli esperti hanno accertato che alcuni dei prodotti sequestrati non potevano essere commercializzati in Italia, mentre altri presentavano caratteristiche potenzialmente pericolose, soprattutto perché destinati alla somministrazione mediante iniezione e capaci di provocare importanti effetti sul metabolismo.

Sono emerse inoltre gravi irregolarità nelle confezioni e nelle etichette, in diversi casi prive delle indicazioni sulla composizione e delle avvertenze obbligatorie relative ai rischi e alla sicurezza. Ulteriori verifiche, effettuate con la collaborazione delle aziende produttrici, hanno consentito di stabilire che una parte dei medicinali era contraffatta.

Al termine degli accertamenti, il responsabile è stato denunciato alla Procura della Repubblica di Belluno per diverse ipotesi di reato, tra cui esercizio abusivo della professione sanitaria, somministrazione di medicinali pericolosi per la salute pubblica, commercializzazione di farmaci privi dell’autorizzazione dell’Agenzia Italiana del Farmaco e vendita a distanza di medicinali senza prescrizione medica. Contestate anche violazioni relative all’introduzione e al commercio di prodotti con marchi falsificati, oltre alle disposizioni penali previste dalla normativa sui medicinali per uso umano.

L’indagine non è ancora conclusa. La Guardia di Finanza, in collaborazione con la magistratura, proseguirà gli approfondimenti per ricostruire l’intera filiera di produzione e distribuzione dei prodotti sequestrati, individuare eventuali altri soggetti coinvolti e contrastare un mercato illegale che sfrutta la crescente richiesta di farmaci per dimagrire.

L’operazione richiama l’attenzione sui pericoli legati all’acquisto di medicinali attraverso canali non autorizzati, soprattutto quando si tratta di sostanze iniettabili che possono avere conseguenze significative sulla salute se utilizzate senza controllo medico.